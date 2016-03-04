نستعرض هنا أهم المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر فبراير/شباط ٢٠١٦ وفيها: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا يمر فوق أوكيناوا، التوقيع على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في نيوزيلندا، نتائج تعداد السكان الوطني في اليابان تظهر تراجع عدد السكان بنحو مليون نسمة في الفترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥.

٢

تم اعتقال نجم البيسبول كييوهارا كازوهيرو بسبب حيازته منشطات. وفي ٢٣ فبراير/شباط تم إصدار مذكرة توقيف بحقه على خلفية ادعاءات بتعاطيه مخدرات. وقد سطع نجم كييوهارا عندما كان لاعبا في المدرسة الثانوية في فريق ”بي إل غاكوئن“ قبل أن يواصل مشواره كلاعب محترف ليفوز ببطولة السلسلة اليابانية لبيسبول المحترفين مع فريقي ”سيئيبو لايؤنز“ و”يوميؤري جايأنتز“، وقد اعتزل في عام ٢٠٠٨.

٤

تم التوقيع على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ”TPP“ في أوكلاند بنيوزيلندا من قبل وزراء ١٢ دولة عضوة في الاتفاقية. ومثّل اليابان تاكاتوري شوئيتشي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نيابة عن الوزير أماري أكيرا الذي كان معنيا بمفاوضات ”TPP“ والذي استقال من منصبه بعد فضيحة تلقيه أموال. يذكر أنه يجب الآن على جميع الدول المشاركة في الاتفاقية المصادقة عليها.

٥

صور لثوران بركان ساكوراجيما التقطتها كاميرات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في محافظة كاغوشيما في ٥ فبراير/شباط ٢٠١٦. الصور مقدمة من مكتب نهر أوسومي والطرق الوطنية. (جيجي برس)

ثار بركان ساكوراجيما في محافظة كاغوشيما بجزيرة كيوشو بشدة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول ٢٠١٥. وقد رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير إلى ثلاثة على مقياسها المكون من ٥ مستويات، ويشير هذا المستوى إلى ”عدم الاقتراب من البركان“. وفي ١٧ فبراير/شباط، توقعت لجنة التنسيق للتنبؤ بالثورانات البركانية استمرار الأنشطة الزلزالية المتصاعدة الناجمة عن ثوران ساكوراجيما.

٧

كوريا الشمالية تستخدم تقنية صواريخ بالستية لإطلاق ما تدعي أنه قمر اتصالات اصطناعي. وقد عبَر الصاروخ فوق محافظة أوكيناوا بعد ١٠ دقائق من الإطلاق. واتخذت الحكومة اليابانية قرارا بعدم وجود حاجة لاعتراض الصاروخ بواسطة منظومة صورايخ باتريوت المنشورة في طوكيو وأوكيناوا.

١٢

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إيقاف عمل وحل اللجنة التي تم تأسيسها للتحقيق في مصير مواطنين يابانيين. ويأتي ذلك كرد على قيام اليابان بتشديد عقوباتها ضد كوريا الشمالية في أعقاب قيامها بإجراء تجربة نووية مؤخرا وإطلاقها صاروخا بالستيا في شهر فبراير/شباط.

انخفضت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو وسط مخاوف كبيرة من مستقبل الاقتصاد العالمي. فقد انخفض مؤشر نيكي ٤.٨٤٪ في التعامل اليومي ليغلق عند ١٤٩٥٢.٦١ نقطة، منخفضا دون مستوى الـ١٥ ألف نقطة لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤.

استقال مييازاكي كينسوكي - وهو أول مشرع ياباني يطلب إجازة أبوة - من منصبه بعد اعترافه بإقامة علاقة خارج الزواج. وقد نشرت مجلة شوكان بونشون الأسبوعية صورا لمييازاكي مع سيدة أخرى تغادر منزله قبل أيام من الموعد المحدد لولادة زوجته كانيكو ميغومي المشرعة في البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي.

١٥

أعلن مجلس الوزراء أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بـ٠.٤٪ وأن الاقتصاد انكمش بـ١.٤٪ على أساس سنوي في الربع السنوي الممتد من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول من عام ٢٠١٥. ويُعزا السبب في ذلك إلى عوامل منها تراجع الطلب المحلي في مجالات مثل إنفاق المستهلكين والاستثمار في الإسكان.

فاز المايسترو أوزاوا سييجي بجائزة غرامي لأفضل تسجيل أوبرا خلال مراسم أقيمت في لوس أنجلوس عن ألبوم أوبرا لموريس رافيل يتكون من: الطفل والسحر، وشهرزاد. يذكر أن هذه أول مرة يفوز فيها أوزاوا بجائزة غرامي بعد أن تم ترشيحه ٨ مرات.

أوزاوا سييجي (ثاني شخص على اليمين) يحي الجمهور مبتسما بعد قيادته Die Fledermaus وهي أول عرض أوبرا يؤديه في كيوتو في ١٨ فبراير/شباط ٢٠١٦ في أعقاب فوزه بجائزة غرامي (جيجي برس).

١٦

بدء تطبيق سعر فائدة سلبية أقصاها سالب ٠.١٪ والتي تبناها بنك اليابان المركزي على الأموال المودعة من قبل بنوك تجارية.

١٧

تم الكشف عن القمر الاصطناعي Astro-H لرصد أشعة إكس - أطلق عليه رسميا اسم هيتومي بعد نجاح عملية الإطلاق - لوسائل الإعلام في مركز تسوكوبا لأبحاث الفضاء بمحافظة إيباراكي في ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥ (جيجي برس).

أطلقت اليابان بنجاح ”هيتومي“ وهو قمر اصطناعي جديد لرصد الأشعة إكس وذلك على متن صاروخ H-IIA. والهدف من هيتومي التوصل إلى معلومات توضح أصل الكون من خلال دراسة نمو الثقوب السوداء وغيرها من الظواهر الفضائية.

١٨

أبرمت اليابان والولايات المتحدة اتفاقية تسمح بالقيام برحلات طيران نهارية من مطار هانيدا بطوكيو على مسارات أمريكية. وحاليا يتم فقط تسيير رحلات طيران ليلية أو في الصباح الباكر إلى هاواي ووجهات في الساحل الغربي من الولايات المتحدة، ولكن الاتفاقية ستسمح للطائرات بالمغادرة بين ٦ صباحا وحتى ١١ مساء بالإضافة إلى المسارات المتجهة إلى نيويورك وغيرها من الوجهات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

٢٥

أعلنت شركة شارب المتعثرة عملاق الإلكترونيات أنها ستصبح جزءا من الشركة التايوانية هون هاي للصناعات الدقيقة (المعروفة باسم فوكسكون) في صفقة استحواذ قيمتها نحو ٥٠٠ مليار ين. وهذه هي أول مرة تستحوذ شركة أجنبية على شركة إلكترونيات يابانية كبرى. ولكن في أعقاب الإعلان عن الصفقة، ذكرت هون هاي أنها ستتريث بسبب مخاوف من وجود التزامات عرضية على شركة شارب.

٢٦

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي في اليابان أوكادا كاتسويا ورئيس حزب نهضة اليابان ماتسونو يوريهيسا أن الحزبين يخططان للاندماج في شهر مارس/آذار ٢٠١٦. وسيضم الحزب الجديد نحو ١٥٠ مشرعا في البرلمان. وسيشكل رئيسا الحزبين وأميناهما العامان مجلسا لتقرير اسم الحزب الجديد وبرنامجه السياسي.

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات عن نتائج التعداد الوطني في العام الماضي. فبحلول ١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥، بلغ إجمالي تعداد السكان في اليابان، بما فيهم المواطنون الأجانب، ١٢٧١١٠٠٤٧ نسمة بانخفاض بـ٩٤٧٣٠٥ نسمة أو ٠.٧٪ عن التعداد الوطني الذي أجري في عام ٢٠١٠. وهو أول تراجع في عدد السكان منذ بدء إجراء تعداد سكاني في عام ١٩٢٠. ومن بين المحافظات الثماني التي تزايد فيها عدد السكان بشكل مغاير للمنحى الإجمالي كانت طوكيو والمحافظات المجاورة لها وهي كاناغاوا وسايتما وتشيبا.

٢٩

وجهت تهم رسمية لكاتسوماتا تسونيهيسا الرئيس السابق لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تيبكو“ ولمديرين تنفيذيين في الشركة من قبل النيابة العامة في طوكيو على خلفية ادعاءات بإهمال وظيفي أدى لحدوث وفيات في كارثة محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية عام ٢٠١١. ويأتي ذلك في أعقاب اتخاذ لجنة استجواب جهة الادعاء في شهر يوليو/تموز قرارا بالمضي قدما في القضية على أساس أنهم علموا مسبقا بأن المحطة قد تضربها أمواج تسونامي ارتفاعها أكثر من ١٠ أمتار ما سيؤدي إلى وقوع حادثة في المحطة، ولكنهم لم يتخذوا إجراءات وقائية مناسبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ مارس/ آذار ٢٠١٦)