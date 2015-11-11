Dos científicos japoneses ganan el premio Nobel, el primer ministro Abe renueva su Gabinete, y Japón finaliza las negociaciones con otros países para el Acuerdo de Asociación Transpacífica. Una mirada a las noticias más destacadas en Japón en el mes de octubre de 2015.

1

La Agencia de los Deportes de Japón se inaugura como una oficina externa del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus atletas de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Suzuki Daichi, ganador de la medalla de oro en los 100 metros estilo espalda masculino de natación en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, es nombrado director de esta agencia.

Times Higher Education, la revista inglesa especializada en educación, publica su clasificación de universidades del mundo “World University Rankings”. La Universidad de Tokio cae del puesto 23 al puesto 43 y deja de estar en lo alto para ser la tercera universidad mejor valorada en Asia. La Universidad de Kioto es la única universidad japonesa que junto a la de Tokio forma parte de las 200 primeras, pero cae del puesto 59 al 88.

4

El B-1 Grand Prix, un escaparate para la cocina local, tiene lugar en Towada, en la prefectura de Aomori. Un equipo de Katsuura, en la prefectura de Chiba, vence con su tantanmen, un ramen con caldo picante. Más de 300.000 personas asisten durante los dos días en los que tiene lugar la competición.

5

La legislación de “My Number”, a través de la cual se asignará a todos los residentes en Japón una identificación de 12 dígitos para la tributación y la seguridad social, entra en vigor con el objetivo de aumentar la eficiencia.

Japón, los Estados Unidos y otros 10 países finalizan sus negociaciones sobre las normas del comercio y las inversiones en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífica. La ratificación de estos acuerdos en cada país confirmará la creación de la mayor zona comercial del mundo, cubriendo cerca de un 40 % de la economía global.

Ōmura Satoshi es uno de los tres ganadores del premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento del microbio de la avermectina, que se convirtió en la base del tratamiento para la ceguera de los ríos y otras enfermedades parasitarias en los países en vías de desarrollo. Ōmura es el tercer japonés que es galardonado con un Nobel de Medicina después de Tonegawa Susumu en 1987 y Yamanaka Shin’ya en 2012.

6

Kajita Takaaki comparte el premio Nobel de Física 2015 con Arthur McDonald por descubrir que los neutrinos poseen masa. Kajita estudió estas partículas elementales en el detector de neutrinos Super-Kamiokande en la prefectura de Gifu. Toma el testigo de Akasaki Isamu, Amano Hiroshi y Nakamura Shūji, que ganaron el Nobel de Física de 2014, y con él ya son 11 los japoneses que han obtenido este galardón.

7

El primer ministro Abe Shinzō remodela su gabinete manteniendo a 9 de los 19 ministros incluyendo al viceprimer ministro Asō Tarō y al secretario general del Gabinete Suga Yoshihide. Katō Katsunobu es nombrado ministro para una nueva cartera y responsable de la iniciativa “100 millones de personas activas”.

7–10

RoBoHon, una fusion de robot y smartphone creado por Sharp, se presentó en el CEATEC en Chiba. Fotografía tomada el 6 de octubre de 2015. (© Jiji)

La mayor feria de electrónica y tecnologías de la información de Japón, CEATEC, se celebra en el centro de convenciones Makuhari Messe en la ciudad de Chiba. Solo participan 531 empresas, el menor número de la historia de la feria, después de que muchas empresas de electrónica tradicionales decidiesen no asistir, aunque firmas del sector servicios como Rakuten se convierten en importantes presencias al poner esta muestra su foco en el Internet de las Cosas.

9

La UNESCO acepta dos propuestas japonesas para su programa de la Memoria del Mundo: las memorias y dibujos de exsoldados prisioneros en los campos de trabajo de Siberia tras la Segunda Guerra Mundial y los archivos del templo de Tōji en Kioto. Los documentos enviados por China sobre la masacre de Nankín son también aceptados y provocan las críticas del secretario general del gabinete Suga sobre la imparcialidad de la decisión.

11

En la Copa Mundial de Rugby de Inglaterra Japón vence a los Estados Unidos por 28 a 18, después de una serie de victorias ante Sudáfrica el 19 de septiembre y Samoa el 3 de octubre. A pesar de haber obtenido los mejores resultados de su historia, termina tercero en el Grupo B debido a los puntos de diferencia y no pasa a la siguiente ronda.

14

Toyota anuncia planes para reducir las ventas de vehículos movidos solo por gasolina a casi cero en el año 2050. Con el fomento del uso de vehículos híbridos y de pila de combustible, espera reducir las emisiones de dióxido de carbono de sus automóviles en un 90 % en el año 2050 en comparación con los niveles de 2010, además de eliminar las emisiones durante el proceso de fabricación.

Después de que un edificio de condominios de Yokohama vendido por Mitsui Fudōsan comenzase a inclinarse, se descubre que algunos de los pilares que aguantan el edificio no alcanzan el lecho de roca, y que los datos de la construcción fueron falsificados para esconder esto. Asahi Kasei, la empresa cuya subsidiaria fue responsable del trabajo de cimentación, anuncia el 22 de octubre que revisará otros 3.000 edificios donde la compañía ha llevado a cabo trabajos similares.

15

Japón es elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por undécima vez. Representará a la región de Asia-Pacífico durante dos años desde enero de 2016.

18

El primer ministro Abe se convierte en el primer mandatario japonés en el cargo en embarcar en el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan durante una visita, llegando allí en helicóptero después de pasar revista a la flota de las Fuerzas de Autodefensa Marítima en la bahía de Sagami, en la prefectura de Kanagawa.

El primer ministro Abe (en el centro) en el USS Ronald Reagan en la bahía de Sagami, en la prefectura de Kanagawa, el 18 de octubre de 2015. (© Jiji)

19

La fiscalía de Corea del Sur pide ante la Corte Central del Distrito de Seúl que Katō Tatsuya, exjefe de la redacción del Sankei Shimbun en la capital surcoreana, reciba una pena de 18 meses de prisión por difamar a la presidenta Park Geun-hye. La sentencia está prevista para el 26 de noviembre.

29

El Gobierno comienza sus trabajos en Henoko, situada en Nago, en la prefectura de Okinawa, como parte del plan en marcha para reubicar la base aérea de los marines estadounidenses de Ginowan. Dado que el Gobierno de la prefectura canceló el permiso para ganar terreno al mar, se empieza por el trabajo de preparación necesario en el terreno ya existente en Camp Schwab, Henoko. La prefectura protesta y probablemente apelará ante el Comité para la Mediación de las Disputas entre los Gobiernos Central y Local.

Se inaugura el Tokyo Motor Show 2015 en Tokyo Big Sight. Un total de 160 empresas de 11 países participan en este evento bienal que cuenta con 76 primicias mundiales y 68 de Japón. El evento se extiende hasta el 8 de noviembre.

El presidente y director ejecutivo de Nissan, Carlos Ghosn, con el automóvil autónomo de su marca durante una rueda de prensa en el Tokyo Motor Show el 28 de octubre de 2015.

31

Nise—O Coração da Loucura (Nise: el corazón de la locura) del director brasileño Roberto Berliner gana el Gran Premio Sakura en el último día del Festival Internacional de Cine de Tokio que comenzó el 22 de octubre.