Lancement d’un missile par la Corée du Nord survolant Okinawa, signature de l’accord TPP en Nouvelle-Zélande, chute de la population japonaise de près d’un million entre 2010 et 2015 : retour sur les évènements marquants du mois de février 2016.

Mardi 2

L’ancienne star de base-ball Kiyohara Kazuhiro est arrêtée pour possession de drogues. Le 23 février, il est placé sous mandat d’arrêt pour consommation de celles-ci. Il a connu la gloire en tant que joueur lycéen à PL Gakuen avant de devenir professionnel et de remporter le Championnat du Japon de base-ball avec les Seibu Lions puis les Yomiuri Giants. Il a pris sa retraite en 2008.

Jeudi 4

L’accord du Partenariat transpacifique (TPP) est signé par les ministres des 12 pays membres à Auckland en Nouvelle-Zélande. Le vice-ministre du bureau du Cabinet Takatori Shûichi représente le Japon à la place de l’ancien ministre Amari Akira, qui a démissionné du Cabinet après un scandale financier. L’accord doit maintenant être ratifié dans chaque pays.

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Vendredi 5

L’éruption du volcan Sakurajima enregistrée par les caméras du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme dans la préfecture de Kagoshima, le 5 février 2016. Photo : Agence d’Ôsumi des rivières et des routes nationales / Jiji Press)

Le volcan Sakurajima dans la préfecture de Kagoshima, île de Kyûshû, explose violemment pour la première fois depuis septembre 2015. L’Agence météorologique du Japon lance une alerte de niveau 3 sur 5, indiquant de « ne pas approcher le volcan ». Le 17 février, le Comité de coordination pour la prévision des éruptions volcaniques estime que l’activité sismique élevée de Sakurajima va continuer.

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Dimanche 7

La Corée du Nord déclare avoir lancé un satellite de communication au moyen d’un tir de missile balistique. La fusée passe au-dessus de la préfecture d’Okinawa 10 minutes après le lancement. Le gouvernement japonais estime qu’il n’y a pas besoin de l’intercepter avec les lanceurs de missiles Patriot déployés à Tokyo et Okinawa.

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Vendredi 12

L’agence centrale de presse nord-coréenne rapporte que le comité mis en place pour enquêter sur les enlèvements de citoyens japonais a cessé son enquête et a été dissous. Cela vient en réponse aux sanctions sévères prises par le Japon suite au récent essai nucléaire et au lancement d’un missile balistique ce mois-ci effectués par la Corée du Nord.

Le prix des actions plonge sur la Bourse de Tokyo, conséquence de graves inquiétudes sur les perspectives économiques mondiales. L’indice Nikkei perd 4,84 % et clôture à 14 952,61 points, finissant sous la barre des 15 000 pour la première fois depuis octobre 2014.

Miyazaki Kensuke, le premier député japonais à déclarer prendre un congé de paternité, démissionne après avoir admis une relation extra-conjugale. Le magazine hebdomadaire Shûkan Bunshun a publié des photographies du député du Parti libéral-démocrate et d’une femme quittant son domicile quelques jours avant que sa conjointe Kaneko Megumi, également élue du PLD, devait accoucher.

Lundi 15

Le bureau du Cabinet annonce que le PIB a reculé de 0,4 % et l’économie s’est contractée de 1,4 % en rythme annualisé au cours du trimestre d’octobre à décembre 2015. Une demande intérieure stagnante dans des domaines tels que les dépenses de consommation et l’investissement immobilier serait à l’origine de ce recul.

Le chef d’orchestre Ozawa Seiji remporte le prix du meilleur enregistrement d’opéra pour Ravel: L’Enfant Et Les Sortilèges; Shéhérazade lors de la cérémonie Grammy Awards à Los Angeles. C’est le premier Grammy remporté par Ozawa après huit nominations.