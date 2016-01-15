Remise des prix Nobel à deux chercheurs japonais, renforcement des accords entre l’Inde et le Japon, nouveau record historique pour Hanyû Yuzuru en patinage artistique masculin : retour sur les événements marquants du mois de décembre 2015.

Mardi 1er

Triple 3 et Bakugai sont élus mots de l’année 2015. Triple 3 désigne l’exploit réalisé par deux joueurs de baseball professionnels cette saison : moyenne au bâton de ,300 ou plus, 30 coups de circuit et 30 vols de base. Seuls huit joueurs y sont parvenus par le passé et cela fait 65 ans que deux joueurs ne l’avaient pas accomplis dans la même saison. Bakugai décrit le phénomène d’achat en masse d’appareils électroménagers et d’autres produits des touristes chinois au Japon.

Les mots de l’année 2015

Mercredi 9

La sonde spatiale Akatsuki de l’agence spatiale japonaise JAXA se place en orbite autour de Vénus. La première tentative de mise en orbite de la sonde remonte à 2010 mais avait échoué suite à un défaut de fonctionnement de l’un de ses propulseurs.

L’écrivain Nosaka Akiyuki, auteur de la nouvelle semi-autobiographique La Tombeau des lucioles adaptée en film d’animation par Takahata Isao et le studio Ghibli, meurt à 85 ans d’une insuffisance cardiaque. Lauréat du prix littéraire Naoki en 1967, il a aussi été chanteur, parolier et critique politique.

Jeudi 10 (vendredi 11 heure japonaise)

Lors de la cérémonie de remise des prix Nobel de 2015 à Stockholm en Suède, Ômura Satoshi, professeur émérite à l’Université Kitasato et Kajita Takaaki, directeur de l’Institut pour la recherche sur les rayons cosmiques se voient remettre de la part du roi de Suède Charles XVI Gustave le prix Nobel de physiologie ou médecine et de physique respectivement.

Vendredi 11

L’astronaute Yui Kimiya, qui a passé cinq mois dans la Station spatiale internationale, est de retour sur Terre après avoir atterri au Kazakhstan à bord d’un vaisseau russe Soyouz. Dixième astronaute nippon, il a participé à d’importantes missions, notamment l’amarrage du cargo spatial sans pilote Kounotori.

Yui Kimiya, montant à bord du Soyouz pour retourner su Terre après la fin de son séjour longue durée dans la Station spatiale internationale, le 11 décembre 2015. (Photo prise du compte tweeter de l’astronaute américain Scott Kelly / Jiji Press)

Samedi 12

Le Premier ministre Abe Shinzô rencontre son homologue indien Narendra Modi. Ils se mettent d’accord pour établir une coopération nucléaire dans laquelle le Japon fournira à l’Inde ses technologies sur l’énergie nucléaire. C’est la première fois que le Japon conclut un tel accord avec un pays non signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Les deux pays se sont aussi entendus pour lancer un projet de construction d’un train à grande vitesse dans l’ouest de l’Inde utilisant le système du shinkansen.

Inde-Japon : la naissance d’un nouvel axe démocratique en Asie

Dans le cadre de la hausse prévue en avril 2017 de 8 à 10 % de la taxe sur la consommation, le Parti libéral-démocrate et son partenaire de coalition le Nouveau Kômeitô ont trouvé un accord pour laisser la taxe au niveau actuel pour les produits d’alimentation frais et transformés, excepté les boissons alcoolisées et le secteur de la restauration.

Lors de la finale du Grand Prix de patinage artistique à Barcelone, Hanyû Yuzuru établit de nouveau un record historique en obtenant 330,43 points. Il est aussi le seul patineur à avoir remporté le Grand Prix trois années d’affilée.

Sotchi 2014 : Hanyû Yuzuru, le nouveau prince du patinage artistique

Mardi 15

La ville de Chiba est désignée zone stratégique spéciale nationale favorisant la déréglementation aérienne sur l’utilisation des drones. Des essais de livraison à domicile par drone y sont prévus en 2016. Ces drones transporteront les commandes des entreprises de commerce en ligne depuis leurs entrepôts de distribution et iront les déposer, entre autre, directement sur les balcons des appartements des destinataires. La mise en application de ce système est prévue pour 2020.

Mercredi 16

La Cour suprême du Japon se prononce sur deux procès concernant des aspects controversés du Code civil. Il estime que la loi obligeant les époux à adopter le même nom de famille lors de leur mariage – loi considérée archaïque par les plaignants – est conforme à la constitution. En revanche, les juges ont reconnu pour la première fois que la loi imposant aux femmes divorcées une période d’interdiction de se remarier de six mois était inconstitutionnelle, et ont estimé qu'il fallait la ramener sous le seuil des 100 jours.

La joueuse de football Sawa Homare, pilier de l’équipe féminine japonaise qui a participé à six Coupes du monde, annonce son départ à la retraite à l’âge de 37 ans.

Comment les Nadeshiko Japan sont arrivées au sommet