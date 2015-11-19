Remaniement du gouvernement Abe, deux chercheurs japonais remportent le prix Nobel de physique et de physiologie ou médecine, scandale dans le monde de la construction (falsification de données de piliers de fondation) : retour sur les événements marquants du mois d’octobre 2015.

Jeudi 1er

Lancement de l’Agence du sport, bureau externe du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, qui a pour but de rassembler l’effort de promotion du sport en vue des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo et d’améliorer les performances athlétiques japonaises. Suzuki Daichi, nageur médaillé d’or sur 100 mètres dos aux Jeux olympiques de 1988 à Séoul, est nommé à la tête de l’Agence.

La bonne performance du Japon aux JO de Londres doit porter ses fruits

Le magazine anglais Times Higher Education dévoile son classement des meilleures universités du monde. L’Université de Tokyo, 23e précédemment, chute à la 43e place. Elle cède aussi son titre de meilleure université asiatique pour occuper désormais la 3e place. La seule autre université japonaise dans le top 200 est l’Université de Kyoto à la 88e place (59e en 2014).

La mondialisation et les réformes des universités japonaises

Réforme universitaire : le mirage de la compétitivité internationale

Dimanche 4

Le B-1 Grand Prix, mettant en compétition les spécialités culinaires locales du Japon, se tient à Towada dans la préfecture d’Aomori. L’équipe de Katsuura de la préfecture de Chiba remporte la première place avec son tantanmen, un ramen épicé dont la soupe est faite à base de sauce soja et d’huile pimentée. Ce bol de nouilles est devenu incontournable de cette préfecture au sein de la communauté des pêcheurs et des ama (plongeuses en apnée) pour réchauffer leurs corps transis après une journée de travail en mer. Près de 334 000 personnes étaient présentes pendant les deux jours de l’événement.

« Gourmet de série B » : des plats abordables et délicieux

Lundi 5

Entrée en vigueur de la législation « My Number ». Cette série de lois permettra d’attribuer à chaque résident japonais un identifiant à 12 chiffres réunissant les informations personnelles sur les impôts et la sécurité sociale, ce afin de rendre plus efficace l’administration de ces données.

Les ministres du Japon, des États-Unis et de 10 autres pays parviennent à un accord sur les règles de commerce et d’investissement concernant l’accord de Partenariat transpacifique (TPP). La ratification de l’accord dans chaque pays permettra de créer la plus grande zone de libre-échange du monde, englobant près de 40 % de l’économie mondiale.

Ômura Satoshi, professeur émérite à l’Université Kitasato, est lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine avec deux autres chercheurs. Ils ont été récompensés pour leur découverte du microorganisme à la base de l’ivermectine, un médicament qui traite des maladies parasitaires répandues dans les zones tropicales comme la cécité des rivières. C’est la troisième fois qu’un Japonais remporte le prix Nobel de physiologie ou médecine, après le professeur Tonegawa Susumu de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) en 1987 et le professeur Yamanaka Shinya de l’Université de Kyoto en 2012.

L’avenir de la recherche scientifique japonaise

Mardi 6

Le prix Nobel de physique est décerné à Kajita Takaaki, directeur de l’Institut pour la recherche sur les rayons cosmiques, et le Canadien Arthur McDonald. Ils ont démontré que le neutrino, une particule élémentaire difficile à détecter, a une masse. Cette découverte est fondée sur les observations de Kajita Takaaki effectuées dans l’observatoire de neutrinos Super-Kamiokande dans la préfecture de Gifu. C’est le 11e Japonais à recevoir le prix Nobel de physique, succédant à Akasaki Isamu, Amano Hiroshi et Nakamura Shuji, lauréats en 2014.

Les lauréats japonais du prix Nobel (2014)

Mercredi 7

Robohon, un robot-téléphone de la compagnie Sharp, présenté lors du salon d’électronique CEATEC au Makuhari Messe dans la préfecture de Chiba. (Jiji Press)

Troisième remaniement ministériel du gouvernement Abe. Sur les 19 ministres du précédent gouvernement, neuf gardent leurs postes dont le vice-Premier ministre et ministre des Finances Asô Tarô et le Secrétaire général du Cabinet Suga Yoshihide. Ce remaniement voit également la création d’un nouveau poste : ministre de la promotion de l’engagement dynamique de tous les citoyens, qui est attribué à Katô Katsunobu. Trois femmes entrent aussi dans le gouvernement.

Pourquoi Abe Shinzô a-t-il remanié son gouvernement ? (2014)

Ouverture de CEATEC Japan (jusqu’au samedi 10), le plus grand salon de technologie de l’information et d’électroménager du Japon. Avec l’avènement de l’Internet des objets (Internet of Things), un grand nombre d’entreprises du secteur des services telles que Rakuten sont présentes à l’événement. De nombreuses entreprises d’électronique habituées du salon, comme Toshiba, choisissent par contre de ne pas participer cette année. Au toal, 531 entreprises étaient présentes, ce qui est le nombre le plus bas depuis la création du salon.

Vendredi 9 (samedi 10 heure japonaise)

L’UNESCO inscrit au registre Mémoire du Monde Retour au Port de Maizuru, une collection de textes et de dessins décrivant la vie des prisonniers de guerre japonais dans des camps de travail en Sibérie après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les archives du temple Tôji à Kyoto. L’inscription des documents relatifs au massacre de Nankin soumis par la Chine est critiquée par Secrétaire général du Cabinet Suga Yoshihide, pour qui « cette inscription a eu lieu alors que les opinions des gouvernements japonais et chinois divergent totalement sur ce sujet, ce qui pose un problème venant d’une organisation internationale qui devrait être impartiale. »