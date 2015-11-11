نستعرض في هذه المقالة أهم الأحداث اليابانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥ وفيها: فوز عالمين يابانيين بجائزة نوبل، رئيس الوزراء آبي يجري تعديلا وزاريا، اليابان تتوصل إلى اتفاقية مع الدول الأخرى المنخرطة في محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ لتحرير التجارة.

١

تم تدشين وكالة الرياضات اليابانية كمكتب خارجي لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بهدف تحسين أداء الرياضيين قبيل دورة طوكيو ٢٠٢٠ للألعاب الأولمبية الصيفية والبارالمبية. وتم تعيين سوزوكي دايتشي رئيسا للوكالة وكان قد فاز بالميدالية الذهبية في سباق ١٠٠ متر للسباحة على الظهر للرجال في أولمبياد سيؤول ١٩٨٨.

أعلنت مجلة ”تايمز هاير إديوكيشن“ عن تصنيف جامعات العالم لهذا العام (في ٣٠ سبتمبر/أيلول بالتوقيت البريطاني). وقد تراجعت جامعة طوكيو من المرتبة الـ٢٣ إلى المرتبة الـ٤٣ على مستوى العالم بينما على مستوى آسيا فقد حلت في المرتبة الثالثة بعد أن كانت في الصدارة. كما تراجعت جامعة كيوتو من المرتبة الـ٥٩ إلى المرتبة الـ٨٨، وهما الجامعتان اليابانيتان الوحيدتان ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة على مستوى العالم.

٤

أقيمت مسابقة الجائزة الكبرى ب ١، التي تعرض أطباقا محلية، في مدينة تووادا بمحافظة أوموري. وقد فاز بالجائزة فريق من مدينة كاتسوؤورا بمحافظة تشيبا لصنعه ”تان تان مين“ وهو طبق رامن بالتوابل. وحضر الفعالية أكثر من ٣٠٠ ألف شخص خلال يومي المسابقة.

٥

دخل تشريع ”ماي نمبر“ (رقمي) حيز التنفيذ، وبموجبه سيتم تخصيص رقم تعريف لكل المقيمين في اليابان مؤلف من ١٢ خانة لاستخدامه من أجل الضرائب والضمان الاجتماعي مع السعي إلى زيادة الكفاءة.

توصلت اليابان والولايات المتحدة و١٠ دول أخرى إلى اتفاقية بشأن قواعد التجارة والاستثمار للشراكة عبر المحيط الهادئ . وبمجرد المصادقة محليا على هذه الاتفاقية في جميع الدول المشاركة فيها سيتم التأكد من تشكيل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تشمل ٤٠٪ من الاقتصاد العالمي.

تم الإعلان عن أن أومورا ساتوشي من بين الفائزين الـ٣ بجائزة نوبل في الفيزيولوجيا أو الطب لعام ٢٠١٥ بسبب اكتشافه دواء إفرمكتين المستخلص من الميكروبات والذي أصبح الأساس في معالجة مرض العمى النهري (داء كلابية الذنب) وأمراض طفيلية أخرى في الدول النامية. ويعد أومورا ثالث ياباني يفوز بجائزة نوبل للطب بعد تونيغاوا سوسومو عام ١٩٨٧ وياماناكا شينيا عام ٢٠١٢.

٦

فاز كاجيتا تاكاأكي بجائزة نوبل في الفيزياء لعام ٢٠١٥ مناصفة مع آرثر ماكدونالد لاكتشافهما أن جسيمات نيوترينو لها كتلة. وقام كاجيتا بدراسة الجسيمات الأولية بواسطة جهاز رصد جسيمات النيوترينو سوبر كاميؤوكاندي بمحافظة غيفو. ويأتي منح الجائزة لكاجيتا بعد أن فاز كل من أكاساكي إيسامو وأمانو هيروشي وناكامورا شوجي بجائزة نوبل في الفيزياء لعام ٢٠١٤ ويعد الياباني الـ١١ الذي يفوز بهذه الجائزة.

٧

قام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بإجراء تعديل وزاري أبقى فيه على ٩ وزراء من أصل ١٥ وزيرا من بينهم نائب رئيس الوزراء أسو تارو ووزير شؤون مجلس الوزراء سوغا يوشيهيدي. كما تم استحداث منصب وزير مسؤول عن تعزيز المشاركة النشطة لجميع اليابانيين وأسند إلى كاتو كاتسونوبو.

٧-١٠

روبوهون: جديد شركة شارب وهو عبارة عن روبوت وهاتف ذكي، وتم عرضه في ”CEATEC“ بمدينة تشيبا. الصورة ملتقطة في ٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥ (جيجي برس).

أقيم أكبر معرض للإلكترونيات وتقنية المعلومات في اليابان ”CEATEC“ في مركز المؤتمرات ماكوهاري ميسّي بمدينة تشيبا. وشارك فيه ٥٣١ شركة وهو رقم قياسي في الانخفاض بسبب إحجام الكثير من شركات الإلكترونيات التقليدية عن المشاركة، ولكن مع تحول المعرض نحو التركيز على ”إنترنت الأشياء“، كان هناك حضور ملحوظ لشركة راكوتين وشركات أخرى مختصة في مجال الخدمات.

٩

وافقت اليونسكو على ترشيحين من قبل اليابان لإدراجهما في سجل ”ذاكرة العالم“ للمنظمة وهما مذكرات ورسومات لجنود يابانيين سابقين احتجزوا في معسكرات عمل بسيبيريا بعد الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى أرشيف سجلات من معبد توجي في مدينة كيوتو. كما تمت الموافقة على وثائق قدمتها الصين تتعلق بـ”مذبحة نانجنغ“، ما أثار انتقادات وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي بشأن عدالة ذلك القرار.

١١

هزمت اليابان الولايات المتحدة في بطولة كأس العالم للرغبي بإنجلترا بنتيجة ٢٨-١٨ وذلك بعد فوزها على كل من جنوب أفريقيا في ١٩ سبتبمر/أيلول وساموا في ٣ أكتوبر/تشرين الأول. وعلى الرغم من أن الفريق الياباني قدم أفضل أداء له على الإطلاق، إلا أنه حل في المرتبة الثالثة في المجموعة B بسبب الفرق في عدد النقاط، ولم يستطع التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

١٤

أعلنت شركة تويوتا عن خطط لخفض مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بالكامل إلى الصفر تقريبا بحلول عام ٢٠٥٠. وتسعى الشركة من خلال تعزيز استخدام السيارات الهجينة وسيارات خلايا الوقود إلى خفض الانبعاثات من الكربون الناجمة عن سيارات الشركة بـ٩٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠ مقارنة مع مستويات عام ٢٠١٠، بالإضافة إلى وقف الانبعاثات الناجمة عن عملية التصنيع.

بعد أن تم بيع مبنى مجمع يوكوهاما ذو الملكية المشتركة من قبل شركة ميتسوي فودوسان بدأ المبنى بالميلان، وتم اكتشاف أن بعض الركائز التي تستخدم لدعم البناء لا تصل إلى صخرة التأسيس وأن بيانات الإنشاء تم تزويرها لإخفاء هذه المشكلة. وأعلنت شركة أساهي كاسيي، التي قامت شركة فرعية لها بتشييد الركائز، في ٢٢ أكتوبر/تشرين الأول أنها ستفحص نحو ٣٠٠٠ موقع آخر قامت الشركة فيها بأعمال مشابهة.

١٥

تم انتخاب اليابان كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الـ١١. وستمثل اليابان في هذا المنصب منطقة آسيا-المحيط الهادئ لمدة عامين بدءا من شهر يناير/كانون الثاني ٢٠١٦.

١٨

أصبح رئيس الوزراء شينزو آبي أول رئيس وزراء ياباني يصعد على متن حاملة طائرات أمريكية في أثناء توليه المنصب. فقد زار آبي ”USS رونالد ريغان“ بواسطة مروحية بعد إجراء استعراض لأسطول تابع لقوات الدفاع الذاتي البحرية في خليج ساغامي قبالة محافظة كاناغاوا.

رئيس الوزراء آبي (وسط) على متن حاملة الطائرات ”USS رونالد ريغان“ في خليج ساغامي قبالة محافظة كاناغاوا في ١٨ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥ (جيجي برس).

١٩

طلب مدعون عامون في محكمة المنطقة المركزية بسيؤول في كوريا الجنوبية أن يتم الحكم على كاتو تاتسويا، رئيس مكتب صحيفة سانكيي شينبون في سيؤول سابقا بالسجن لمدة ١٨ شهرا بسبب تشويه سمعة الرئيسة بارك كون هيه. ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية في ٢٦ نوفمبر/تشرين الثاني.

٢٩

بدأت الحكومة المركزية بالعمل في منطقة هينوكو بمدينة ناغو في محافظة أوكيناوا في إطار خطة تجري حاليا لنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة غينووان. وبسبب إلغاء المحافظة موافقتها على خطة ردم أراض من البحر من أجل نقل القاعدة، بدأت الحكومة بالأعمال التحضيرية اللازمة على أراض موجودة في معسكر شواب بهينوكو. وتعارض المحافظة هذه الخطوة ومن المرجح أن تحتكم إلى مجلس إدارة النزاعات بين الحكومة المركزية والبلديات المحلية.

بدأت فعاليات معرض طوكيو موتور في مركز المؤتمرات طوكيو بيغ سايت. وشارك في المعرض ما إجماليه ١٦٠ شركة من ١١ بلدا في المناسبة التي تعقد كل عامين وتميزت بوجود ٧٦ سيارة عالمية و٦٨ سيارة يابانية تعرض لأول مرة. واستمر المعرض حتى ٨ نوفمبر/تشرين الثاني.

رئيس شركة نيسان ومديرها التنفيذي كارلوس غوسن أمام نموذج أولي عن السيارات ذاتية القيادة التي تقوم الشركة بتطويرها خلال مؤتمر صحفي في معرض طوكيو موتور في ٢٨ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥.

٣١

فاز فيلم ” Nise—O Coração da Loucura“ (نيسي: قلب الجنون) للمخرج البرازيلي روبرتو برلينر بجائزة ساكورا الكبرى في اليوم الأخيرة من مهرجان طوكيو الدولي السينمائي الذي افتتح في ٢٢ أكتوبر/تشرين الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥)