Арест бывшего профессионального бейсболиста Киёхары Кадзухиро, запуск Северной Кореей баллистической ракеты, начало действия отрицательной процентной ставки Банка Японии и другие события февраля 2016 года в Японии.

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Полиция задержала на месте преступления по подозрению в нарушении Закона о наркотических веществах (раздел «хранение») 48‑летнего бывшего профессионального бейсболиста Киёхару Кадзухиро. Двадцать третьего февраля ему был предъявлен ордер на арест по подозрению в употреблении наркотиков. Киёхара пришёл в профессиональный спорт из школы «PL гакуэн» – известной кузницы профессиональных бейсбольных кадров, после чего прославился, играя за такие команды как «Сэйбу», «Кёдзин» и т. д. В 2008 году Киёхару закончил карьеру спортсмена. В то время он играл за команду «Орикс».

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В городе Окленд на севере Новой Зеландии возглавляющие профильные ведомства представители правительств двенадцати стран-участниц переговоров Транстихоокеанского партнёрства подписали итоговое соглашение. Японию на подписании представлял заместитель министра по делам кабинета Такатори Сюити. Он заменил Акиру Амари, который сыграл ведущую роль в процессе переговоров, однако был вынужден выйти в отставку в связи со скандалом о незаконном получении денежных средств. Подписанному соглашению предстоит пройти процедуры утверждения в каждой стране-участнице Транстихоокеанского партнёрства.

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Извержение Сакурадзимы (снято камерой наблюдения Министерства национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма), 5 февраля 2016 года, преф. Кагосима (снимок опубликован региональным бюро министерства в Осуми). Фотография предоставлена Jiji Press

На острове Сакурадзима (административно входит в состав города Кагосима на острове Кюсю) впервые за пять месяцев произошло извержение вулкана взрывного характера. В связи с этим Метеорологическое управление Японии повысило оценку уровня опасности до третьего (предусматривает ограничение доступа на гору). На очередном заседании 17 февраля Совет по прогнозированию извержений пришёл к выводу: «Активная вулканическая деятельность будет продолжаться».

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Северная Корея произвела с полигона Тончан‑ни в северо-западной части страны запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия, назвав его «запуском искусственного спутника». Приблизительно через 10 минут после старта ракета прошла высоко над префектурой Окинава и далее над акваторией Тихого океана. Правительство Японии развернуло в столице, а также в отдельных частях префектуры Окинава комплексы ракет‑перехватчиков PAC3 Patriot наземного мобильного базирования, применять которые не пришлось, поскольку опасений о падении ракеты или её частей на Японию не возникло.

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Согласно сообщению северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи, власти этой страны приняли решение о полном прекращении расследования специально созданным для этой цели комитетом судеб похищенных в Северную Корею японцев и роспуске этого комитета. Решение принято в ответ на ужесточение правительством Японии собственных санкций в отношении Северной Кореи в связи с проведённым этой страной ядерным испытанием, а также запуском ракеты, который фактически является испытанием баллистической ракеты дальнего радиуса действия.

В связи с усилением опасений о перспективах развития мировой экономики, на Токийской фондовой бирже отмечено масштабное и продолжительное падение ключевого индекса Nikkei 225. На момент окончания торгов индекс снизился на 760.78 йены (4.84%) относительно результата предыдущего дня до уровня 14 952.61 иены. Индекс опустился ниже 15-тысячной отметки впервые примерно за один год и четыре месяца.

Муж 37-летней женщины-депутата Палаты представителей Парламента Японии Канэко Мэгуми, 35-летний депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии Миядзаки Кэнсукэ, который первым из мужчин-депутатов японского парламента намеревался взять месячный отпуск по уходу за ребёнком, признал факты и заявил о сложении депутатских полномочий после публикации в одном из еженедельников материала, поставившего под сомнение его супружескую верность.

15

Канцелярия кабинета министров Японии опубликовала предварительные данные подсчётов валового внутреннего продукта страны за период с октября по декабрь 2015 года. Реальный ВВП (за вычетом изменений цен) уменьшился на 0,4% по сравнению с предшествовавшим кварталом (июль-сентябрь 2015), что в пересчёте на год соответствует снижению на 1,4%. Отрицательный рост ВВП отмечен впервые за два квартала. Причиной сокращения экономики стал вялый внутренний спрос, в частности, персональное потребление и инвестиции в жильё.

15 (16 февраля по японскому времени)

В Лос-Анджелесе началась 58‑я церемония вручения премий Американской академии звукозаписи «Грэмми». В номинации «Лучшая оперная запись» победил альбом с записью оперы Мориса Равеля «Дитя и волшебство», дирижировал которой 80‑летний Одзава Сэйдзи. Одзава, который восемь раз номинировался на «Грэмми», стал лауреатом впервые.

Дирижёр Одзава Сэйдзи (второй справа) с улыбкой выходит на бис после исполнения оперетты «Летучая мышь» – первого выступления после получения «Грэмми», 18 февраля, г. Киото (фотография предоставлена Jiji Press)

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Начала действовать отрицательная учётная ставка величиной -0,1% годовых, которую Банк Японии ввёл в отношении части депозитов финансовых учреждений, хранящихся на счетах этого центрального банка страны.

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Презентация представителям СМИ новой космической рентгеновской обсерватории ASTRO-H, 27 ноября 2015 года, Центр космических исследований Цукуба, г. Цукуба, преф. Ибараки (Фотография предоставлена Jiji Press)

Успешно стартовала ракета-носитель H2A с новым японским спутником для астрономических наблюдений в рентгеновском диапазоне ASTRO-H. Спутнику дали имя хитоми – «зрачок». Его будут использовать для наблюдений, призванных объяснить происхождение Вселенной, в частности, для исследования процесса развития чёрных дыр.

18

Японское и американское ведомства, регулирующие воздушное сообщение, пришли к согласию о выделении слотов для вылета и прибытия в дневное время авиарейсов, связывающих две страны, в токийском аэропорту Ханэда. До тех пор этот аэропорт обслуживал только рейсы на Западное побережье США и Гавайские острова в ночные и ранние утренние часы. Согласно соглашению, в дневное время (с 6 утра до 11 вечера) в аэропорту Ханэда будет увеличено число прибытий и вылетов американских авиарейсов, при этом появилась перспектива открытия авиасообщения между этим аэропортом и Нью-Йорком, а также другими городами Восточного побережья.

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Ведущая реструктуризацию своего бизнеса корпорация Sharp объявила о переходе под контроль крупной тайваньской компании‑исполнителя заказов на производство электронной продукции Hon Hai Precision Industry, которая осуществит вливания капитала суммой 489 млрд йен. Это первое приобретение крупной японской компании‑производителя электротоваров зарубежным инвестором. Однако вскоре после объявления о сделке компания Hon Hai сообщила, что подписание соглашения будет отложено в связи с необходимостью уточнить вопросы, связанные с риском возникновения дополнительных финансовых обязательств Sharp. Подписание официального соглашения перенесли предположительно на март.

26

Лидеры Демократической партии Японии Окада Кацуя и Партии возрождения Японии Мацуно Ёрихиса обменялись текстами соглашения об условиях объединения двух партий в марте текущего года. Представительство новой партии в обеих палатах парламента составит порядка 150 депутатов. Следующий шаг – формирование комиссии, в которую войдут лидеры и секретари обеих партий, чтобы определить название будущей партии.

29

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии опубликовало предварительные результаты переписи населения, проведённой в октябре 2015 года. По состоянию на 1 октября 2015 года общее население Японии, включая проживающих в стране иностранцев, составило 127 110 047 человек, что на 947 305 человек (на 0,7%) меньше, чем по результатам предыдущей переписи пятью годами ранее. Сокращение общей численности населения отмечено впервые с начала проведения переписей такого рода в 1920 году. Результаты переписи показали, что в стране продолжается процесс концентрации населения к столице, зафиксировав рост численности жителей Токио и его окрестностей.Прокуратура приняла решение о выдвижении обвинений в преступной халатности, повлекшей гибель и телесные повреждения, в отношении трёх бывших руководителей Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), в том числе председателя правления Кацумата Цунэхиса, в связи с ядерной аварией на АЭС «Фукусима-1». Решение принято после вынесения соответствующего постановления одним из следственных комитетов. Ранее Токийская окружная прокуратора дважды принимала решение не выдвигать обвинений в отношении трёх этих руководителей. Однако в июле 2015 года Пятый следственный комитет Токийской прокуратуры принял постановление, согласно которому эти лица «пренебрегли служебным долгом, не приняв защитных мер на основании имевшихся предостережений о возможности прихода на АЭС “Фукусима-1” волн цунами высотой свыше 10 метров и возникновения аварий».