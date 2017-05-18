Imamura Masahiro dimite como ministro para la Reconstrucción, el comité consejero sobre la abdicación del Emperador presenta su último informe y Asada Mao se retira del patinaje artístico. Resumimos las noticias más destacadas del pasado mes de abril en Japón.

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Hanyū Yuzuru obtiene la victoria en la categoría masculina en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Helsinki, Finlandia. El deportista se recupera tras terminar en quinto lugar en el programa corto, superando su propio récord en patinaje libre con una puntuación de 223,20 y asegurando su segunda victoria en este torneo tres años después de ganarlo por primera vez. El total de 321,59 puntos es su máxima puntuación de la temporada.

Hanyū Yuzuru durante su actuación en la categoría masculina de patinaje libre, el 1 de abril en Helsinki, Finlandia. (Jiji)

El “emperador de Rusia” entrega el testigo al “príncipe de Japón”

Legoland Japan, un parque temático al aire libre con ciudades en miniatura construidas con millones de piezas de Lego así como varias atracciones, abre en Nagoya.

Visitantes llegan en masa a Legoland Japan, abierto recientemente en Nagoya el 1 de abril de 2017. (© Jiji)

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La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que los cerezos somei-yoshino de Tokio han florecido plenamente. Esto sucede un día antes de lo habitual, pero dos días más tarde que el año anterior.

(© Jiji Press Photo)

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El embajador japonés en Corea del Sur Nagamine Yasumasa regresa a su puesto en Seúl después de ser retirado durante tres meses. Fue llamado a consultas en enero en protesta por la colocación de una estatua representando a las mujeres de solaz frente al consulado de Japón en Busan.

Fujii Sōta alcanza un nuevo récord al ganar 11 partidas oficiales consecutivas de shōgi desde que se convirtiese en profesional a la edad de 14 años. El que es el jugador profesional de shōgi más joven de la historia tiene el rango de cuarto dan actualmente. En partidas sucesivas el 13, 17 y 26 de abril amplía su récord a 14, además de superar al noveno dan Habu Yoshiharu, situado en lo alto del ranking, en una partida amistosa el 23 de abril.

Fujii Sōta alcanzó un nuevo récord con 11 victorias consecutivas desde su debut venciendo a Kobayashi Hiroshi, un séptimo dan, en las rondas clasificatorias para el torneo Ōsho Sen en Osaka el 4 de abril de 2017. (© Jiji)

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El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología anuncia los resultados de su estudio sobre la enseñanza del inglés en las escuelas secundarias y los institutos del año fiscal 2016. Solo el 36 % de los estudiantes del último curso de secundaria e institutos obtuvieron el nivel de aptitud marcado, quedando bastante por debajo del objetivo del Gobierno del 50 % para el año fiscal 2017.

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Comienza el debate en la Cámara Baja de la Dieta sobre una propuesta de ley que propone una reforma de la legislación referente al crimen organizado para ampliarla a crímenes relacionados con “conspiraciones” con el objeto de incluir los planes para ataques terroristas. Tres propuestas previas fueron rechazadas debido al temor a que pudieran vulnerar la libertad de pensamiento.

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El Instituto Nacional para la Investigación de la Población y la Seguridad Social presenta sus previsiones sobre el descenso de la población hasta 2065. Prevé que la población de Japón caerá de los 127,1 millones de personas en 2015 a los 88,1 millones en 2065, quedando por debajo de 100 millones en 2053. Se espera que el porcentaje de ciudadanos de 65 o más años aumente del 26,6 % de 2015 al 38,4 % en 2065.

El número de nacimientos en Japón cae por debajo del millón

La patinadora artística Asada Mao anuncia su retirada a los 26 años de edad después de una carrera en la que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver y fue campeona mundial en tres ocasiones. En una rueda de prensa celebrada el 12 de abril, Asada afirma que no se arrepiente de nada.

La patinadora artística Asada Mao habla en una rueda de prensa el 12 de abril en Tokio después de anunciar su retirada. (© Jiji)

Asada Mao se retira (Japón en imágenes)

Asada Mao brilla con luz propia

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Toshiba anuncia unas pérdidas netas de 532.500 millones de yenes entre abril y diciembre de 2016, tomando la inusual decisión de informar sobre esto antes de recibir la aprobación de la auditoría.

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Subastadores aceptan pujas por cajas de mangos de la marca Taiyō no Tamago en el mercado de venta al por mayor de Miyazaki, en la prefectura homónima. Un grupo de mangos vendidos a un comprador de unos grandes almacenes de Fukuoka alcanza un récord de 400.000 yenes. La marca mantiene unos requisitos estrictos para su costosa fruta, incluyendo el punto de madurez, el color, la forma y el alto contenido de azúcar.

¿Por qué es tan cara la fruta en Japón?

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Se celebran ceremonias para conmemorar el aniversario de la serie de destructivos seísmos que golpearon la prefectura de Kumamoto. Más de 220 personas fallecieron como resultado de este desastre, ya sea por causas directas o indirectas, incluyendo el deterioro de sus condiciones de salud mientras vivían en refugios temporales.

Un año del terremoto de Kumamoto: la cifra de víctimas del desastre supera las 200 personas

Se cumple un año del terremoto de Kumamoto (Japón en imágenes)

Los cerezos florecen en el castillo de Kumamoto (Japón en imágenes)

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Kubo Takefusa se convierte en el jugador más joven en marcar un gol en la J. League con el FC Tokyo sub-23 en la división J3 a la edad de 15 años y diez meses. Se espera que debute en la primera división en la Copa de la J. League en mayo.

Kubo Takefusa dispara para marcar su primer gol con el FC Tokyo sub-23 en el minuto 38 del partido de la J3 contra el Cerezo Osaka sub-23 el 15 de abril de 2017. (© Hōchi Shimbun/Aflo)

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Los primeros diálogos económicos EE. UU. – Japón acordados en febrero entre el primer ministro Abe Shinzō y el presidente estadounidense Donald Trump tienen lugar en Tokio. El viceprimer ministro y ministro de Finanzas Asō Tarō y el vicepresidente estadounidense Mike Pence acuerdan establecer unas normas sobre el comercio bilateral y las inversiones y hablan sobre la construcción de infraestructuras. Después de la reunión, Pence asegura que los dos países podrían “iniciar negociaciones formales para un tratado de libre comercio” en el futuro.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presenta los resultados de su primera encuesta del Programa para la Evaluación de los Estudiantes Internacionales sobre la felicidad de los estudiantes. Japón obtiene 6,8 puntos, cayendo por debajo de la media de la OCDE de 7,3 puntos y situando al país en sexto lugar entre las últimas posiciones entre 47 países y regiones comparables evaluados. La encuesta fue realizada entre 540.000 estudiantes de 15 años de edad en 72 países y regiones.

El ministro de finanzas Asō Tarō habla en Nueva York sobre los diálogos que tendrán lugar en la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico de mayo en Hanoi respecto al establecimiento del Acuerdo Transpacífico sin la participación de los Estados Unidos. Es el primer integrante del gabinete que habla en público sobre la posibilidad de seguir adelante con el TPP sin los Estados Unidos.

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La gobernadora de Tokio Koike Yuriko entra en la lista de las 100 personas más influyentes del año de la revista Time. “A su ambición por Tokio le acompaña una profunda conciencia de los retos a los que se enfrenta” afirma la alcaldesa de París Anne Hidalgo como miembro del jurado.

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El comité consejero establecido para debatir sobre la abdicación del Emperador Akihito presenta su informe final al primer ministro Abe. Sugiere la adjudicación de nuevos títulos para el Emperador y la Emperatriz tras la abdicación. También asegura que el decreciente número de miembros de la familia imperial es una cuestión que debe ser deliberada urgentemente.

Un nuevo área de atracciones dedicada a los Minions de la serie de películas Mi villano favorito (Despicable Me) abre al público en el parque temático Universal Studios Japan en Osaka. “El Parque Minion” es la nueva atracción de Universal Studios Japan cerca de tres años después de la apertura de “El mundo mágico de Harry Potter”.

El comediante de rakugo Shōfukutei Tsurube, rodeado de “minions” de la película Mi villano favorito, inaugura la nueva atracción de Universal Studios Japan en un acto ante los medios de comunicación el 19 de abril. (© Jiji)

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Se celebra en la ciudad de Tokio una reunión para pedir que se resuelva el problema de los secuestros de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte con la participación de los familiares de las víctimas. Este año se cumplen 40 años del secuestro de Yokota Megumi, a la que se perdió el rastro en la ciudad de Niigata cuando tenía 13 años. Se cumplen también 20 años de la creación de la asociación de familiares de las víctimas, cuyos miembros continúan envejeciendo mientras esperan el regreso de sus seres queridos. Los integrantes de esta asociación volvieron a insistir con todas sus fuerzas en pedir el regreso de sus familiares para este mismo año.

Una fotografía de Yokota Megumi con 13 años tomada alrededor de un mes antes de su abducción en 1977 (a la izquierda) y una foto publicada en 2012 de una mujer que se cree es Yokota a la edad de unos 20 años, tomada en Corea del Norte. (© Jiji)

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Un portaaviones de la marina estadounidense liderado por el USS Carl Vinson comienza unas maniobras conjuntas con las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón en el mar de Filipinas. Uno de los objetivos de estos ejercicios es advertir a Corea del Norte contra la ejecución de más pruebas con misiles balísticos o armamento nuclear. El 26 de abril el comandante de la Flota Estadounidense en el Pacífico Harry B. Harris Jr. anuncia que el grupo de combate Carl Vinson ha navegado más allá de las aguas de la costa este de Okinawa hasta alcanzar una posición desde la que podría lanzar ataques contra territorio norcoreano si fuese necesario. En la mañana del 29 de abril este grupo navega por el estrecho de Tsushima hasta entrar en el Mar de Japón, completando así las maniobras conjuntas esa misma tarde.

Las naves de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón Ashigara (en el extremo izquierdo) y Samidare acompañan al USS Carl Vinson, en el primer plano, a medida que navega a través del Mar de Filipinas el 26 de abril de 2017. (US Navy Photo)

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El primer ministro Abe y el presidente estadounidense Donald Trump mantienen una conversación telefónica y exigen a Corea del Norte que se contenga después de repetidos ensayos nucleares y el disparo de misiles balísticos. Abe afirma posteriormente en una rueda de prensa: “Continuaremos trabajando junto a los Estados Unidos, manteniéndonos en un alto estado de alerta y vigilancia, y nos enfrentaremos a esta situación con determinación”.

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El ministro para la Reconstrucción Imamura Masahiro afirma sobre el Gran Terremoto del Este de Japón que “Fue bueno que el desastre ocurriera en Tōhoku. Este desastre habría causado enormes daños si hubiese ocurrido cerca del área metropolitana de Tokio”. Después de ser ampliamente criticado, renuncia a su cargo el 26 de abril. El 4 de abril Imamura había expresado que las personas que se marcharon del lugar por su propia voluntad después del accidente nuclear de Fukushima Daiichi debían hacerse responsables de su propia decisión. Más tarde se retractó de este comentario.

Los trabajos de construcción comienzan en el espigón que rodea el área que será terraplenado en la costa de Henoko, en Okinawa, donde se construirán las instalaciones que reemplazarán la base aérea de Futenma de la Marina estadounidense. Este supone un paso clave para el acuerdo alcanzado por Japón y los Estados Unidos hace 21 años, en 1996, para devolver los terrenos de Futenma, en la ciudad de Ginowan, a Okinawa. El Gobierno de la prefectura de Okinawa, mientras tanto, anuncia que la reclamación del área de las aguas de Henoko es contraria a la voluntad de los habitantes de Okinawa.

El problema de Okinawa y la seguridad en Asia Oriental

Japan Post anuncia que tendrá unas pérdidas de 40.000 millones de yenes para el año fiscal 2017, sus primeras pérdidas anuales desde su privatización en 2007. Este es el resultado de la decisión que tuvo esta empresa de cancelar alrededor de 400.000 millones de yenes del fondo de comercio de su empresa subsidiaria de logística en Australia Toll Holdings, cuyo desarrollo en el mercado había sido negativo desde que JP la comprase en 2015.

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Tras la Reunión de Política Monetaria, el Banco de Japón publica su Previsión trimestral sobre la Actividad Económica y los Precios. Teniendo en cuenta la amplia producción industrial y las exportaciones, el Banco de Japón abandona su anterior descripción del desarrollo de la economía japonesa como “una tendencia a una moderada recuperación” para afirmar que está “girando hacia una moderada expansión”. Es la primera vez en nueve años que aparece el término “expansión” en este informe. Se utilizó por última vez en marzo de 2008.

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente Ruso Vladímir Putin en Moscú. Ambos líderes acuerdan enviar una delegación conjunta de investigación con la participación de miembros de los sectores público y privado a los territorios del norte para desarrollar planes específicos para las actividades económicas bilaterales en el lugar.El primer ministro Abe se reúne con la primera ministra británica Theresa May en Londres, alcanzando un acuerdo sobre la necesidad de promover el libre comercio. Ambos líderes reconocen también que el desarrollo de armas nucleares y tecnología de misiles balísticos por parte de Corea del Norte supone una amenaza que ha alcanzado un “nuevo nivel”.