Судебное решение об остановке работы реакторов АЭС «Такахама», пятая годовщина Великого восточно-японского землетрясения, начало эксплуатации новой линии суперэкспрессов синкансэн и другие события марта 2016 года в Японии.

2

Выступая перед Бюджетным комитетом Палаты советников (верхней палаты) японского парламента, премьер-министр Японии Абэ Синдзо, говоря о внесении поправок в Конституцию Японии, выразил желание «успеть справиться с этим за время пребывания на посту». Текущий период пребывания Абэ в должности генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии (и, соответственно, на посту премьер-министра) истекает в сентябре 2018 года. Премьер-министр выразил сильную решимость обеспечить в ходе предстоящих летом выборов в Палату советников необходимое для внесения поправок в основной закон большинство величиной более двух третей голосов, консолидировав силы Либерально-демократической партии и партии Комэй с рядом политических сил оппозиционного лагеря.

4

В отделении Наха арбитражного суда Фукуока правительство Японии и власти префектуры Окинава приняли условия предложенного судом мирового соглашения по иску центрального правительства в отношении одного из решений губернатора Онаги Такэси, препятствующего реализации проекта передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма (расположена в густонаселённом районе города Гинован, преф. Окинава) на побережье Хэноко города Наго той же префектуры. Центральное правительство отозвало свой иск и остановило выполнение работ по переносу авиабазы.

5

Большой резонанс в японском обществе вызвал призыв анонимного блогера: «Покончить с Японией, в которой не находится мест в детских садах!» Разгневанные ситуацией, когда из-за нехватки мест в общественных детских садах приходится подолгу ждать в очереди, чтобы устроить ребёнка в общественное дошкольное учреждение, родители пришли выразить свой протест к Парламенту Японии. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения 28 марта объявило о неотложных мерах, призванных ослабить нехватку мест в детских садах.

6

Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ объявил о том, что Киотский дом для государственных гостей (г. Киото, городской район Камигё) будет круглый год открыт для доступа публики с третьей декады июля. Комплекс является образцом подлинно японского стиля, воплотившим лучшие приёмы традиционной национальной архитектуры, поэтому ожидается, что круглогодичный общественный доступ будет способствовать увеличению числа как японских, так и зарубежных гостей города.

Вид на пруд и японский сад с галереи Киотского дома для гостей (Территория Киотского императорского сада, р-н Камигё, г. Киото), снято в апреле 2005 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

7

По итогам отборочных матчей среди женских футбольных команд право на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевали сборные Австралии и Китая. Японская женская сборная «Надэсико дзяпан», серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, не смогла обеспечить себе путёвку на Олимпиаду. Главный тренер Сасаки Норио, который привёл женскую сборную к победе на Чемпионате мира 2011 года, вышел в отставку 10 марта.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который следит за соблюдением странами-участницами Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, опубликовал свой итоговый доклад, содержащий рекомендации правительству Японии. Помимо призыва пересмотреть положения Гражданского кодекса – требование к супругам жить под одной фамилией, а также срок запрета на повторное вступление женщины в брак после развода – доклад указывает на недостаточность усилий японского правительства, направленных на решение проблемы так называемых «женщин-утешительниц» военнослужащих Императорской армии в годы Второй мировой войны. Документ призывает в должной мере учитывать волю бывших «женщин-утешительниц» при выполнении договорённости, к которой правительства Японии и Южной Кореи пришли в конце прошлого года.

9

В окружном суде Оцу под председательством Ямамото Ёсихико было вынесено решение по иску в отношении возобновивших работу в нынешнем году реакторов №3 и №4 атомной электростанции «Такахама» (расположена в г. Такахама преф. Фукуи), оператором которой является электроэнергетическая компания «Кансай Дэнрёку». Рассмотрев иск 29 жителей соседней префектуры Сига, добивавшихся остановки работы реакторов, суд вынес постановление в пользу истцов, сославшись на недостаточность разъяснений мер безопасности со стороны компании-оператора АЭС. Впервые японский суд вынес постановление об остановке действующих ядерных реакторов.

11

Со времени Великого восточно-японского землетрясения прошло пять лет. В здании Национального театра в Токио состоялась организованная правительством страны церемония поминовения жертв этого стихийного бедствия, на которой присутствовали император Японии и его супруга, премьер-министр Абэ Синдзо, а также родственники погибших. Общее число погибших и пропавших без вести в результате этого удара стихии составляет 18 455 человек. Число случаев смерти в эвакуации и других летальных исходов, связанных с бедствием, превышает три тысячи. И по прошествии пяти лет в наиболее пострадавших префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима, а также по всей стране вынуждены жить в эвакуации в общей сложности более 170 тысяч человек.

Выложенная свечами надпись «Памяти 11 марта» перед лозунгом «Не сдавайся, Исиномаки!», г. Исиномаки, преф. Мияги, вечер 11 марта 2016 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

16

Крупные компании-производители автомобилей и электротоваров ответили на требования профсоюзов о пересмотре уровня оплаты труда на предстоящий с апреля финансовый год в рамках ежегодных весенних переговоров труда и капитала – «весенних наступлений». Из-за резких изменений общей экономической ситуации, связанных с высоким обменным курсом японской национальной валюты, а также замедлением темпов мировой экономики, размер повышения базовой величины оплаты труда в компании Toyota составил 1 500 йен, что не достигает и половины прошлогоднего показателя. Фирма Honda повысила базовую ставку на 1 100 йен, а производители электрической продукции, в том числе компании Hitachi и Panasonic – на 1 500 йен, что значительно меньше, чем в прошлом году.

В Интернете появился ролик с человеком, похожим на 42-летнего японского свободного журналиста Ясуду Дзюмпэя, который пропал после того, как въехал на территорию Сирии в июне 2015 года. По сообщениям крупных японских СМИ, Ясуда, возможно, был захвачен экстремистской группировкой, связанной с Аль-Кайдой.

17

Гигант рынка электронных игр компания Nintendo начала распространять своё первое приложение для смартфонов miitomo. Уже 19 марта фирма объявила о том, что число пользователей быстро превысило 1 млн человек. Это вызвало резкое повышение котировок акций предприятия. Приложение miitomo позволяет создавать собственного персонажа с оригинальным характером и взаимодействовать через него с друзьями и приятелями.

21

Метеорологическое управление Японии официально объявило о начале цветения в центре Токио деревьев сакуры сорта сомэй-ёсино. Это произошло на 5 дней раньше многолетних среднегодовых показателей.

22

На юге Турции в Газиантепе военная полиция задержала 24-летнего гражданина Японии по подозрению в намерении присоединиться к экстремистской группировке, именующей себя «Исламское государство». Мерой пресечения была избрана депортация из страны, которая состоялась уже 24 марта. В ходе проведённого полицией Японии опроса депортированный отрицал намерение присоединиться к ИГ.

Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии объявило расценки на землю на 1 января, которые служат ориентиром при заключении сделок с недвижимостью. Средняя по стране стоимость земель коммерческого назначения увеличилась относительно предшествовавшего года впервые за восемь лет. Во всех трех главных мегаполисах – Токио, Осаке и Нагое, а также в городах–крупных региональных центрах Саппоро, Сэндае, Хиросиме, Фукуоке отмечен рост стоимости земли как для коммерческой, так и для жилой застройки.

23

В опубликованном ежемесячном докладе о состоянии экономики правительство Японии впервые за пять месяцев с октября прошлого года пересмотрело свою оценку состояния экономической конъюнктуры в стране в сторону понижения. В качестве причин отмечены затянувшийся период вялых персональных расходов, а также осторожность предпринимателей в оценке состояния дел в своей отрасли.

25

Электроэнергетическая компания «Сикоку Дэнрёку» приняла решение о выводе из эксплуатации реактора №1 АЭС «Иката» (г. Иката, преф. Эхимэ). В июле 2017 года исполнится 40 лет со времени начала его эксплуатации. Реактор остановлен со времени начала плановой проверки в сентябре 2011 года. Компания-оператор отказалась от идеи продления срока эксплуатации реактора на период до 20 лет из-за большой величины расходов, связанных с обеспечением мер безопасности.

26

Открылось движение по линии Хоккайдо синкансэн между Токио и станцией Син-Хакодатэ-Хокуто. Теперь из японской столицы в Хакодатэ можно доехать за 4 часа и 2 минуты. Линия проходит по самому длинному в мире морскому тоннелю через пролив Цугару от Аомори до Хакодатэ. С началом движения поездов до Хакодатэ сеть линий синкансэн впервые связала Хоккайдо, Хонсю и Кюсю. Ожидается, что начало эксплуатации линии окажет значительный экономический эффект за счёт увеличения числа приезжающих туристов и деловых людей, однако сама линия в течение первых трёх лет будет приносить убытки величиной в среднем 4 млрд 800 млн йен.

Начальник станции JR Син-Хакодатэ Хокуто отправляет в столицу первый состав «Хаябуса-10» по линии Хоккайдо синкансэн. Хоккайдо, г. Хокуто. Официальная съёмка (фотография предоставлена Jiji Press)

27

В Токио открылся учредительный съезд новой партии, образованной путём объединения Демократической партии Японии и Партии возрождения Японии. Новая партия, получившая название Демократической (по-японски минсинто), является крупнейшей в оппозиционном лагере, располагая 156 мандатами в обеих палатах парламента. Руководитель партии Окада Кацуя (который занимал пост председателя в прежней ДПЯ) заявил о решимости «изменить ход политической жизни». «Мы готовы принять вызов, если правительство Абэ пойдёт на проведение одновременных выборов в обе палаты», – отметил Окада.

29

Начала действовать новая законодательная база в области национальной безопасности, утверждённая в сентябре 2015 года. Она расширила полномочия Сил самообороны Японии, позволив использовать право на коллективную самооборону, что ранее не допускалось, поскольку трактовалось как применение военной силы, запрещённое Конституцией Японии. Кроме того, Силы самообороны, помимо прочего, получили возможность оказывать тыловую материально-техническую поддержку вооруженным силам других стран.

Пленарная сессия Палаты советников японского парламента утвердила и ввела тем самым в действие правительственный проект бюджета на 2016 финансовый год (начинается 1 апреля). Сумма общего счёта бюджета, самого большого за всю историю, составляет 96 трлн 721 млрд 800 млн йен. Расходы на социальное обеспечение увеличились по сравнению с первоначальным показателем предыдущего года на 1.4%, достигнув 31 трлн 973 млрд 800 млн йен. Расходы на оборонные нужды увеличились на 1,5% и составили 5 трлн 54 млрд 100 млн йен, впервые превысив 5 трлн.

(Статья на японском языке опубликована 1 апреля 2016 г.)