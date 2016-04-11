日本地方法院对高滨核电站做出停运判决、东日本大地震过去5周年、北海道新干线通车……，请看2016年3月日本要闻回顾。

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安倍晋三首相在参院预算委员会上表示，“希望在任期内完成”宪法修改工作。安倍的自民党总裁一职任期至2018年9月。安倍积极备战今年夏季举行的参议院选举，力争执政联盟的自民党和公明党，能够联合一部分在野党，以确保修宪提案所必需的三分之二以上的议席

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围绕美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）向该县名护市边野古迁移问题，日本中央政府上诉冲绳县知事翁长雄志相关案件，双方接受了福冈高等法院那霸分院的和解案,中央政府撤回诉讼，停止与迁移相关的工程建设。

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在一篇题为《孩子进不了托儿所，日本去死吧！！！》的匿名博文中，博主一发满腔怒火，引发起社会的巨大反响。许多抱有同样烦恼的父母，在国会前举行了抗议集会。厚生劳动省本月28日公布了解决等待入托儿童问题的紧急措施。

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官房长官菅义伟宣布，京都迎宾馆（京都市上京区）将从今年7月下旬开始全年对外开放，以期更多地吸引来自国内外的游客。该馆是凝集了日本传统技术精华的纯日式建筑。

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在2016年里约奥运会女子足球亚洲区预选赛决赛阶段，澳大利亚和中国获得了奥运参赛资格，2012年伦敦奥运的银牌得主日本女足此次无缘奥运。在2011年国际足联（FIFA）女子世界杯足球赛上率领日本女足赢得冠军的主教练佐佐木则夫于3月10日辞职。

监督检查《消除对妇女一切形式歧视公约》实施情况的联合国消除对妇女歧视委员会，发表了一份最终报告，其中对日本政府也提出了建议。它要求政府修改民法中夫妇同姓的规定和“女性离婚6个月后才可再婚”的限制等。在批评日本“没有充分实行过去的建议”的同时，它还指出，日本政府在解决从军慰安妇问题上的努力还很不够，建议在履行去年年底日韩达成的相关协议之际，充分考虑原慰安妇们的意向。

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就滋贺县居民29人上诉要求停运今年重启的关西电力公司高滨核电站3、4号组（福井県高浜町）一案，大津地方法院首席法官山本善彦以关西电力公司没有对安全问题给出充分证明为由，作出了停运这两个核电机组的判决。这是第一次叫停运转中的核电站。

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东日本大地震过去了整整5年。天皇、皇后及安倍首相、遇难者家属等参加了由日本政府在东京的国立剧场主办的追悼仪式。此外，灾区各地也举行了各种悼念活动。东日本大地震的遇难者和下落不明者共有18455人。在避难生活中因间接原因死亡的灾民超过3000人。以重灾区岩手县、宫城县和福岛县为中心的灾民，至今仍有17万余人在全国各地过着避难生活。

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每年春季，日本劳动工会都会为加薪与资方展开交涉，即所谓的“春斗”。日本各大汽车、电机厂商向工会公布了新年度工资修订结果。日元升值、世界经济增长乏力，经营前景不容乐观，这些因素明显地反映在各公司基本工资的涨幅上。丰田汽车公司为1500日元，不及去年的一半，本田为1100日元、日立和松下等电机公司为1500日元，都大大低于前一年的水平。

一段视频被传到网上，出现在其中的男子，疑似为2015年6月入境叙利亚后失去联系的自由记者安田纯平（42岁）。日本各大媒体报道称，安田可能被“基地组织”属下的武装组织绑架。

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著名的游戏机厂商任天堂首次推出的手机游戏“miitomo”正式上线。该公司19日公布，此款游戏用户已迅速突破100万人，一时间还促使其股价大幅上涨。在“miitomo”中，你可以设计一个自己的虚拟角色，用它来和其他用户交流。

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日本气象厅公布，比例年提前5天，东京市中心的樱花开花。

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土耳其军警在该国南部的加济安泰普拘押了一名试图加入极端组织“伊斯兰国”（IS）的日本男性（24岁）并将其驱逐出境。该男子于24日返回日本，日本警察以任意方式对他进行了问讯，他否认有参加IS的意图。

国土交通省公布了截至2015年1月1日的（官方）公示地价，这是土地交易的基准。商业用地地价8年来全国平均首次超出前一年。东京、大阪、名古屋这三大城市圈和札幌、仙台、广岛、福冈这些地方中枢城市的商业用地、住宅用地的地价均有所上升。

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日本政府公布了3月经济月报，五个月来首次下调了对整体经济的评估。这是因为个人消费支出疲软呈长期化倾向，企业经营者对经济前景的判断也更为谨慎。

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四国电力公司决定报废在2017年9月迎来运转40年的伊方核电站1号机组（爱媛县伊方町）。该机组2011年9月因定期检修而停运至今。虽按规定使用期限可延长20年，但安全生产对策费用庞大，电力公司为此而放弃了重启的计划。

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从东京至新函馆北斗，最快4小时2分即可到达的北海道新干线正式通车。它利用原有的世界最长海底隧道“青函隧道”穿越津轻海峡，由此新干线从北到南首次将北海道、本州、九州连为一体。虽然有望依靠游客、商务旅客的增加来提升沿途地方的经济，但新干线的运行本身，在最初三年，预计每年平均亏损48亿日元。

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民主党和维新党合并组成的“民进党”，在东京举行成立大会，结集众参两院156人之势的新在野党第一大党正式起步。党代表冈田克也（原民主党党代表）表示决心，称“要就此改变政治潮流”，“如果安倍政权实施众参同时选举，我们将积极应战”。

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2015年9月通过的安保关联法本日正式实施。这个新安保法承认行使集体自卫权，这是此前一直被宪法所禁止的；此外，该法还扩大了自卫队后方支援他国军队等的活动范围。

政府2016年度预算案在参议院全体大会上批准通过。一般财政预算支出总额为96.7218万亿日元(约合人民币55300亿元)，创历史新高。社保费用达31.9738万亿日元，比上年同期增加1.4％；国防开支为5.0541万亿日元，增加1.5%，首次突破了5万亿日元。