自民、公明两党就采用“轻减税率”制度达成一致、法院作出夫妇同姓合宪裁定、日韩两国政府就解决慰安妇问题达成协议……，请看2015年12月日本要闻回顾。

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“2015 U-CAN新语流行语大奖”揭晓，两名职业棒球选手在本赛季创下的击球率3成、全垒打30次、盗垒30次的记录“Triple 3”和中国等外国访日游客大量购买日本家电产品的“爆买”，被选为年度大奖。入选的十大流行语中，还包括安倍政权打出的社会经济发展战略“一亿总活跃社会”、展开反对安保法案运动的学生组织“SEALDs”、日本橄榄球队队员五郎丸步的标志性动作“五郎丸姿势”等。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）宣布，7日JAXA利用金星探测器“拂晓”号上的小型姿态控制发动机进行了点火喷射工作，使其“成功进入了环绕金星的轨道”。该探测器2010年发射升空后曾尝试进入环金星轨道，但遭遇失败，此后未能按预定计划飞行，一直在绕太阳运行。日本的探测器是首次进入环绕地球以外行星的轨道。

凭小说《萤火虫之墓》和《美国羊栖菜》而获1967年度直木奖的著名作家野坂昭如，因心力衰竭去世，享年85岁。他还是歌手和作词家，并以批判金权政治而知名。

10 （日本时间11日）

2015年诺贝尔奖颁奖仪式在瑞典首都斯德哥尔摩举行。瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫向生理学或医学奖获得者、北里大学特别荣誉教授大村智和物理学奖获得者、东京大学宇宙线研究所所长梶田隆章颁发了奖牌和证书。

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在国际空间站停留了约5个月的宇航员油井龟美也，乘坐俄“联盟”号宇宙飞船在中亚国家哈萨克斯坦着陆，返回地球。油井是日本的第10位宇航员，参与了无人补给太空飞行器“白鹳（Kounotori）”号的对接等重要工作。

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安倍晋三首相与印度总理莫迪在新德里举行会谈，双方就签署日印核能合作协定达成“原则共识”，使日本向印度出口核电技术成为可能。这是日本首次与《不扩散核武器条约》（ＮＰＴ）非签约国进行核能合作。另外，日印两国还在引进日本新干线技术建设印度西部高铁计划上达成一致。

自民、公明两党就采用“轻减税率”制度一事达成一致，在2017年4月将消费税率提升至10％时，除购买酒类和在外就餐以外，生鲜食品和加工食品的税率维持现在8％的水平。

在西班牙巴塞罗那举行的国际滑联花样滑冰大奖赛总决赛上，羽生结弦刷新了自由滑和总分的世界纪录，以330.43分获得冠军，实现了大赛史上的第一个三连冠。女单首次参赛的宮原知子滑出了自己的最佳成绩，以208.85分获得第二名。

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千叶市新近被指定为国家战略特区，或将在2016年度展开利用小型无人机进行快递服务的验证实验。在市内网购公司的物流中心为小型无人机装载货物后放飞，将物品直接送到高层公寓的阳台。据称这项服务计划在2020年前投入实际应用。

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围绕民法中“夫妇同姓义务”及“女性禁止再婚期限”的规定是否违宪的两个诉讼裁判，日本最高法院大法庭（审判长寺田逸郎）做出裁决，首次判定夫妇使用同一姓氏的规定合宪；而针对“禁止女性离异后在6个月内再婚”的规定，首次裁定违宪。关于禁止再婚期限，指出（禁止时间）“超出100天的部分违宪”。

连续六届作为日本女子足球队的核心球员出战世界杯赛的泽穗希（37岁）宣布，将在本赛季结束后正式退役。她在17日举行的记者会上表示，“要以最佳状态投入比赛，已经变得力不从心，越来越难了”。

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韩国首尔中央地方法院开庭公审受到不拘留起诉的《产经新闻》前首尔分社社长加藤达也涉嫌诽谤韩国总统朴槿惠一案。针对检方一年六个月的有期徒刑要求，审判长李东根做出了无罪判决。审判长判定，“虽然报道并不属实，损害了朴槿惠的个人名誉，但所写内容是公众关心之事，不能认为具有诽谤之目的”。

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担任大阪府知事3年9个月、大阪市长4年的桥下彻，任期届满卸任，同时退出政坛，今后将就任国政政党“大阪维新会”的法律政策顾问。

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因违规会计问题而处于企业重建的东芝宣布，将在国内外相关公司实施总数达7800人的大规模裁员计划。加上业已决定裁员的半导体相关部门在内，裁减规模超过10000人。同时发布的企业业绩报告预测，在计入裁员等相关费用后，2015财年集团整体的营业损失为3400亿日元，净亏损5500亿日元，有可能均创历史最高纪录。

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将用做2020年东京奥运会残奥会主会场的“新国立竞技场”设计方案尘埃落定。最终获得采用的是大成建设公司和建筑师隈研吾团队的方案。它的设计理念是“木与绿色的体育场”，总造价约1489亿日元，计划在2019年11月30日完工。

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政府通过内阁决议批准了2016年度财政预算案，预算总额为96.7218万亿日元（约合人民币5.2万亿元）。其中社会保障费约占三成，比上一年度增加了4412亿日元，达31.9738万亿日元；防卫预算首次超过5万亿日元，为5.541万亿日元。鉴于企业业绩的改善，税收预计增加5.6％，达57.6040万亿日元。新发行国债34.4320万亿日元，比去年减少6.6％。

福井地方法院以“在安全性方面不存在缺陷”为由做出判决，取消了今年4月禁止重启关西电力公司高滨核电站3、4号机组的暂行处理决定。关西电力公司25日开始了向3号机组核堆投放核燃料的工作。

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岸田文雄外长在韩国首尔与韩国外交部长尹炳世举行会谈，两国就“慰安妇”问题达成协议。双方同意，将由韩国政府发起成立基金，由日本政府向该基金提供10亿日元资金，用于对慰安妇受害人实施援助。

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两国外相在共同记者发表会上明确表示，“慰安妇问题得到最终、不可逆的解决”。岸田文雄称，安倍晋三首相再次向慰安妇受害人“表示诚挚的道歉和反省”。东京股票市场的日经平均股价报收19033.71日元，结束了2015年的交易。收盘价与去年年终相比，上升了1582.94日元（9.1%），且连续四年高于前一年。年终收盘价自1996年以来时隔19年创新高。