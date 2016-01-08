El Gobierno aprueba excluir a los alimentos de la próxima subida del impuesto al consumo en el país, la Corte Suprema mantiene una ley que obliga a los matrimonios a tener el mismo apellido, y Japón y Corea del Sur alcanzan un potencial acuerdo histórico sobre el asunto de las “mujeres de solaz”. Estas han sido las noticias más destacadas en Japón durante el pasado mes de diciembre de 2015.

1

La editorial Jiyū Kokumin Sha anuncia su lista de 10 expresiones y las palabras ganadoras en el concurso anual de las “Expresiones más populares del año” en 2015. Entre las ganadoras están la expresión procedente del béisbol toripuru surī (triple three)—un 30 % de bateos o más, 30 cuadrangulares y 30 robos de bases—un logro obtenido por dos jugadores en esta temporada, y bakugai, las “compras explosivas” realizadas por turistas chinos y otros visitantes con alto poder adquisitivo.

9

La sonda Akatsuki de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón entra en órbita alrededor de Venus, convirtiéndose en el primer satélite japonés en orbitar alrededor de un planeta distinto de la Tierra. La sonda Akatsuki no fue capaz de entrar en dicha órbita en diciembre de 2010 debido a un fallo en uno de los motores después de su lanzamiento ese mismo año y realizó en su lugar una misión secundaria, llevando a cabo observaciones del sol. Cinco años después de su primer intento, no obstante, los ingenieros de la misión utilizaron los pequeños propulsores de la sonda Akatsuki para introducirla exitosamente en la órbita venusiana.

El novelista Nosaka Akiyuki, autor de obras mundialmente conocidas como La tumba de las luciérnagas o Las algas americanas, muere a los 85 años.

10

Entran en vigor nuevas regulaciones para la aviación civil pensadas para los drones y otros vehículos no tripulados por las que se prohíbe a los usuarios utilizar este tipo de aparatos en áreas densamente habitadas, cerca de aeropuertos, en celebraciones y durante la noche. También se incluyen otras reglas como mantener el vehículo a 30 metros de distancia como mínimo cuando se maneje cerca de personas o edificios y tenerlo siempre a la vista.

En una ceremonia de premios celebrada en Estocolmo, el rey Carl XVI Gustaf de Suecia entrega las medallas y diplomas del premio Nobel de Fisiología y Medicina a Ōmura Satoshi, profesor emérito en la Universidad Kitasato, y del premio Nobel de Física a Kajita Takaaki, director del Instituto para la Investigación de los Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio.

11

El astronauta japonés Yui Kimiya regresa a la Tierra a bordo de la aeronave rusa Soyuz después de una misión de cinco meses en la Estación Espacial Internacional, aterrizando en Kazajistán. Como décimo astronauta japonés en el espacio Yui supervisó el acoplamiento del carguero japonés no tripulado Kōnotori.

Una fotografía de la astronauta Scott Kelly en su cuenta de Twitter muestra a Yui Kimiya (arriba) subiendo a través de la escotilla de la aeronave Soyuz el 11 de diciembre de 2015 para volver a la Tierra después de completar su misión en la Estación Espacial Internacional. (© Jiji)

12

El primer ministro Abe se reúne con su homólogo indio, el primer ministro Narendra Modi. Ambos líderes anuncian un acuerdo por el que Japón suministrará tecnología relacionada con la energía nuclear a la India, siendo este el primer acuerdo de Japón con un país que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Abe y Modi también estrechan sus manos tras el acuerdo por el que Japón construirá una línea de ferrocarril de alta velocidad en el oeste de la India basada en la tecnología del Shinkansen.

La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō acuerdan eliminar a los alimentos de la lista de productos afectados por la subida del impuesto al consumo al 10 % en abril de 2017. La tasa para los productos alimentarios, excluyendo las bebidas alcohólicas y las comidas servidas en establecimientos, se mantendrá en el actual 8 %.

El campeón olímpico de patinaje artístico Hanyū Yuzuru obtiene un nuevo récord mundial de 330,43 puntos en uno de los ejercicios con los que consigue su tercera victoria consecutiva en una final en el Gran Premio de Barcelona, en España.

16

La Corte Suprema de Justicia de Japón dicta sentencia en dos casos ampliamente seguidos por la opinión pública referentes a aspectos controvertidos del Código Civil. Encabezada por su presidente, Terada Itsurō, la corte confirma la provisión legal que requiere que los casados adopten un mismo apellido. Esta corte también dicta sentencia contra la ley que prohíbe a las mujeres volver a casarse durante los seis meses posteriores al divorcio, especificando que cualquier requerimiento que supere los 100 días es inconstitucional.

La excapitana de las Nadeshiko Japan Sawa Homare anuncia que se retirará al finalizar la actual temporada. Como veterana futbolista que ha participado en seis copas mundiales, Sawa es recordada por liderar al equipo nacional de fútbol hacia la victoria en la Copa Mundial Femenina de Alemania de 2011, una competición en la que fue elegida mejor jugadora del torneo y por la que también fue nombrada Mejor Jugadora Femenina de la FIFA en 2011. En una rueda de prensa el 17 de diciembre, la centrocampista de 37 años afirma que cada vez es más difícil para ella estar al 100 % tanto mentalmente como físicamente.

Sawa Homare (a la izquierda) celebra con sus compañeras del INAC Kobe el gol de la victoria en la final de la Copa de la Emperatriz el 27 de diciembre de 2015, en el Estadio Todoriki de Kawasaki, su último partido como futbolista profesional. (© Jiji)

17

Un tribunal surcoreano dictamina que el periodista japonés y exdirector de la redacción en Seúl del Sankei Shimbun Katō Tatsuya es inocente de los cargos de difamar a la presidenta Park Geun-hye. El juez a cargo en este controvertido caso, que surgió en pleno recrudecimiento de las tensiones entre Japón y Corea del Sur, afirma que si bien la reputación de Park quedó dañana, Katō no pretendía en su artículo difamar a la presidenta.

18

Hashimoto Tōru anuncia que se retira de la política después de finalizar su mandato de cuatro años como alcalde de Osaka. Este político sin pelos en la lengua, que obtuvo también la victoria como gobernador de la prefectura de Osaka hace alrededor de ocho años, asegura que se convertirá en asesor político para el Partido de la Restauración de Osaka (Osaka Ishin no Kai).

Toshiba anuncia que eliminará 7.800 trabajos en todo el mundo en el proceso de reestructuración de las operaciones del conglomerado después del escándalo contable de 2015. Esta decisión llega después de los despidos en su división de semiconductores que afectaron a más de 10.000 trabajadores. Toshiba prevee que registrará un récord en números rojos al final del año fiscal que termina en marzo de 2016, y se espera que la compañía declare unas pérdidas netas de alrededor de 550.000 millones de yenes, así como pérdidas comerciales de 340.000 millones en todo el grupo.

22

El arquitecto Kuma Kengo habla con la prensa frente a una imagen de su diseño para el nuevo Estadio Nacional el 28 de diciembre de 2015, en Tokio.

El Consejo de Deportes de Japón anuncia que ha elegido el diseño para un nuevo Estadio Nacional propuesto por el mundialmente aclamado arquitecto Kuma Kengo, con miras a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Este diseño, que fue una de las dos propuestas bajo consideración, incorpora aspectos de la naturaleza como madera o zonas verdes. El nuevo estadio costará aproximadamente 149.000 millones de yenes y se espera que esté construido para noviembre de 2019.

24

El Gobierno aprueba un presupuesto récord de 96,7 billones de yenes para el año fiscal 2016. El gasto en la seguridad social corresponde a cerca de un tercio de todo el presupuesto, creciendo en más de 400.000 millones de yenes desde el año anterior para alcanzar los 31,9 billones de yenes. El Gobierno también refuerza el presupuesto de defensa alcanzando los 5 billones de yenes por primera vez en la historia. Los ingresos por impuestos son los que han motivado este aumento en el gasto, gracias en parte al superávit de las corporaciones japonesas; se espera que 57,6 billones de yenes acaben en las arcas públicas, un incremento del 5,6 %. El Gobierno imprimirá 34,4 billones de yenes en bonos, un descenso del 6,6 % respecto al año anterior.

28

30

La Corte del Distrito de Fukui invalida un mandato judicial anterior contra la reactivación de los reactores 3 y 4 de la central nuclear de Takahama operada por Kansai Electric, afirmando que no existen defectos en la seguridad de las instalaciones. Tras este fallo, la central se dispone a partir del 25 de diciembre a comenzar el proceso de reabastecimiento de combustible en el reactor número 3.El ministro del Exterior Kishida Fumio se reúne con su homólogo surcoreano Yun Byung-se. Ambas partes llegan a un acuerdo histórico sobre la cuestión de las “mujeres de solaz” por el que Japón entregará 1.000 millones de yenes a una nueva fundación coreana de apoyo a las víctimas supervivientes y se ofrecen las “más sinceras disculpas y el arrepentimiento” del primer ministro Abe a ellas. Ambos países declaran que “se abstendrán de acusarse o criticarse mutuamente respecto a este asunto” en la escena internacional, avanzando en la mejora de sus relaciones.La Bolsa de Tokio cierra el año con el índice Nikkei en 19.033,71 puntos, un aumento de 1.582,94 puntos (9,1 %) respecto al cierre del año 2014. Esto marca el cuarto aumento anual consecutivo en valores de fin de año, y es el mayor nivel que ha alcanzado el Nikkei al cerrar el año desde 1996.