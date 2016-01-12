自民、公明兩黨就採用「輕減稅率」制度達成一致、法院作出夫婦同姓合憲裁定、日韓兩國政府就解決慰安婦問題達成協議……，請看2015年12月日本要聞回顧。

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「2015 U-CAN新語流行語大獎」揭曉，兩名職棒選手在本賽季創下的打擊率3成、全壘打30次、盜壘30次的記錄「Triple 3」和中國等外國訪日遊客大量購買日本家電產品的「爆買」，被選為年度大獎。入選的10大流行語中，還包括安倍政權打出的社會經濟發展戰略「一億總活躍社會」、展開反對安保法案運動的學生組織「SEALDs」、日本橄欖球隊隊員五郎丸步的代表性動作「五郎丸Pose」等。

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宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布，7日JAXA利用金星探測器「黎明號」上的小型姿態控制發動機進行了點火噴射工作，使其「成功進入了環繞金星的軌道」。該探測器2010年發射升空後曾嘗試進入環金星軌道，但遭遇失敗，此後未能按預定計劃飛行，一直在繞太陽運行。日本的探測器是首次進入環繞地球以外行星的軌道。

憑小說《螢火蟲之墓》和《美國羊栖菜》而獲1967年度直木獎的著名作家野坂昭如，因心臟衰竭去世，享壽85歲。他還是歌手和作詞家，並以批判金權政治而知名。

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2015年諾貝爾獎頒獎儀式在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行。瑞典國王卡爾十六世‧古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）向醫學獎獲得者、北里大學特別榮譽教授大村智和物理學獎獲得者、東京大學宇宙線研究所所長梶田隆章頒發了獎牌和證書。

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在國際太空站（ISS）停留了約5個月的太空人油井龜美也，乘坐俄「聯盟號」宇宙飛船在中亞國家哈薩克著陸，返回地球。油井是日本的第10位太空人，參與了「白鸛號（Kounotori）」太空船的對接等重要工作。

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安倍晉三首相與印度總理莫迪在新德里（New Delhi）舉行會談，雙方就簽署日印核能合作協定達成「原則共識」，使日本向印度出口核電技術成為可能。這是日本首次與《不擴散核武器條約（NPT）》非簽約國進行核能合作。另外，日印兩國還在引進日本新幹線技術建設印度西部高速鐵路計劃上達成一致。

自民、公明兩黨就採用「輕減稅率」制度一事達成一致，在2017年4月將消費稅率提升至10%時，除購買酒類和在外就餐以外，生鮮食品和加工食品的稅率維持現在8％的水準。

在西班牙巴塞隆納（Barcelona）舉行的國際滑聯花式滑冰大獎賽總決賽上，羽生結弦刷新了男子單人長曲（Men Free Skating）和總分的世界紀錄，以330.43分獲得冠軍，實現了大賽史上的第1個3連冠。女單首次參賽的宮原知子滑出了自己的最佳成績，以208.85分獲得第2名。

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千葉市新近被指定為國家戰略特區，或將在2016年度展開利用小型無人機進行快遞服務的驗證實驗。在市內網購公司的物流中心為小型無人機裝載貨物後放飛，將物品直接送到高樓大廈的陽臺。據稱這項服務計劃在2020年前投入實際應用。

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圍繞民法中「夫婦同姓義務」及「女性禁止再婚期限」的規定是否違憲的兩個訴訟裁判，日本最高法院大法庭（審判長寺田逸郎）做出裁決，首次判定夫婦使用同一姓氏的規定合憲；而針對「禁止女性離異後在6個月內再婚」的規定，首次裁定違憲。關於禁止再婚期限，指出（禁止時間）「超出100天的部分違憲」。

連續6屆作為日本女子足球代表隊的核心球員出戰世界盃的澤穗希（37歲）宣布，將在本賽季結束後正式退役。她在17日舉行的記者會上表示，「要以最佳狀態投入比賽，已經變得力不從心，越來越難了」。

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韓國首爾中央地方法院開庭公審受到不拘留起訴的《產經新聞》前首爾分社社長加藤達也涉嫌誹謗韓國總統朴槿惠一案。針對檢方1年6個月的有期徒刑要求，審判長李東根做出了無罪判決。審判長判定，「雖然報道並不屬實，損害了朴槿惠的個人名譽，但所寫內容是公眾關心之事，不能認為具有誹謗之目的」。

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擔任大阪府知事3年9個月、大阪市長4年的橋下徹，任期屆滿卸任，同時退出政壇，今後將就任國政政黨「大阪維新會」的法律政策顧問。

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因違規會計問題而處於企業重建的東芝宣布，將在國內外相關公司實施總數達7,800人的大規模裁員計劃。加上業已決定裁員的半導體相關部門在內，裁減規模超過10,000人。同時發布的企業業績報告預測，在計入裁員等相關費用後，2015財年集團整體的營業損失為3,400億日圓，淨虧損5,500億日圓，有可能均創歷史最高紀錄。

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將用做2020年東京奧運帕運主會場的「新國立競技場」設計方案塵埃落定。最終獲得採用的是大成建設公司和建築師隈研吾團隊的方案。它的設計理念是「木與綠色的體育場」，總造價約1,489億日圓，計劃在2019年11月30日完工。

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政府通過內閣決議批准了2016年度財政預算案，預算總額為96.7218兆日圓。其中社會保障費約占3成，比上一年度增加了4,412億日圓，達31.9738兆日圓；防衛預算首次超過5兆日圓，為5.541兆日圓。鑑於企業業績的改善，稅收預計增加5.6%，達57.6040兆日圓。新發行國債34.4320兆日圓，比去年減少6.6%。

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福井地方法院以「在安全性方面不存在缺陷」為由做出判決，取消了今年4月禁止重啟關西電力公司高濱核電廠3、4號機組的暫行處理決定。關西電力公司25日開始了向3號機組核反應爐投放核燃料的工作。岸田文雄外相在韓國首爾與韓國外交部長尹炳世舉行會談，兩國就「慰安婦」問題達成協議。雙方同意，將由韓國政府發起成立基金，由日本政府向該基金提供10億日圓資金，用於對慰安婦受害人實施援助。兩國外長在共同記者會上明確表示，「慰安婦問題得到最終、不可逆的解決」。岸田文雄稱，安倍晉三首相再次向慰安婦受害人「表示誠摯的道歉和反省」。東京股票市場的日經平均股價報收19,033.71日圓，結束了2015年的交易。收盤價與去年年終相比，上升了1,582.94日圓（9.1%），且連續4年高於前一年。年終收盤價自1996年以來時隔19年創新高。