日本前職棒明星清原和博因涉嫌吸毒被捕、北韓發射彈道飛彈、負利率政策開始實施……，請看2016年2月日本要聞回顧。

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前日本職業棒球明星選手清原和博（48歲）因涉嫌違反《毒品取締法》（持有）被東京警視廳當場逮捕，並於23日以涉嫌使用毒品而再度逮捕。清原從棒球名校PL學園高中畢業後加入職棒球隊，先後效力西武隊、巨人隊等，曾屢創佳績，紅極一時。2008年從歐力士隊退役。

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參與跨太平洋夥伴關係協議（TPP）談判的12個成員國部長們，在紐西蘭北部城市奧克蘭（Auckland）正式簽署協議。由於日本負責TPP談判的前經濟大臣甘利明因涉嫌受賄辭職，內閣府副大臣高鳥修一代為出席了簽字儀式。今後各成員國將推動各自國內議會的批准手續工作。

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櫻島（鹿兒島市）時隔5個月火山再次噴發。氣象廳將火山噴發警戒級別提升至第3級（限制進山）。火山噴發預報聯絡會在17日舉行的例會上表明見解，稱「今後火山活動將繼續處於活躍狀態」。

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北韓在西北部的東倉里發射了聲稱為「人造衛星」的洲際彈道飛彈。飛彈在發射後約10分鐘穿越沖繩上空飛向太平洋。日本政府在首都及其周圍以及沖繩縣的部分地區部署了地對空飛彈系統「愛國者3型飛彈」（PAC3），之後因判斷飛彈沒有落入日本境內的危險而取消了迎擊措施。

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據北韓中央通訊社報道，北韓的日本人綁架問題「特別調查委員會」宣布全面停止有關調查並解散該委員會。這是日本政府鑑於北韓進行核試驗和洲際彈道飛彈發射而決定強化獨自的制裁措施後，北韓對此採取的對抗行動。

出於對全球經濟前景的憂慮，東京股票市場日經平均股價連日暴跌，收報14,952.61日圓，比前一個交易日跌落760.78日圓（4.84％），這是自2014年10月21日以來首次跌破15,000日圓。

自民黨眾議院議員宮崎謙介（35歲）因妻子、眾議院議員金子惠美（37歲）即將生產而宣布休產假1個月，成為日本第1個表明休產假的男性國會議員。但之後，他承認了週刊雜誌對其婚外情的報道，並宣布辭去議員一職。

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內閣府公布的2015財年第3季度（2015年10～12月）的GDP速報值顯示，去除物價變動因素後，當季GDP環比下滑0.4％，按年率計算下降1.4%，時隔2季出現負成長。個人消費、住房投資等國內需求疲軟是其主要原因。

15 （日本時間16日）

第58屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮在洛杉磯舉行，指揮家小澤征爾（80歲）指揮的拉威爾（Maurice Ravel）的歌劇《孩子與魔法（L'enfant et les sortilèges）》榮獲最佳歌劇唱片獎。這是小澤獲得8次葛萊美獎提名後首次獲獎。

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日本銀行開始推行「負利率政策」，將商業銀行存入的部分往來戶口的存款利率降至－0.1％。

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日本利用H2A火箭成功發射了一顆新的Ｘ射線天文衛星「ASTRO-H」。該衛星命名為「瞳」，用於觀測研究「黑洞（Black hole）」的成長過程等，以期闡明宇宙的起源和奧秘。

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日美航空當局就羽田機場開設日間起降的美國航線及配額問題達成協議。迄今羽田機場只有深夜和凌晨起降的美國西海岸和夏威夷航線，此項協議簽署後，日間（早6時〜晚11時）起降的美國航班增加，預計還將開通紐約等美國東海岸航線。

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謀求經營重建的夏普宣布，接受臺灣的電子代工巨頭鴻海精密工業4890億日圓的出資，並入其旗下。這是日本主要電機企業首次被外資併購。但是，在此決定發表之後，鴻海宣布需對夏普的「潛在債務」進行調查，暫緩簽約。估計正式簽約將推遲到3月。

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民主黨代表岡田克也和維新黨代表松野賴久就在3月內合併兩黨組成新黨達成基本共識。新黨的眾參兩院議員達150人規模，今後將由兩黨的代表和幹事長（秘書長）共4人組成「新黨協議會」，決定黨的綱領和名稱。

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