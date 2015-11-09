安倍政府改组内阁、日本人获诺贝尔生理学或医学奖及物理学奖、一公寓被曝地基数据造假……，2015年10月日本要闻回顾。

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日本政府正式成立了体育厅，作为文部科学省的直属部门，负责全面推进包括强化培训东京奥运会残奥会参赛选手在内的国家体育政策措施。首任厅长是1988年首尔奥运会男子100米仰泳冠军铃木大地。

英国出版的高等教育刊物《泰晤士高等教育》公布了今年的“世界大学排名”，东京大学从去年的第23名降至第43名，失去了去年亚洲第一名校的桂冠，跌落为亚洲第三。进入前200名的日本大学只有东京大学和排在第88名的京都大学（去年第59名）两所。

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日本全国的地区特色美食竞赛活动“第10届B-1大奖赛”在青森县十和田市举行，千叶县胜浦市的“胜浦担担面”赢得冠军。这道美食的特点，是酱油味汤底加上十足的辣油。据说最初是考虑到给渔夫渔女暖身而烹制的，现已成为远近闻名的地方美食。为期两天的活动，吸引了约334000人。

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日本实行“国民号码”法，以启动“国民号码”制度，向居住于日本的每一个人赋予一组无规律的12位阿拉伯数字作为其个人识别号码,一人一号终生使用。该号码将直接与纳税、社会保障等个人信息挂钩，可望实现社保、纳税等行政服务的高效化。

跨太平洋伙伴关系协定（TPP）在日本、美国等12个谈判国部长会议上，就贸易和投资规范达成了基本协议。有关各国在完成国内手续后，占世界国内生产总值（GDP）近四成的全球最大自由贸易区将在亚太地区诞生。

2015年的诺贝尔生理学或医学奖揭晓，北里大学特別名誉教授大村智（80岁）等三人获奖。大村智教授发现了“伊维菌素”抗寄生虫特效药中使用的可令寄生虫骤减的抗生物质，使居住于热带的大量患者免受失明的威胁而，因此而受到高度评价。日本人获得生理学或医学奖，是继1987年美国麻省理工大学教授利根川进和2012年京都大学教授山中伸弥之后的第三人。

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2015年的诺贝尔物理学奖，授予了东京大学宇宙线研究所所长梶田隆章（56岁）等两人。梶田利用建造在岐阜县地下深处的“超级神冈探测器”，观测中微子之谜，并证实了中微子是有质量的。梶田是第11位荣获诺贝尔物理学奖的日本人，也是继去年赤崎勇、天野浩、中村修二获奖之后，日本人连续两年获此殊荣。

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安倍第三次改组并成立了新内阁。副总理兼财务大臣麻生太郎、内阁官房长官菅义伟等全部19名阁僚中9人留任，新增设的“一亿总活跃”担当大臣，由加藤胜信出任，女性阁僚有三名。

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国内最大的家电及信息技术展览会“日本高新技术博览会（CEATEC）”在千叶市的幕张国际会展中心举行。随着“物联网（IoT）”的全面推开，展商中有不少是诸如近畿日本旅客公司、乐天等服务行业的公司。不过，也出现了像东芝这样首次不参展的公司。国内外展商共531家，是有史以来最少的一次。

9 （日本时间10日）

联合国教科文组织决定将二战后的西伯利亚扣留者归国档案《生还舞鹤》和国宝《东寺百合文书》2文献列入世界记忆遗产名录。中国申请的《南京大屠杀档案》也正式列入该名录，对此日本政府表示反对，官房长官菅义伟称“日中两国政府的意见完全不同，在这种情况下（《南京大屠杀档案》）被列入名录，作为应该秉持公正的国际机关，教科文组织很有问题。”

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在英格兰举行的橄榄球世界杯小组赛中，B组的日本队在9月19日和10月3日分别战胜了南非队和萨摩亚队之后，又以28比18击败美国队，首次在一届比赛中获得三场胜利。日本队最终以3胜1负（积12分）名列小组第三，未能进入淘汰赛。

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为削减导致全球变暖的二氧化碳（CO2）排放量，丰田汽车公司发布了长期发展目标，2050年将实现汽油动力汽车“零”销售，通过大力普及混合动力（HV）及燃料电池（FCV）汽车，将汽车行进时的CO2排放量，较2010年降低90%；同时还力争在生产时实现零排放。

三井不动产集团出售的位于横滨市的大型公寓发生倾斜，并查明建筑公司伪造打桩数据，支撑公寓的部分地桩没有打入坚固的地基。负责打桩工程的是旭化成的子公司。旭化成22日表示，针对有无数据篡改问题，公司将彻查过去实施的全部3040件同类工程。

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联合国大会全体会议举行了安理会非常任理事国五国的改选投票，亚太地区由日本当选。日本此次进入安理会，是继2009～2010年以来的第11次，任期从2016至2017年，共2年。

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安倍晋三首相出席了在神奈川县近海相模湾举行的海上自卫队观舰式，随后乘坐海上自卫队直升机登上美国海军“里根”号核动力航空母舰，并在舰内进行了视察。防卫省称，这是日本现任首相首次登上美国航母。

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日本《产经新闻》前首尔分社社长加藤达也因涉嫌诽谤韩国总统朴槿惠而受不拘留起诉，韩国首尔中央地方法院就此案进行了最终审理，检方要求判处加藤达也一年六个月的有期徒刑。判决预定在11月26日宣布。

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政府启动了驻日美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）的迁移新址——边野古沿岸的填海造地主体工程。针对此前冲绳县做出的撤销填海造地许可的决定，国土交通大臣指示暂停执行，使陆地部分的工程得以开工。冲绳县对暂停执行表示不服，计划近期向政府的第三方机关提出复议申请。

2年一度的东京汽车展在东京国际展览场开幕。世界11个国家的160家公司前来参展，汇聚了世界首发汽车76款，日本初次亮相的新车68辆。自动驾驶、安全技术等的展示以及行将发售的最新款跑车等引人注目。展会会期至11月8日。

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东京国际电影节（22日开幕）闭幕。获得竞赛单元最高奖东京大奖的是巴西电影《尼斯》。