نستعرض معكم أهم المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر مارس/آذار ٢٠١٦ وفيها: أمر قضائي يجبر محطة تاكاهاما للطاقة النووية على إيقاف العمليات في مفاعلَيْها، بدء خدمة هوكايدو شينكانسن، اليابان تحيي الذكرى السنوية الخامسة لكارثة زلزال شرق اليابان الكبير.

٢

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال جلسة للجنة الميزانية في مجلس المستشارين (الشيوخ)، عن رغبته بتعديل الدستور أثناء تواجده في منصبه. وستنتهي ولايته الأخيرة كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في شهر سبتمبر/أيلول عام ٢٠١٨. وقال إنه سيسعى للحصول على أغلبية بثلثي الأصوات في انتخابات مجلس المستشارين التي ستجرى في صيف العام الجاري بهدف إجراء التعديلات.

٤

وافقت الحكومة اليابانية على إيقاف أعمال الإنشاء المتعلقة بنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة غينووان إلى منطقة هينوكو في مدينة ناغو ضمن محافظة أوكيناوا، حيث قبلت الحكومة بتسوية يتوسطها فرع ناها لمحكمة فوكوؤكا العالية. ويأتي ذلك في أعقاب معارضة قوية محلية قادها محافظ أوكيناوا أوناغا تاكيشي تطورت إلى معركة قضائية.

٥

تم تناقل مدونة مجهولة كتبتها أم غاضبة من عدم تمكنها من إدخال طفلها إلى دار حضانة، بشكل كثيف على شبكة الإنترنت، ما أدى إلى خروج آباء في مظاهرة خارج مبنى البرلمان. وفي ٢٨ مارس/آذار، أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية عن إجراءات طوارئ لخفض عدد الأطفال المسجلين على قوائم الانتظار للدخول لدور حضانة.

٦

قال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي في مؤتمر صحفي إن قصر الضيافة في كيوتو سيظل مفتوحا أمام الناس على مدار العام اعتبارا من نهاية شهر يوليو/تموز. وتأتي الخطوة في إطار جهود جذب مزيد من السياح إلى اليابان.

صورة لبركة وحديقة يابانية من جسر في قصر الضيافة في كيوتو. الصورة ملتقطة في شهر أبريل/نيسان ٢٠٠٥. (جيجي برس).

٧

فشل منتخب كرة القدم الياباني للسيدات ”ناديشيكو“ في التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو صيف هذا العام بعد أن حازت أستراليا والصين على بطاقتي التأهل للأولمبياد المخصصتين لآسيا. وفي ١٠ مارس/آذار، استقال مدرب الفريق ساساكي نوريو الذي قاد ناديشيكو للفوز بكأس العالم عام ٢٠١١ وبالميدالية الفضية في أولمبياد لندن عام ٢٠١٢.

نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء تقريرها النهائي عن اليابان وقد تضمن توصيات للحكومة. ويدعو التقرير لتعديل قوانين الأحوال المدنية التي تمنع الأزواج من اتخاذ أسماء عوائل مختلفة بعد الزواج وتحظر على السيدات الزواج مجددا مباشرة بعد الطلاق. كما يوصي التقرير إيلاء اهتمام كامل لوجهات نظر ”نساء المتعة“ السابقات عند تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

٩

أمر رئيس محكمة دائرة أوتسو القاضي ياماموتو يوشيهيكو بإيقاف العمليات في المفاعلين رقمي ٣ و٤ في محطة تاكاهاما للطاقة النووية في تاكاهاما بمحافظة فوكوي، وذلك بسبب عدم وجود أدلة كافية من شركة كانساي للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة بأن المفاعلين آمنان. وهذا هو أول أمر قضائي مؤقت يصدر ضد محطة نووية قيد العمل في اليابان.

١١

أقيمت مراسم في أرجاء اليابان في الذكرى السنوية الخامسة لزلزال شرق اليابان الكبير. يذكر أن ما إجماليه ١٧٤٥٥ شخصا لقوا مصرعهم في الكارثة أو لا يزالون في عداد المفقودين، بينما توفي أكثر من ٣ آلاف شخص منذ الكارثة نتيجة عوامل لها علاقة بالكارثة بصورة غير مباشرة. ولا يزال أكثر من ١٧٠ ألف شخص يعيشون في مساكن مؤقتة، بشكل رئيسي في محافظات إيواتي، وميياغي، وفوكوشيما.

شموع مصفوفة على شكل ”3.11 追悼 (تأبين ١١ مارس)“ أمام لافتة تشد من عزيمة السكان المحليين في مدينة إيشينوماكي بمحافظة ميياغي في ١١ مارس/آذار ٢٠١٦. (جيجي برس).

١٦

أعلنت الكثير من الشركات اليابانية الرائدة عن خفض مقدار زيادة الرواتب عن عام ٢٠١٥ بسبب الغموض الذي يلف الاقتصاد في المستقبل. وبينما ستدفع شركة تويوتا ١٥٠٠ ين كزيادة على الأجر الأساسي - وهي أقل من نصف الزيادة في العام الماضي - ستدفع شركات هوندا وهيتاتشي وباناسونك زيادات على الأجور أقل من ذلك بكثير.

نُشر فيديو على شبكة الإنترنت للصحفي الياباني المستقل ياسودا جونبي المفقود بعد دخوله إلى سوريا في يونيو/حزيران عام ٢٠١٥. وأوردت وسائل إعلام يابانية إمكانية أن يكون ياسودا مختطفا من قبل جماعة تابعة لتنظيم القاعدة.

١٧

أطلقت شركة نينتيندو تطبيق ”مييتومو“ وهو أول تطبيق لها للهواتف الذكية ويسمح للمستخدمين بإنشاء شخصيات للتفاعل مع بعضهم البعض. في ١٩ مارس/آذار، أعلنت الشركة أن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز المليون مستخدم، ما أدى إلى زيادة حادة في أسعار أسهم الشركة.ِ

٢١

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية رسميا عن تفتح أزهار الكرز البري ”ساكورا“ في طوكيو. يذكر أن موعد تفتح أزهار الساكورا هذا العام كان أبكر بخمسة أيام من متوسط السنوات.

٢٢

ألقي القبض على ياباني في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا على خلفية محاولته الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“. وقد تم ترحيله إلى اليابان حيث أنكر التهمة بعد عودته.

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة أن متوسط أسعار الأراضي بحلول ١ يناير/كانون الثاني ارتفع لأول مرة منذ ٨ سنوات مدفوعا بزيادة أسعار الأراضي في مدن كبيرة.

٢٣

خفضت الحكومة من تقييمها للاقتصاد لأول مرة منذ ٥ أشهر بسبب ركود إنفاق المستهلكين وتراجع شعور الشركات بشأن الأعمال.

٢٥

أعلنت شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية عن قرارها بتفكيك المفاعل رقم ١ في محطتها إيكاتا للطاقة النووية في إيكاتا بمحافظة إيهيمي. يذكر أن عمر المفاعل المتوقف منذ إجراء فحص سلامة في سبتمبر/أيلول ٢٠١١، سيبلغ ٤٠ عاما في سبتمبر/أيلول ٢٠١٧، وقد قررت شركة الطاقة أن إجراء تحديث للمفاعل لاستيفاء معايير السلامة الجديدة سيكون أمرا مكلفا كثيرا.

٢٦

بدأ تشغيل خط قطارات هوكايدو شينكانسين، بحيث أصبح من الممكن السفر بالشينكانسين بين هوكايدو في شمال اليابان وكيوشو جنوبا. وتربط القطارت الأسرع في اليابان بين محطتي طوكيو وشين-هاكوداتي-هوكوتو بزمن قدره ٤ ساعات ودقيقتان، وسيمر القطار في نفق سييكان - أطول نفق مائي في العالم - للوصول إلى جزيرة هوكايدو. وبينما يتوقع أن تشهد المدن التي تصلها هذه الخدمة حديثا انتعاشا اقتصاديا جراء السياح والمسافرين بقصد العمل، يتوقع للخدمة نفسها أن تسجل معدل خسائر سنوية بـ٤.٨ مليار ين خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل.

قطار شينكانسين يستعد لمغادرة محطة شين-هاكوداتي-هوكوتو في أول رحلة على خط هوكايدو شينكانسن. (جيجي برس).

٢٧

اندمج الحزب الديمقراطي الياباني وحزب نهضة اليابان خلال اجتماع في طوكيو ليشكلا الحزب الديمقراطي (باللغة اليابانية ”مينشينتو“). والحزب الجديد هو أكبر القوى المعارضة حيث يمتلك ١٥٦ مقعدا في مجلسي البرلمان. وذكر زعيم الحزب الديمقراطي الياباني أوكادا كاتسويا والذي اختير زعيما للحزب الجديد، أنه يأمل في تغيير اتجاه السياسات اليابانية.

٢٩

دخل تشريع أمني تم سنه في سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، حيز التنفيذ. ويخول التشريع اليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي الذي كان يحظره الدستور، ما يعني أن بإمكان قوات الدفاع الذاتي اليابانية دعم قوات حليفة إذا تعرضت لهجوم.

تمت الموافقة في مجلس المستشارين (الشيوخ) على الميزانية التي اقترحتها الحكومة للعام المالي ٢٠١٦ والبالغة ٩٦.٧ ترليون ين. وبموجب الميزانية سيزداد الإنفاق على الضمان الاجتماعي بـ١.٤٪ عن عام سابق ليصل إلى ٣٢ ترليون ين، كما سيزداد الإنفاق على الدفاع بـ١.٥٪ ليصل إلى ٥.١ ترليون ين متجاوزا بذلك ٥ ترليونات ين لأول مرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ أبريل/نسيان ٢٠١٦.)