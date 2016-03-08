日本前职业棒球明星清原和博因涉嫌吸毒被捕、朝鲜发射弹道导弹、负利率政策开始实施……，请看2016年2月日本要闻回顾。

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前日本职业棒球明星选手清原和博（48岁）因涉嫌违反《毒品取缔法》（持有）被东京警视厅当场逮捕，并于23日以涉嫌使用毒品而再度逮捕。清原从棒球名门高中PL学园毕业后加入职棒球队，先后效力西武队、巨人队等，曾屡创佳绩，红极一时。2008年从欧力士队退役。

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参与跨太平洋伙伴关系协议（TPP）谈判的12个成员国部长们，在新西兰北部城市奥克兰正式签署协议。由于日本负责TPP谈判的前经济大臣甘利明因涉嫌受贿辞职，内阁府副大臣高鸟修一代为出席了签字仪式。今后各成员国将推动各自国内议会的批准手续工作。

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樱岛（鹿儿岛市）时隔5个月火山再次喷发。气象厅将火山喷发警戒级别提升至第三级（限制进山）。火山喷发预报联络会在17日举行的例会上表明见解，称“今后火山活动将继续处于活跃状态”。

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朝鲜在西北部的東仓里发射了声称为“人工卫星”的洲际弹道导弹。导弹在发射后约10分钟穿越冲绳上空飞向太平洋。日本政府在首都及其周围以及冲绳县的部分地区部署了地对空导弹系统“爱国者”（PAC3），之后因判断导弹没有落入日本境内的危险而取消了迎击措施。

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据朝鲜中央通讯社报道，朝鲜的日本人绑架问题“特別调查委员会”宣布全面停止有关调查并解散该委员会。这是日本政府鉴于朝鲜进行核试验和洲际弹道导弹发射而决定强化独自的制裁措施后，朝鲜对此采取的对抗行动。

出于对全球经济前景的忧虑，东京股票市场日经平均指数连日暴跌，收报１4952.61日元，比前一个交易日跌落760.78日元（4.84％），这是自2014年10月21日以来首次跌破15000日元。

自民党众议院议员宮崎谦介（35岁）因妻子、众议院议员金子惠美（37岁）即将生产而宣布休育婴假一个月，成为日本第一个表明休育婴假的男性国会议员。但之后，他承认了周刊杂志对其婚外情的报道，并宣布辞去议员一职。

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内阁府公布的2015财年第三季度（2015年10～12月）的国内生产总值（GDP）速报值显示，去除物价变动因素后，当季GDP环比下滑0.4％，按年率计算下降1.4％，时隔2季出现负增长。个人消费、住房投资等国内需求疲软是其主要原因。

15 （日本时间16日）

第58届格莱美奖颁奖典礼在洛杉矶举行，指挥家小泽征尔（80岁）指挥的拉威尔的歌剧《孩子与魔法》荣获最佳歌剧唱片奖。这是小泽获得八次格莱美奖提名后第一次获奖。

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日本银行开始推行“负利率政策”，将商业银行存入的部分往来帐户的存款利率降至-0.1％。

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日本利用Ｈ２Ａ火箭成功发射了一颗新的Ｘ射线天文卫星“ASTRO-H”。该卫星命名为“瞳”，用于观测研究黑洞的成长过程等，以期阐明宇宙的起源和奥秘。

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日美航空当局就羽田机场开设日间起降的美国航线及配额问题达成协议。迄今羽田机场只有深夜和凌晨起降的美国西海岸和夏威夷航线，此项协议签署后，日间（早6时〜晚11时）起降的美国航班增加，预计还将开通纽约等美国东海岸航线。

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谋求经营重建的夏普宣布，接受台湾的电子代工巨头鸿海精密工业4890亿日元的出资，并入其旗下。这是日本主要电机企业首次被外资并购。但是，在此决定发表之后，鸿海宣布需对夏普的“潜在债务”进行调查，暂缓签约。估计正式签约将推迟到3月。

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民主党的冈田克也代表和维新党的松野赖久代表就在3月内合并两党组成新党达成基本共识。新党的众参两院议员达150人规模，今后将由两党的代表和干事长共4人组成“新党协议会”，决定党的纲领和名称。

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