Партии правящей коалиции пришли к согласию о применении пониженной ставки потребительского налога, суд принял решение о конституционности нормы о единой фамилии для супругов, правительства Японии и Южной Кореи достигли согласия по вопросу так называемых «женщин-утешительниц» и другие события декабря 2015 года в Японии.

1

Объявлены призёры рейтинга «Новые популярные слова года – 2015» издательства «Дзию кокуминся». Победителями стали торипуру сури – «тройная тройка» (30 процентов отбитых мячей, 30 хоумранов, 30 украденных баз) – результат, достигнутый за сезон сразу двумя профессиональными бейсболистами, а также бакугаи – «взрыв покупок» – массовая скупка приезжающими в Японию туристами из Китая и других стран бытовых электроприборов и других товаров. В «горячую десятку» также вошла предложенная правительством Абэ Синдзо политика итиоку сокацуяку сякай – «Общество активного участия каждого из ста миллионов», Сирудзу (SEALDs) – название студенческой организации, развернувшей движение против пакета законов о национальной безопасности, Горомару подзу – «поза Горомару» – характерные движения участника национальной сборной Японии по регби Горомару Аюму и т. д.

9

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) 7 декабря запустило малые маневровые реактивные двигатели исследовательского зонда «Акацуки» («Утренняя заря»), который после запуска в 2010 году не смог выйти на орбиту Венеры, после чего объявило об успешном выходе на орбиту. До этого манёвра «Акацуки» обращался по орбите вокруг солнца, безнадёжно сорвав первоначальный план полёта. Таким образом, Японии впервые удалось вывести свой космический зонд на орбиту другой планеты.

Удостоенный в 1967 году Премии Наоки Сандзюро за романы «Могила светлячков» и «Американская водоросль хидзики» певец и автор песен, известный за свою критику власти денег и другую деятельность писатель Носака Акиюки скончался от сердечной недостаточности в возрасте 85 лет.

10 (11 декабря по японскому времени)

В Стокгольме состоялась церемония награждения Нобелевскими премиями 2015 года. Медали и свидетельства из рук короля Густава XVI получили два японских лауреата: в области физиологии и медицины – Омура Сатоси, заслуженный почётный профессор Университета Китасато, а в области физики – Кадзита Такааки, руководитель Института исследований космического излучения Токийского университета.

11

Завершив свою продлившуюся около пяти месяцев миссию на Международной космической станции, на Землю вернулся японский астронавт Юи Кимия. Российский космический корабль «Союз» совершил благополучную посадку в Казахстане. Во время работы на борту МКС Юи, который стал десятым японским астронавтом, выполнил важную миссию по стыковке со станцией беспилотного грузового космического корабля «Конотори».

Завершивший длительное пребывание на борту МКС Юи Кимия (сверху) взбирается в люк космического корабля «Союз», чтобы вернуться на Землю. 11 декабря 2015 г. Этот снимок поместил в соцсеть Twitter американский коллега Юи Скот Келли (фотография предоставлена Jiji Press)

12

На переговорах премьер-министра Японии Абэ Синдзо с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Дели была достигнута принципиальная договорённость заключить соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, которое позволит предоставлять Индии японские ядерные технологии. Это первое соглашение в ядерной сфере, которое Япония заключает с государством, которое не является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, стороны договорились об использовании технологии японских суперэкспрессов синкансэн при реализации плана строительства высокоскоростной железной дороги в западной части Индии.

Либерально-демократическая партия и партия Комэй пришли к согласию о введении «пониженной ставки» (на уровне нынешних 8%) налога на потребление в отношении свежих и обработанных пищевых продуктов за исключением спиртных напитков и продукции в заведениях общественного питания при запланированном на апрель 2017 года повышении ставки потребительского налога до 10 процентов.

В финале серии Гран-при по фигурному катанию в Барселоне фигурист Ханю Юдзуру одержал победу с новым мировым рекордом по сумме баллов: 330,43. Японский фигурист стал первым в истории трёхкратным чемпионом. Впервые участвовавшая в этих соревнованиях фигуристка Мияхара Сатоко завоевала серебро со своим лучшим результатом 208,85 балла.

15

Расположенный рядом с Токио город Тиба получил статус особой государственной стратегической зоны, и уже в 2016-м финансовом году там предполагается начать практические испытания системы экспресс-доставки отправлений с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов). Дроны будут доставлять приобретённые через Интернет покупки с расположенного в центре города склада предприятия онлайн-торговли непосредственно на балконы высотных многоквартирных домов и в другие места. При этом ставится цель начать практическое использование до 2020 года.

16

Рассматривая два иска о несоответствии Конституции Японии норм Гражданского кодекса, которые предписывают мужу и жене жить под одной фамилией, а также определяют срок, в течение которого женщина не может повторно выходить замуж после развода, Большая коллегия судей (под председательством Тэрады Ицуро) вынесла постановление о соответствии Конституции положения, не допускающего ношение супругами разных фамилий, впервые признав при этом неконституционной норму, определяющую, что женщина не может вступать в повторный брак после развода до истечения шести месяцев. В отношении срока запрета на повторный брак суд указал, что «срок, превышающий 100 дней, не соответствует Конституции Японии».

Центральный игрок женской национальной сборной Японии по футболу «Надэсико Дзяпан», шестикратная участница чемпионатов мира 37-летняя Сава Хомарэ объявила о намерении завершить карьеру по окончании сезона. «Мне становится трудно собирать все душевные и физические силы, чтобы вести борьбу на высшем уровне», – прокомментировала своё решение футболистка в ходе пресс-конференции 17 декабря.

Сава Хомарэ (слева) разделяет с подругами по команде INAC Кобэ радость после того, как забила решающий мяч в последнем матче своей карьеры футболистки – финальной игре на Кубок императора, 27 декабря 2015 г., преф. Канагава, стадион Тодороки (фотография предоставлена Jiji Press)

17

В суде центрального округа города Сеула состоялось рассмотрение дела помещённого под домашний арест в связи с обвинениями в диффамации президента Южной Кореи Пак Кын Хе бывшего руководителя сеульского бюро японской газеты «Санкэй симбун» журналиста Като Тацуя. Главный судья вынес вердикт о невиновности подсудимого (обвинение требовало тюремного заключения сроком полтора года). В своём решении судья отметил, что «хотя репутация президента Пак Кын Хе пострадала из-за недостоверной публикации, подсудимый написал материал не с целью опорочить президента, а ввиду того, что тема представляла общественный интерес».

18

Отработавший три года на посту губернатора префектуры Осака и четыре года на посту мэра города Осака Хасимото Тору вышел в отставку в связи с истечением срока полномочий главы городской администрации. Он оставил карьеру политика и теперь приступит к работе в качестве советника по вопросам законодательной политики партии «Общество возрождения Осаки».

21

Корпорация Toshiba, которая проводит реструктуризацию управления после вскрывшихся фактов нарушений финансовой отчётности, объявила о масштабном сокращении штата. В Японии и за рубежом будут уволены 7 800 сотрудников. Таким образом, учитывая принятое ранее решение о реструктуризации полупроводникового бизнеса фирмы, общий масштаб сокращений превысит 10 тысяч человек. Согласно одновременно опубликованному прогнозу результатов деятельности корпорации за финансовый год, который завершается в марте 2016-го, совокупные потери по результатам работы группы в целом составят 340 млрд йен, а чистый убыток достигнет 550 млрд йен. Оба показателя являются рекордно неудачными за всю историю существования фирмы.

22

Архитектор Кума Кэнго рассказывает о проекте на фоне изображения стадиона после объявления о выбранном плане строительства главной национальной спортивной арены. 28 декабря 2015 г., Токио, столичный район Минато

Принято решение по проекту строительства стадиона, который станет главной национальной спортивной ареной при проведении летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Избран проект, который предложили строительная корпорация Taisei и архитектор Кума Кэнго. Концепция проекта – «Стадион дерева и зелени», стоимость сооружения – немногим более 148 млрд 900 млн йен. Завершить строительство планируется 30 ноября 2019 года.

24

Правительство приняло решение о проекте бюджета на 2016 финансовый год, который начинается с 1 апреля. Сумма общего счёта бюджета, самого большого за всю историю, составляет 96 трлн 721 млрд 800 млн йен. Более 30% этой суммы, 31 трлн 973 млрд 800 млн йен, составляют расходы на нужды социального обеспечения, которые увеличились на 441 млрд 200 млн йен. Расходы на оборону впервые превысили 5 трлн йен, составив 5 трлн 541 млрд йен. Что же касается доходной части, на фоне улучшения фактических показателей деятельности предприятий ожидается увеличение бюджетных поступлений на 5,6% до 57 трлн 604 млрд йен. Выпуск новых государственных облигаций сократится на 6,6%, составив 34 трлн 432 млрд йен.

Окружной суд Фукуи постановил отменить принятое ранее временное распоряжение о запрете возобновления работы реакторов №3 и №4 атомной электростанции «Такахама» электроэнергетической компании Кансай Дэнрёку ввиду отсутствия недостатков с точки зрения безопасности и других причин. Компания Кансай Дэнрёку 25 декабря приступила к загрузке ядерного топлива в реактор №3.

28

В Сеуле состоялись переговоры министра иностранных дел Японии Кисиды Фумио с министром иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Сэ, на которых стороны пришли к компромиссу по проблеме так называемых «женщин для утешения». Правительство Южной Кореи согласилось в тем, что правительство Японии направит средства суммой около 1 млрд йен во вновь создаваемый фонд, и оба правительства будут совместно оказывать помощь бывшим «женщинам-утешительницам». В совместном заявлении для прессы министры иностранных дел обеих стран объявили эту проблему «решённой окончательно и бесповоротно». При этом Кисида отметил, что «Премьер-министр Японии Абэ Синдзо вновь приносит самые искренние извинения и выражает сожаление».

30

Токийская фондовая биржа завершила последние торги 2015 года на подъёме: индекс Nikkei 225 закончил год на отметке 19 033,71 пункта. По сравнению с аналогичным показателем предшествовавшего года индекс увеличился на 1 582,94 йены (на 9,1%), последний показатель года вырос в четвертый раз подряд, причём столь высокий уровень отмечен впервые за 19 лет с 1996 года.

(Статья на японском языке опубликована 5 января 2016 г.)