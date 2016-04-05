Un dictámen judicial obliga a la Central Nuclear de Takahama a detener sus operaciones, el Shinkansen de Hokkaidō comienza a funcionar, y el país conmemora el quinto aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. Estas fueron las noticias más destacadas en Japón durante el mes de marzo de 2016.

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En una sesión del Comité Presupuestario de la Cámara Alta, el primer ministro Abe Shinzō anuncia su intención de modificar la Constitución durante su mandato. Su última legislatura como presidente del PLD finalizará en septiembre de 2018. Asegura que buscará una mayoría de dos tercios a favor de la modificación en las elecciones a la Cámara Alta del próximo verano.

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El Gobierno japonés aprueba detener las tareas de construcción relacionadas con la reubicación de la base aérea de Futenma del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de Ginowan a Henoko en Nago, en la prefectura de Okinawa, tras aceptar una mediación propuesta por la sucursal del Tribunal Superior de Fukuoka en Naha. Esta decisión llega tras una dura oposición liderada por el gobernador de Okinawa Onaga Takeshi que llegó a los tribunales.

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Un blog anónimo escrito por una madre enfurecida porque no pudo conseguir una guardería para su hijo se convierte en un fenómeno viral, dando lugar a una manifestación de padres en el exterior de la Dieta. El 28 de marzo el ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia medidas de emergencia para reducir el número de niños en las listas de espera.

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En una rueda de prensa el secretario del Gabinete Suga Yoshihide afirma que la Casa de Huéspedes Estatal de Kioto (Kyoto State Guest House) estará abierta durante todo el año al público general desde finales de julio. Esta medida forma parte de los esfuerzos para atraer a más turistas a Japón.

Vista del estanque y el jardín japonés desde el puente de la Casa de Huéspedes Estatal de Kioto. Fotografía tomada en abril de 2005. (© Jiji)

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El conjunto femenino de fútbol de Japón no logra clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de este verano después de que Australia y China consiguieran los dos primeros puestos en la clasificación de Asia. El entrenador Sasaki Norio, que llevó a las Nadeshiko Japan a ganar la Copa Mundial en 2011 y a obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, renuncia a su puesto el 10 de marzo.

El Comité de la Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres hace público su informe final sobre Japón, incluyendo recomendaciones para el Gobierno. Pide una revisión de las leyes del Código Civil que impiden a las esposas conservar sus apellidos después del matrimonio y prohíben que las mujeres se vuelvan a casar inmediatamente después del divorcio. También recomienda que se tengan en consideración los testimonios de las llamadas “mujeres de solaz” cuando se lleve a la práctica el acuerdo alcanzado con Corea del Sur en diciembre de 2015.

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Yamamoto Yoshihiko, el juez que preside el Tribunal del Distrito de Ōtsu, ordena la parada de los reactores 3 y 4 que volvieron a entrar en operación este año en la Central Nuclear de Takahama, en la prefectura de Fukui, alegando una falta de evidencias por parte de la Compañía Eléctrica de Kansai (KEPCO) sobre su seguridad. Es el primer mandato judicial temporal contra una central nuclear activa en Japón.

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En todo Japón tienen lugar ceremonias para conmemorar el quinto aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. Un total de 18.455 personas fallecieron en el desastre o continúan desaparecidas, mientras que más de 3.000 han muerto desde entonces a causa de factores conectados de manera indirecta. Más de 170.000 personas viven todavía en residencias temporales, principalmente en las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima.

Velas en memoria de los fallecidos delante de un cartel de ánimo a los habitantes de Ishinomaki, en la prefectura de Miyagi el 11 de marzo de 2016. (© Jiji)

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Muchas de las principales empresas japonesas anuncian aumentos salariales reducidos debido a la incertidumbre de las previsiones económicas. El aumento del salario base de 1.500 yenes en Toyota es menos de la mitad de lo estipulado el año anterior, mientras que Honda, Hitachi y Panasonic también ofrecen aumentos menores.

Se publica en Internet un vídeo en el que aparece el periodista freelance japonés Yasuda Junpei, que desapareció después de entrar en Siria en junio de 2015. Los medios japoneses informan de la posibilidad de que Yasuda haya sido secuestrado por un grupo afiliado a Al-Qaeda.

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Nintendo lanza Miitomo, su primera aplicación para smartphones, en la que los usuarios pueden crear personajes para interactuar entre ellos. El 19 de marzo la empresa afirma que esta aplicación ha superado el millón de usuarios, provocando un rápido aumento en el precio de sus acciones.

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La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que los cerezos de Tokio han comenzado a florecer. El florecimiento de estos cerezos llega cinco días antes de lo habitual.

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Un japonés es arrestado en Gaziantep, en el sur de Turquía, ante las sospechas de que intenta unirse a Daesh, el autoproclamado “Estado Islámico”. Es deportado y regresa a Japón, donde niega los cargos.

El ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo anuncia que el precio medio del terreno, el 1 de enero de 2016, ha aumentado por primera vez en ocho años impulsado por el aumento de los precios en las principales ciudades.

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El Gobierno rebaja sus valoraciones sobre la economía por primera vez en cinco meses debido al estancamiento del gasto de los consumidores y al deterioro de la perspectiva de las empresas.

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La Compañía Eléctrica de Shikoku anuncia que ha decidido desmantelar su reactor número 1 en la central nuclear de Ikata, en la prefectura de Ehime. El reactor, que ha estado inactivo desde septiembre de 2011 para realizar comprobaciones de seguridad, cumplirá 40 años en septiembre de 2017. La compañía ha decidido que las obras de actualización necesarias para alcanzar los nuevos estándares de seguridad son demasiado costosas.

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El Shinkansen de Hokkaidō comienza a funcionar, haciendo posible viajar en este tren de alta velocidad desde Hokkaidō a Kyūshū. El tren que conecta más rápido las estaciones de Tokio y Shin-Hakodate-Hokuto tarda solo 4 horas y 2 minutos, cruzando el Túnel Seikan, el túnel submarino más largo del mundo, hasta alcanzar la isla de Hokkaidō. Aunque las ciudades que han quedado conectadas esperan disfrutar de un impulso económico derivado del turismo y de los viajes de negocios, el servicio prevé tener unas pérdidas anuales de unos 4.800 millones de yenes en los primeros tres años de funcionamiento.

El primer servicio del Shinkansen de Hokkaidō se prepara para salir de la estación de Shin-Hakodate-Hokuto. (© Jiji)

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El Partido Democrático de Japón y el Partido de la Innovación de Japón se fusionan en una reunión de Tokio para convertirse en el Minshintō. El nuevo partido se convierte en la mayor fuerza de la oposición con 156 diputados en ambas cámaras. El líder del PDJ Okada Katsuya, elegido como presidente del nuevo partido, afirma que espera cambiar la dirección de la política japonesa.

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La Legislación de Seguridad aprobada en septiembre de 2015 entra en vigor. Esta permitirá a Japón ejercer el derecho a la autodefensa colectiva, anteriormente prohibida por la Constitución, lo que significa que las Fuerzas de Autodefensa pueden ayudar a países aliados cuando sean atacados.

El presupuesto de 96,7 billones de yenes propuesto por el Gobierno para el año fiscal 2016 es aprobado en la Cámara Alta. Los gastos de la seguridad social aumentan un 1,4 % respecto al año anterior hasta los 32 billones de yenes, mientras que los gastos en defensa aumentan un 1,5 % hasta los 5,1 billones, alcanzando los 5 billones de yenes por primera vez.