Новый состав кабинета министров Абэ Синдзо, присуждение японским учёным Нобелевской премии по физиологии и медицине, а также по физике, скандал с фальсификацией данных выполнения свайных работ при строительстве жилого дома и другие события октября 2015 года в Японии.

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Правительство Японии учредило в качестве внешнего органа Министерства по делам просвещения, культуры, спорта, науки и технологии Управление по делам спорта, призванное заниматься всесторонней реализацией национальной спортивной политики, в том числе усилением подготовки спортсменов в преддверии летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Первым руководителем управления стал Судзуки Дайити, золотой призёр в заплыве на спине на 100 метров летних Олимпийских игр в Сеуле 1988 года.

Британский специализированный журнал в области образования Times Higher Education опубликовал «Мировой рейтинг высших учебных заведений» текущего года, согласно которому Токийский университет резко опустился с 23-го места на 43-е, утратив лидирующее положение и заняв третье место среди университетов в Азии. Помимо Токийского университета в двести лучших вузов мира единственным из японских учебных заведений вошёл Киотский университет, оказавшийся на 88-м месте (в прошлом году он занимал 59-ю позицию).

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На десятом общенациональном конкурсе местных деликатесов «Гран-при категории Б», открывшемся в городе Товада префектуры Аомори, победу завоевала лапша-рамэн «Кацуура тантаммэн» из города Кацуура префектуры Тиба. Её особенность – бульон с соевым соусом, обильно сдобренный перечным маслом. Как утверждают, рецепт, ставший традиционным для этой местности, придумали для того, чтобы в холодные дни трапеза помогала согреться рыбакам и ныряльщицам. За два дня мероприятия посетило примерно 334 тысячи посетителей.

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Вступил в силу закон о введении системы персональных идентификационных номеров, в рамках которой каждый живущий в Японии человек получит 12-значный кодовый номер, призванный связать персональные данные человека в налоговой системе, системе социального обеспечения и др. Идентификационные номера вводятся с целью повышения эффективности работы систем налогообложения и социальной защиты.

На министерских переговорах о заключении соглашения о либерализации торговли в рамках Транс-Тихоокеанского партнёрства (TPP) представители 12 стран-участниц, в том числе Японии и США, пришли к всеобщему соглашению о правилах внешней торговли и инвестиций. В результате заключения этого соглашения после завершения странами-участницами соответствующих внутренних процедур в Азиатско-Тихоокеанском регионе возникнет самая большая в мире зона свободной торговли, на которую будет приходиться почти 40% общемирового валового внутреннего продукта.

Заслуженный почётный профессор Университета Китасато Омура Сатоси вместе с двумя другими учёными был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года. Этой высокой оценкой отмечены заслуги Омуры в открытии вещества, на основе которого был создан противопаразитный препарат ивермектин, спасший от слепоты множество людей в тропических странах. Омура стал третьим японцем, удостоенным Нобелевской премии в области физиологии и медицины, вслед за профессором Массачусетского технологического института Тонэгавой Сусуму в 1987 году и профессором Киотского университета Яманакой Синъя в 2012-м.

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Нобелевской премии по физике 2015 года вместе с ещё одним лауреатом удостоен 56-летний руководитель Института исследований космического излучения Токийского университета Кадзита Такааки. Кадзита занимался наблюдениями за скрывающей немало загадок элементарной частицей нейтрино в расположенном в префектуре Гифу исследовательском центре «Супер Камиокандэ». В результате он установил, что нейтрино обладает массой. Кадзита стал 11-м японским лауреатом Нобелевской премии по физике, причём трое из них – Акасаки Исаму, Амано Хироси и Накамура Сюдзи – были удостоены этой награды в прошлом году.

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Сформирован третий кабинет министров под руководством Абэ Синдзо. Свои посты сохранили девять из девятнадцати членов правительства, включая заместителя премьер-министра и министра финансов Асо Таро, а также генерального секретаря кабинета министров Сугу Ёсихидэ. На новый министерский пост – ответственного за политику активной роли 100 миллионов населения страны – назначен Като Кацунобу. В состав нового кабинета вошли три женщины.

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Фото: Представленный корпорацией Sharp робот-смартфон RoBoHoN, 6 октября 2015 г., город Тиба, район Михама, выставочный комплекс «Макухари Мэссэ» (фотография предоставлена Jiji Press)

В выставочном комплексе «Макухари мэссэ» в городе Тиба состоялась крупнейшая в Японии выставка бытовой электроники и информационных технологий CEATEC JAPAN 2015. В большом количестве были представлены предметы в рамках концепции «Интернета вещей» – бытовых приборов, оснащённых средствами взаимодействия через Интернет. Примечательно также участие многочисленных предприятий сферы обслуживания, таких как туристическая фирма Kinki Nippon Tourist, а также японский гигант онлайн-торговли Rakuten. Вместе с тем, число предприятий-участников выставки оказалось самым немногочисленным за всю её историю, а корпорация Toshiba впервые отказалась от участия в мероприятии.

9 (10 октября по японскому времени)

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение о внесении в свой реестр документального наследия программы «Память мира» собрания документов об интернированных в Сибирь и репатриированных после Второй мировой войны японцах Майдзуру но сэйкан – «Вернувшиеся живыми в порт Майдзуру», а также обладающего статусом Национального сокровища Японии собрания исторических документов Тодзи хякугомондзё. Кроме того, организация решила внести в этот реестр по заявке Китая материалы о действиях императорской армии Японии во время инцидента, известного как «Нанкинская резня». Япония выступила резко против этого шага, заявив в лице генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга: «Регистрация этих материалов, в отношении которых имеет место полное расхождение позиций (правительств Японии и Китая), представляет собой проблему для органа, который должен действовать справедливо».

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На Чемпионате мира по регби в Англии в группе «B» сборная Японии впервые в истории одержала победу в трех матчах: 19 сентября над командой ЮАР, 3 октября – над Самоа, и наконец 11 октября над сборной США со счётом 28-18. По результатам игр в своей группе японские спортсмены, на счету которых оказалось 3 победы и 1 поражение (12 очков), заняли третье место и не смогли выйти в финальную часть соревнований.

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Автомобилестроительная компания Toyota в целях снижения эмиссий связанной с глобальным потеплением климата двуокиси углерода объявила о своей долгосрочной цели сократить практически до ноля продажи новых обычных автомобилей с бензиновым двигателем к 2050 году. Тем самым компания намеревается путём распространения автомобилей с гибридной силовой установкой, а также автомобилей на топливных элементах, сократить на 90% эмиссии двуокиси углерода относительно уровней 2010 года, одновременно снизив до ноля эмиссии углекислого газа в процессе производства автомобилей.

Стало известно, что крупный многоквартирный жилой дом, продажами жилья в котором занималась группа предприятий Mitsui Fudosan, покосился из-за того, что при его строительстве для проведения свайных работ использовались фальсифицированные данные, в результате чего часть свай не достигла глубины коренной породы. Свайные работы выполняла компания-дочернее предприятие фирмы Asahi Kasei. Компания Asahi Kasei 22 октября сообщила о намерении провести проверку на предмет искажений данных в 3 040 случаев, когда свайные работы выполнял этот подрядчик.

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На сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы пяти стран-непостоянных членов Совета Безопасности этой организации. От Азиатско-Тихоокеанского региона была избрана Япония. Япония будет участвовать в работе Совета Безопасности в 2016-2017 годах в 11-й раз, в прошлый раз она была членом этого органа в 2009–2010 годах.

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо принял участие в смотре флота Морских сил самообороны в заливе Сагами у побережья префектуры Канагава. После этого на вертолёте Морских сил самообороны он прибыл на атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган» и ознакомился с внутренним устройством этого корабля. По данным Министерства обороны Японии, действующий премьер-министр страны посетил американский авианосец впервые.

Премьер-министр Японии (в центре) прибыл для осмотра дислоцированного на базе ВМС США Ёкосука атомного авианосца «Рональд Рейган», 18 октября 2015 г., залив Сагами у берегов префектуры Канагава (офиц. съёмка, фотография предоставлена Jiji Press)

19

В центральном суде Сеула началось рассмотрение дела находящегося под домашним арестом бывшего руководителя сеульского отделения японской газеты «Санкэй симбун», обвиняемого в диффамации президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Прокуратура потребовала наказания в виде тюремного заключения сроком один год и шесть месяцев. Вынесение приговора ожидается 26 ноября.

29

В рамках плана передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма (г. Гинован, преф. Окинава) на побережье Хэноко города Наго той же префектуры правительство приступило к проведению основных работ по созданию насыпной территории у побережья. Работы на берегу начались после того, как решением министра общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма было временно приостановлено действие решения губернатора префектуры об отзыве выданного его предшественником разрешения на проведение насыпных работ. Власти префектуры, несогласные с решением о лишении силы резолюции губернатора, намерены в ближайшее время просить рассмотреть правомерность этого решения государственным арбитражным органом.

В токийском выставочном комплексе Tokyo Big Sight открылся автосалон Tokyo Motor Show, который проводится один раз в два года. В выставке участвуют 160 компаний из 11 стран, мероприятие избрано местом мировой премьеры 76 автомобилей, впервые будут показаны в Японии 68 машин. Особое внимание привлекают экспозиции, связанные с технологиями автоматизированного вождения и обеспечения безопасности, а также новейшие спорткары, которые поступят в продажу в ближайшее время. Автошоу продлится по восьмое ноября.

Президент и CEO компании Nissan Motor Co., Ltd. Карлос Гон проводит пресс-конференцию на фоне концепт-кара, оснащённого функцией автоматического вождения, 28 октября 2015 г.

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Завершил работу Токийский международный кинофестиваль 2015, проходивший с 22 октября. В конкурсной программе гран-при удостоен фильм из Бразилии «Низе» режиссёра Роберто Берлинера.

(Статья на японском языке опубликована 1 ноября 2015 г.)