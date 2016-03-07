Corea del Norte lanza un cohete que vuela sobre Okinawa, el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica es firmado en Nueva Zelanda, y un censo nacional revela que la población de Japón se ha reducido en casi un millón de personas entre 2010 y 2015. Estas fueron las noticias más destacadas durante el mes de febrero de 2016 en Japón.

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La exestrella del béisbol Kiyohara Kazuhiro es arrestado por posesión de estimulantes. El 23 de febrero se le presenta una orden de arresto por consumo de drogas. Kiyohara alcanzó la fama primero como jugador de instituto en el PL Gakuen antes de ganar la Serie Japonesa con los Leones de Seibu y los Gigantes de Yomiuri. Se retiró en 2008.

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El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica es firmado en Auckland, Nueva Zelanda, por ministros de los 12 países miembros. El viceministro de la oficina del Gabinete Takatori Shūichi representa a Japón en sustitución del exministro para el TPP Amari Akira, que dimitió de su cargo después de un escándalo sobre la financiación de su fondo. El acuerdo deberá ser ratificado en adelante por los países firmantes.

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La erupción en el volcán Sakurajima capturada por las cámaras del Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transportes y Turismo en la prefectura de Kagoshima el 5 de febrero de 2016. Fotografía cortesía de la Oficina del Río Ōsumi y la Carretera Nacional. (© Jiji)

Se produce una violenta erupción en el volcán Sakurajima, en Kagoshima, Kyūshū, por primera vez desde septiembre de 2015. La Agencia Meteorológica de Japón eleva el nivel de alerta al tres en su escala de cinco puntos, recomendando no acercarse al volcán. El 17 de febrero el Comité de Coordinación para la Predicción de Erupciones Volcánicas pronostica que seguirá habiendo una actividad sísmica alta en Sakurajima.

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Corea del Norte utiliza su tecnología de misiles balísticos para lanzar, según afirman, un satélite de comunicaciones. El cohete pasa sobre la prefectura de Okinawa 10 minutos después de su lanzamiento. El Gobierno de Japón decide que no es necesario tomar medidas para interceptarlo con los misiles antibalísticos Patriot desplegados en Tokio y Okinawa.

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La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informa que el comité establecido para investigar el secuestro de ciudadanos japoneses ha detenido sus operaciones y se ha disuelto. Esta noticia llega como respuesta al endurecimiento de las sanciones por parte de Japón después de la prueba nuclear realizada por Corea del Norte y el lanzamiento de un misil balístico.

El precio de las acciones se hunde en la Bolsa de Tokio debido a la preocupación que causa la perspectiva de la economía global. El índice Nikkei cae un 4,48 % en un día y cierra en 14.952 ,61 enteros, precipitándose por debajo de los 15.000 puntos por primera vez desde octubre de 2014.

Miyazaki Kensuke, el primer político japonés que iba a hacer uso del permiso por paternidad, dimite después de admitir una infidelidad en su matrimonio. La revista semanal Shūkan Bunshun había publicado fotografías de Miyazaki y otra mujer saliendo de su casa pocos días antes de que su esposa, Kaneko Megumi, también miembro de la Dieta con el Partido Liberal Democrático, fuera a dar a luz.

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La Oficina del Gabinete anuncia que el PIB cayó un 0,4 % y la economía se contrajo un 1,4 % del equivalente nivel anual en el trimestre de octubre a diciembre de 2015. El estancamiento de la demanda interior en cuestiones como el consumo o la inversión en vivienda son factores que influyen en esta caída.

El director de orquesta Ozawa Seiji gana el Premio al Mejor Grabación de Ópera por Ravel: L'Enfant Et Les Sortilèges; Shéhérazade en la ceremonia de los Grammy en Los Ángeles. Es el primer Grammy que obtiene Ozawa después de ocho nominaciones.

Ozawa Seiji (segundo por la derecha) sonríe al final de una función tras dirigir Die Fledermaus el 18 de febrero en Kioto, la primera ópera que ha conducido después de ser galardonado con el Grammy. (© Jiji)

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Entra en vigor el interés máximo del –0,1 % ofrecido por el Banco de Japón a fondos depositados por bancos comerciales.

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El observatorio de rayos X Astro-H, formalmente nombrado Hitomi después de su existoso lanzamiento al espacio, fue presentado a los medios en el Centro Espacial de Tsukuba en la prefectura de Ibaraki el 27 de noviembre de 2015. (© Jiji)

Japón lanza al espacio en un cohete H-IIA su observatorio de rayos X Hitomi. El Hitomi tiene como misión investigar el origen del universo estudiando el crecimiento de los agujeros negros y otros fenómenos del espacio.

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Japón y los Estados Unidos alcanzan un acuerdo que permite vuelos diurnos desde el Aeropuerto de Haneda, en Tokio, en rutas estadounidenses. En la actualidad solo existen vuelos nocturnos y en las primeras horas de la mañana a Hawái y destinos de la costa oeste, pero este acuerdo permitirá salidas entre las 6:00 y las 23:00 horas, así como rutas hacia Nueva York y otros destinos de la costa este.

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El gigante de la electronica Sharp, envuelto en una crisis, anuncia que la empresa se convertirá en parte del fabricante taiwanés Hon Hai Precision Industry (que comercia como Foxconn) tras un acuerdo de cerca de 500.000 millones de yenes. Es la primera vez que una empresa extranjera se hace con una compañía de electrónica de primera línea de Japón. Después de este anuncio, no obstante, Hon Hai afirma que ha puesto el acuerdo en suspenso debido a cuestiones referidas a los pasivos contingentes de Sharp.

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Okada Katsuya y Matsuno Yorihisa, líderes del Partido Democrático de Japón y del Partido de la Innovación de Japón respectivamente, anuncian que ambas formaciones planean fusionarse en marzo de 2016. El nuevo partido tendrá alrededor de 150 diputados en la Dieta. Ambos líderes y secretarios generales crean un consejo que decidirá la nueva plataforma y el nombre del partido.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia los resultados del censo nacional del pasado año. El 1 de octubre de 2015 la población de Japón, incluyendo los residentes extranjeros, era de 127.110.047 personas, habiéndose reducido en 947.305 (un 0,7 %) desde el anterior censo en 2010. Es la primera vez que se registra una reducción en el número de habitantes desde que el censo comenzó en 1920. Entre las ocho prefecturas que desafiaron a la tendencia general con un aumento de su población están Tokio y las prefecturas aledañas de Kanagawa, Saitama y Chiba.El expresidente de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) Katsumata Tsunehisa y dos ejecutivos de la empresa son imputados por los fiscales de Tokio por negligencia profesional con resultados letales en el desastre de 2011 en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Esta imputación llega después de que en julio de 2015 un comité que trabajaba para la misma decidiera seguir adelante con el caso basándose en que aunque los ejecutivos conocían de antemano que la central podría verse afectada por las olas de un tsunami de más de 10 metros de altura, lo que provocaría un accidente, estos no tomaron las medidas de prevención adecuadas.