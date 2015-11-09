安倍政府改組內閣、日本人獲諾貝爾醫學獎及物理學獎、一大廈被曝地基數據造假……，2015年10月日本要聞回顧。

1

日本政府正式成立了體育廳，作為文部科學省的直屬部門，負責全面推進包括強化培訓東京奧運帕運參賽選手在內的國家體育政策措施。首任廳長是1988年首爾奧運男子100m仰泳冠軍鈴木大地。

英國出版的高等教育刊物《泰晤士高等教育（Times Higher Education）》公布了今年的「世界大學排名」，東京大學從去年的第23名降至第43名，失去了去年亞洲第1名校的桂冠，跌落為亞洲第3。進入前200名的日本大學只有東京大學和排在第88名的京都大學（去年第59名）兩所。

4

日本全國的地區特色美食競賽活動「第10屆B－1大獎賽」在青森縣十和田市舉行，千葉縣勝浦市的「勝浦擔擔麵」贏得冠軍。這道美食的特點，是醬油味湯底加上十足的辣油。據說最初是考慮到讓漁夫漁女暖身而烹製的，現已成為遠近聞名的地方美食。為期兩天的活動，吸引了約334,000人。

5

日本實行「國民號碼」法，以啟動「國民號碼」制度，向居住於日本的每一個人賦予一組無規律的12位阿拉伯數字作為其個人識別號碼，一人一號終生使用。該號碼將直接與納稅、社會保障等個人資訊聯繫，可望實現社保、納稅等行政服務的高效化。

跨太平洋夥伴關係協定（TPP）在日本、美國等12個談判國部長會議上，就貿易和投資規範達成了基本協議。有關各國在完成國內手續後，占世界國內生產毛額（GDP）近四成的全球最大自由貿易區將在亞太地區誕生。

2015年的諾貝爾醫學獎揭曉，北里大學特別名譽教授大村智（80歲）等3人獲獎。大村智教授發現了「阿維菌素（avermectin）」抗寄生蟲特效藥中使用的可令寄生蟲驟減的抗生物質，使居住於熱帶的大量患者免受失明的威脅而，因此而受到高度讚揚。日本人獲得醫學獎，是繼1987年美國麻省理工學院教授利根川進和2012年京都大學教授山中伸彌之後的第3人。

6

2015年的諾貝爾物理學獎，授予了東京大學宇宙線研究所所長梶田隆章（56歲）等兩人。梶田利用建造在岐阜縣地下深處的「超級神岡探測器（Super-KamiokaNDE）」，觀測微中子之謎，並證實了微中子是有質量的。梶田是第11位榮獲諾貝爾物理學獎的日本人，也是繼去年赤崎勇、天野浩、中村修二獲獎之後，日本人連續兩年獲此殊榮。

7

安倍第3次改組並成立了新內閣。副總理兼財務大臣麻生太郎、內閣官房長官菅義偉等全部19名閣僚中9人留任，新增設的「一億總活躍」擔當大臣，由加藤勝信出任，女性閣僚有3名。

7－10

國內最大的家電及資訊技術展覽會「日本高新技術博覽會（CEATEC）」在千葉市的幕張國際會展中心舉行。隨著「物聯網（Internet of Things ，IoT）」的全面展開，展商中有不少是諸如近畿日本旅客公司、樂天等服務行業的公司。不過，也出現了像東芝這樣首次不參展的公司。國內外展商共531家，是有史以來最少的一次。

9 （日本時間10日）

聯合國教科文組織（UNESCO）決定將二戰後的西伯利亞扣留者歸國檔案《生還舞鶴》和國寶《東寺百合文書》2文獻列入世界記憶遺產名錄。中國申請的《南京大屠殺檔案》也正式列入該名錄，對此日本政府表示反對，官房長官菅義偉稱「日中兩國政府的意見完全不同，在這種情況下（《南京大屠殺檔案》）被列入名錄，作為應該秉持公正的國際機關，UNESCO很有問題。」

11

在英格蘭舉行的橄欖球世界盃小組賽中，B組的日本隊在9月19日和10月3日分別戰勝了南非隊和薩摩亞隊之後，又以28比18擊敗美國隊，首次在一屆比賽中獲得3場勝利。日本隊最終以3勝1負（積12分）名列小組第3，未能進入淘汰賽。

14

為削減導致全球暖化的二氧化碳（CO 2 ）排放量，豐田汽車公司發布了長期發展目標，2050年將實現汽油動力汽車「零」銷售，通過大力普及混合動力（HV）及燃料電池（FCV）汽車，將汽車行進時的CO 2 排放量，較2010年降低90%；同時還力爭在生產時實現零排放。

三井不動產集團出售的位於橫濱市的大廈發生傾斜，並查明建築公司偽造打樁數據，支撐大廈的部分地樁沒有打入堅固的地基。負責打樁工程的是旭化成的子公司。旭化成22日表示，針對有無數據篡改問題，公司將徹查過去實施的全部3,040件同類工程。

15

聯合國大會全體會議舉行了安理會非常任理事國5國的改選投票，亞太地區由日本當選。日本此次進入安理會，是繼2009～2010年以來的第11次，任期從2016至2017年，共2年。

18

安倍晉三首相出席了在神奈川縣近海相模灣舉行的海上自衛隊觀艦式，隨後乘坐海上自衛隊直升機登上美國海軍「雷根」號核動力航空母艦，並在艦內進行了視察。防衛省稱，這是日本現任首相首次登上美國航母。

19

日本《產經新聞》前首爾分社社長加藤達也因涉嫌誹謗韓國總統朴槿惠而受不拘留起訴，韓國首爾中央地方法院就此案進行了最終審理，檢方要求判處加藤達也1年6個月的有期徒刑。判決預定在11月26日宣布。

29

政府啟動了駐日美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）的遷移新址——邊野古沿岸的填海造地主體工程。針對此前沖繩縣做出的撤銷填海造地許可的決定，國土交通大臣指示暫停執行，使陸地部分的工程得以開工。沖繩縣對暫停執行表示不服，計劃近期向政府的第三方機關提出複議申請。

2年一度的東京汽車展在東京國際展覽場開幕。世界11個國家的160家公司前來參展，匯聚了世界首發汽車76款，日本初次亮相的新車68輛。自動駕駛、安全技術等的展示以及行將發售的最新款跑車等引人注目。展會會期至11月8日。

31

東京國際影展（22日開幕）閉幕。獲得競賽單元最高獎東京大獎的是巴西電影《尼斯》。