نستعرض في هذه المقالة أبرز الأحداث المتعلقة باليابان لشهر ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥ وفيها: الحكومة توافق على إعفاء الأطعمة من الزيادة المرتقبة في ضريبة الاستهلاك في اليابان، المحكمة العليا تؤيد قانونا يشترط على المتزوجين اتخاذ نفس اسم العائلة، اليابان وكوريا الجنوبية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية فيما يتعلق بقضية ”نساء المتعة“.

١

أعلنت دار النشر ”جي يو كوكومين شا“ عن قائمتها التي تضم أشهر ١٠ كلمات أو عبارات لعام ٢٠١٥ والمفردات الفائزة بجائزة ”الكلمات الأكثر شعبية لهذا العام“ في حفلها السنوي. ومن بين الكلمة الأكثر شعبية هي Toripuru surī وهي مصطلح من رياضة البيسبول وتعني ”ثلاثة ثلاثيات من النقاط“ من متوسط ٣٠٪ ضربة أو أكثر وعلى الأقل 30 Home runs و30 Stolen bases، وهو إنجاز حققه لاعبان هذا الموسم. ومن الكلمات الفائزة أيضا Bakugai أو ”شراء متأجج“ ويعني التسوق الضخم من قبل الصينيين وغيرهم من السياح ذوي الإنفاق المرتفع.

٩

دخل مسبار أكاتسوكي الفضائي الذي أطلقته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“ في مدار حول كوكب الزهرة، ليصبح أول قمر اصطناعي ياباني يدور حول كوكب غير الأرض. يذكر أن أكاتسوكي لم يتمكن من الوصول إلى مداره الهدف في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٠ بسبب حدوث عطل في المحرك بعد إطلاق المسبار في وقت مبكر من ذلك العام. وبدلا من ذلك اُستخدم المسبار في مهمة ثانوية وهي رصد الشمس. ولكن بعد حوالي ٥ سنوات من المحاولة الأولية، استخدم مهندسو المهمة الفضائية محركات الدفع الصغيرة للمسبار لإدخال المسبار أكاتسوكي بنجاح إلى مدار حول كوكب الزهرة.

وفاة الروائي نوساكا أكييوكي عن عمر ناهز الـ٨٥ عاما، وهو مؤلف لأعمال شهيرة مثل ”قبر اليراعات“ و”أعشاب هيجيكي البحرية الأمريكية“.

١٠

دخلت قواعد جديدة للطيران المدني بخصوص الطائرات بدون طيار وغيرها من المركبات المسيرة عن بعد حيز التنفيذ، حيث تحظر القواعد الجديدة تطيير تلك الطائرات في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، وبالقرب من المطارات، وأثناء وجود مناسبات، وخلال الليل. وتتضمن القواعد الجديدة الحفاظ على مسافة ٣٠ مترا على الأقل عند تشغيلها بالقرب من أشخاص أو مبانٍ وإبقاء تلك الطائرات ضمن نطاق الرؤية طوال الوقت.

في حفل تسليم جوائز النوبل في ستوكهولم، قدم ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف ميداليتين وشهادتين للفائزين اليابانيين بجوائز نوبل لعام ٢٠١٥، وهما أومورا ساتوشي الأستاذ الفخري في جامعة كيتاساتو وكان قد فاز بجائزة نوبل في الفيزيولوجيا أو الطب وكاجيتا تاكاأكي مدير معهد أبحاث الأشعة الكونية بجامعة طوكيو الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء.

١١

عاد رائد الفضاء الياباني يوي كيمييا إلى الأرض على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز بعد مهمة استمرت ٥ أشهر في محطة الفضاء الدولية، وقد هبطت المركبة في كازاخستان. وكان يوي - وهو عاشر رائد فضاء ياباني يصعد إلى الفضاء - قد أشرف على عملية التحام مركبة الشحن الياباني غير المأهولة كونوتوري بمحطة الفضاء الدولية.

صورة من حساب رائد الفضاء سكوت كيلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تظهر يوي كيمييا (فوق) يتسلق من خلال فوهة مركبة الفضاء سويوز في ١١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥، ليعود إلى الأرض بعد إتمام مهمته في محطة الفضاء الدولية. (جيجي بريس).

١٢

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلتقي نظيره الهندي ناريندرا مودي. وقد أعلن الزعيمان عن اتفاق لتقديم اليابان تكنولوجيا طاقة نووية إلى الهند، وهي أول اتفاقية تعقدها اليابان مع بلد لم يوقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما اتفق آبي ومودي على قيام اليابان بإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة في غربي الهند وفق تقنية قطار الشينكانسين.

اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه على إعفاء الأطعمة من رفع ضريبة الاستهلاك إلى ١٠٪ في شهر أبريل/نيسان ٢٠١٧. وستبقى نسبة ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية –باستثناء المشروبات الكحولية ووجبات المطاعم - عند ٨٪ الحالية.

حقق البطل الأولمبي في التزلج الفني هانيو يوزورو رقما قياسيا عالميا جديدا بـ٣٣٠.٤٣ نقطة في طريقه نحو الفوز بنهائي سباق الجائزة الكبرى للمرة الثالثة على التوالي في برشلونة بإسبانيا.

١٦

أصدرت المحكمة العليا في اليابان حكمها في قضيتين تحظيان بمتابعة وثيقة وتتعلقان بجوانب مثيرة للجدل من القانون المدني. فقد أيدت المحكمة التي ترأسها القاضي تيرادا إيتسورو مادة قانونية تشترط على الأزواج اتخاذ نفس اسم العائلة. كما حكمت ضد قانون يحظر على السيدات التزوج مرة ثانية خلال ٦ أشهر من الطلاق، وحددت المحكمة بأن أي اشتراط بأكثر من ١٠٠ يوم سيكون غير دستوري.

أعلنت اللاعبة ساوا هوماري والتي كانت سابقا كابتن منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات ”ناديشيكو جابان“ أنها ستعتزل في نهاية هذا الموسم. جدير بالذكر أن ساوا لاعبة مخضرمة، فقد شاركت في ٦ بطولات لكأس العالم وكانت قد قادت منتخب اليابان القومي للفوز في بطولة كأس العالم للسيدات في ألمانيا عام ٢٠١١ وهو ما قادها للفوز بلقب أفضل لاعبة في البطولة بالإضافة إلى جائزة الفيفا لأفضل لاعبة لعام ٢٠١١. وقالت لاعبة الوسط البالغة من العمر ٣٧ عاما في مؤتمر صحفي في ١٧ ديسمبر/كانون الأول إن المحافظة على صحتها البدنية والعقلية في أفضل أحوالها تزداد صعوبة.

ساوا هوماري (أقصى اليسار) تحتفل مع زميلاتها في فريق INAC كوبيه بعد إحراز هدف الفوز في المباراة النهائية من بطولة كأس الإمبراطور في ٢٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥ في استاد تودوروكي بكاواساكي، وهي آخر مبارة لها قبل الاعتزال. (جيجي برس).

١٧

قضت محكمة كورية جنوبية ببرائة الصحفي الياباني كاتو تاتسويا - والذي عمل مديرا لمكتب صحيفة سانكي شينبون سابقا في سيؤول - من تهمة التشهير بالرئيسة بارك كون هيه. وقال القاضي الذي أصدر الحكم في القضية المثيرة للجدل - والتي جاءت وسط تزايد التوتر بين اليابان وكوريا الجنوبية - إنه على الرغم من أن سمعة الرئيسة تعرضت للضرر إلا أن كاتو لم يحاول التشهير بالرئيسة.

١٨

أعلن هاشيموتو تورو عن عزمه اعتزال السياسة بعد انقضاء فترة توليه منصب عمدة مدينة أوساكا البالغة ٤ سنوات. وقال السياسي المعهود بصراحته والذي شغل أيضا منصب محافظ محافظة أوساكا قبل نحو ٨ سنوات إنه سيعمل مستشارا تشريعيا لحزب ”أوساكا إيشين نو كاي“.

أعلنت شركة توشيبا أنها ستخفض عدد الوظائف بـ٧٨٠٠ وظيفة على المستوى العالمي في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة المتعددة الأنشطة إلى إعادة هيكلة عملياتها في أعقاب فضيحة كبرى في الحسابات. ويأتي هذا التحرك بعد تسريح عمال في وقت سابق في شركتها التي تنتج أشباه الموصلات، حيث تم تسريح أكثر من ١٠ آلاف عامل في المجمل. وتتوقع توشيبا أن تتكبد خسارة قياسية في العام المالي الذي ينتهي في مارس/آذار ٢٠١٦، حيث من المتوقع أن تتكبد خسائر عادية بـ٥٥٠ مليار ين بالإضافة إلى خسائر بـ٣٤٠ مليار ين على مستوى المجموعة برمتها.

٢٢

المهندس المعماري كوما كينغو يتحدث مع الصحفيين وهو يقف أمام صورة للتصميم الذي وضعه للاستاد الوطني الجديد في ٢٨ ديسمبر/كانون الثاني ٢٠١٥ في طوكيو.

أعلن مجلس الرياضة في اليابان عن اختياره تصميم المهندس المعماري العالمي كوما كينغو للاستاد الوطني الجديد الذي سيُبنى من أجل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. ويتضمن التصميم - والذي كان واحدا من مقترحين قيد الدراسة - مظاهر طبيعية مثل غابة وخضرة. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الاستاد الجديد نحو ١٤٩ مليار ين، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بحلول نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٩.

٢٤

وافقت الحكومة على ميزانية قياسية بلغت ٩٦.٧ ترليون ين للعام المالي ٢٠١٦. وتشكل نفقات الضمان الاجتماعي نحو ثلث النفقات أي ٣١.٩ ترليون ين، بزيادة ٤٠٠ مليار ين عن نفقات الضمان الاجتماعي للعام المالي الماضي. كما تدعم الخطة الإنفاق الدفاعي حيث تجاوز الـ٥ ترليونات ين لأول مرة. ويعزا السبب في زيادة الإنفاق إلى ارتفاع عائدات الضرائب، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى زيادة أرباح الشركات اليابانية، حيث من المتوقع أن يدخل الخزينة العامة ٥٧.٦ ترليون ين بزيادة سنوية بـ٥.٦٪. وستصدر الحكومة سندات بقيمة ٣٤.٤ ترليون ين، بانخفاض بـ٦.٦٪عن العام السابق.

ألغت محكمة منطقة فوكوي أمرا قضائيا سابقا يمنع إعادة تشغيل المفاعلين رقمي ٣ و٤ في محطة تاكاهاما للطاقة النووية المشغلة من قبل شركة كانساي للطاقة الكهربائية، قائلة إن المنشأة خالية من العيوب المتعلقة بالسلامة. وفي أعقاب الحكم، بدأت الشركة بعملية إعادة وضع الوقود في المفاعل رقم ٣ في ٢٥ ديسمبر/كانون الأول.

٢٨

التقى وزير الخارجية الياباني كيشيدا فوميؤ مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سيه. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق تاريخي بشأن قضية من يعرفن بـ”نساء المتعة“، حيث تعهدت اليابان بتقديم مليار ين لمؤسسة كورية جديدة لدعم الضحايا اللواتي ما زلن على قيد الحياة وقيام رئيس الوزراء آبي بتقديم ”اعتذار خالص لهن والتعبير عن الندم العميق“. وتعهد البلدان بالامتناع عن ”اتهام أو انتقاد الطرف الآخر فيما يتعلق بهذه القضية“ في المحافل الدولية من الآن فصاعدا.

٣٠

بلغ مؤشر نيكي عند إغلاق تعاملات عام ٢٠١٥ في بورصة طوكيو ١٩٠٣٣.٧١ نقطة، وذلك بارتفاع قدره ١٥٨٢.٩٤ نقطة (٩.١٪) عن إغلاق عام ٢٠١٤. وتشكل هذه الزيادة، الارتفاع السنوي الرابع على التوالي في قيم نهاية العام، وهو أيضا أعلى مستوى لمؤشر نيكي - عند إغلاق تعاملات العام - منذ ١٩٩٦.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦)