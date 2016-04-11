日本地方法院對高濱核電廠做出停運判決、東日本大地震過去5週年、北海道新幹線通車……，請看2016年3月日本要聞回顧。

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安倍晉三首相在參院預算委員會上表示，「希望在任期內完成」憲法修改工作。他的自民黨總裁一職任期至2018年9月。他積極備戰今年夏季舉行的參議院選舉，力爭執政聯盟的自民黨和公明黨，能夠聯合一部分在野黨，以確保修憲提案所必需的3分之2以上的議席

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圍繞美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）向該縣名護市邊野古遷移問題，日本政府上訴沖繩縣知事翁長雄志相關案件，雙方接受了福岡高等法院那霸分院的和解案，政府撤回訴訟，停止與遷移相關的工程建設。

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在一篇題為《孩子進不了托兒所，日本去死吧！！！》的匿名部落格中，筆者一發滿腔怒火，引發起社會的巨大反響。許多抱有同樣煩惱的父母，在國會前舉行了抗議集會。厚生勞動省本月28日公布了解決等待入托兒童──待機兒童問題的緊急措施。

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官房長官菅義偉宣布，京都迎賓館（京都市上京區）將從今年7月下旬開始全年對外開放，以期更多地吸引來自國內外的遊客。該館是凝集了日本傳統技術精華的純日式建築。

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在2016年里約奧運女子足球亞洲區預選賽決賽階段，澳洲和中國獲得了奧運參賽資格，2012年倫敦奧運的銀牌得主日本女足此次無緣奧運。在2011年國際足聯（FIFA）女子世界盃足球賽上率領日本女足贏得冠軍的主教練佐佐木則夫於3月10日辭職。

監督檢查《消除對婦女一切形式歧視公約》實施情況的聯合國消除對婦女歧視委員會，發表了一份最終報告，其中對日本政府也提出了建議。它要求政府修改民法中夫婦同姓的規定和「女性離婚6個月後才可再婚」的限制等。在批評日本「沒有充分實行過去的建議」的同時，它還指出，日本政府在解決從軍慰安婦問題上的努力還很不夠，建議在履行去年年底日韓達成的相關協議之際，充分考慮原慰安婦們的意向。

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就滋賀縣居民29人上訴要求停運今年重啟的關西電力公司高濱核電廠3、4號組（福井県高浜町）一案，大津地方法院首席法官山本善彥以關西電力公司沒有對安全問題給出充分證明為由，作出了停運這兩個核電機組的判決。這是第一次叫停運轉中的核電廠。

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東日本大地震過去了整整5年。天皇陛下、皇后陛下及安倍首相、遇難者家屬等參加了由日本政府在東京的國立劇場主辦的追悼儀式。此外，災區各地也舉行了各種悼念活動。東日本大地震的遇難者和下落不明者共有18,455人。在避難生活中因間接原因死亡的災民超過3,000人。以重災區岩手縣、宮城縣和福島縣為中心的災民，至今仍有17萬餘人在全國各地過著避難生活。

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每年春季，日本勞動工會都會為加薪與資方展開交涉，即所謂的「春鬥」。日本各大汽車、電機廠商向工會公布了新年度工資修訂結果。日圓升值、世界經濟成長乏力，經營前景不容樂觀，這些因素明顯地反映在各公司基本工資的漲幅上。豐田汽車公司為1,500日圓，不及去年的一半，本田為1,100日圓、日立和松下等電機公司為1,500日圓，都大大低於前一年的水準。

一段視訊被傳到網上，出現在其中的男子，疑似為2015年6月入境敘利亞後失去聯絡的自由記者安田純平（42歲）。日本各大媒體報導稱，安田可能被「蓋達組織」屬下的武裝組織綁架。

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著名的遊戲機廠商任天堂首次推出的手機遊戲「miitomo」正式上線。該公司19日公布，此款遊戲用戶已迅速突破100萬人，一時間還促使其股價大幅上漲。在「miitomo」中，你可以設計一個自己的虛擬角色，用它來和其他用戶交流。

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日本氣象廳公布，比例年提前5天，東京市中心的櫻花開花。

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土耳其軍警在該國南部的加濟安泰普（Gaziantep）拘押了1名試圖加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）的日本男性（24歲）並將其驅逐出國。該男子於24日返回日本，日本警察以任意方式對他進行了問訊，他否認有參加IS的意圖。

國土交通省公布了截至2015年1月1日的（官方）公示地價，這是土地交易的基準。商業用地地價8年來全國平均首次超出前一年。東京、大阪、名古屋這3大城市圈和札幌、仙臺、廣島、福岡這些地方中樞城市的商業用地、住宅用地的地價均有所上升。

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日本政府公布了3月經濟月報，5個月來首次下調了對整體經濟的評估。這是因為個人消費支出疲軟呈長期化傾向，企業經營者對經濟前景的判斷也更為謹慎。

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四國電力公司決定報廢在2017年9月迎來運轉40年的伊方核電廠1號機組（愛媛縣伊方町）。該機組2011年9月因定期檢修而停運至今。雖按規定使用期限可延長20年，但安全生產對策費用龐大，電力公司為此而放棄了重啟的計劃。

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從東京至新函館北斗，最快4小時2分即可到達的北海道新幹線正式通車。它利用原有的世界最長海底隧道「青函隧道」穿越津輕海峽，由此新幹線從北到南首次將北海道、本州、九州連為一體。雖然有望依靠遊客、商務旅客的增加來提升沿途地方的經濟，但新幹線的運行本身，在最初3年，預計每年平均虧損48億日圓。

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民主黨和維新黨合併組成的「民進黨」，在東京舉行成立大會，結集眾參兩院156人之勢的新在野黨第一大黨正式起步。黨代表岡田克也（原民主黨黨代表）表示決心，稱「要就此改變政治潮流」，「如果安倍政權實施眾參同時選舉，我們將積極應戰」。

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2015年9月通過的安保關聯法本日正式實施。這個新安保法承認行使集體自衛權，這是此前一直被憲法所禁止的；此外，該法還擴大了自衛隊後方支援他國軍隊等的活動範圍。

政府2016年度預算案在參議院全體大會上批准通過。一般財政預算支出總額為96.7218兆日圓，創歷史新高。社保費用達31.9738兆日圓，比上年同期增加1.4％；國防開支為5.0541兆日圓，增加1.5%，首次突破了5兆日圓。