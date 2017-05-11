Démission du ministre de la Reconstruction Imamura Masahiro suite à des propos provoquants sur la région sinistrée du Tôhoku, publication du rapport final du comité consultatif sur l’abdication de l’empereur, annonce de la retraite de la patineuse artistique Asada Mao : retour sur les évènements marquants du mois d’avril 2017.

Samedi 1er

Hanyû Yuzuru a remporté le Championnat du monde de patinage artistique, tenu à Helsinki en Finlande. Après avoir terminé à la 5e place du programme court, il a battu son propre record lors du programme libre avec 223,20 points, lui permettant de terminer à la première place du podium. Il avait été sacré champion du monde une première fois trois ans plus tôt. Il obtient le meilleur score de la saison avec un total de 321,59 points.

Sotchi 2014 : Hanyû Yuzuru, le nouveau prince du patinage artistique

er avril 2017, dans l’arrondissement de Minato, à Nagoya (Jiji Press). L’inauguration du premier Legoland Japan, le 1avril 2017, dans l’arrondissement de Minato, à Nagoya (Jiji Press).

Le Legoland, le parc d’attraction dédié aux briques Lego, ouvre ses portes à Nagoya, pour la premiêre fois au Japon.

Quoi de neuf sur le front des parcs à thème ?

Mardi 4

L’ambassadeur japonais en Corée du Sud Nagamine Yasumasa est retourné à Séoul après trois mois d’absence. Le gouvernement japonais l’avait rappelé afin de protester contre l’installation d’une statue à la mémoire des femmes de réconfort devant le consulat japonais de Busan.

Femmes de réconfort : les options du Japon en matière de politique étrangère

Fujii Sôta, le plus jeune joueur professionnel de l’histoire de shôgi (un jeu de société traditionnel japonais, proche du jeu d’échecs), a établi un nouveau record en remportant 11 parties d’affilée depuis ses débuts en décembre dernier à l’âge de 14 ans. Il a par la suite amélioré son record à 14 victoires consécutives en gagnant 3 parties les 13, 17 et 26 avril. Lors d’une partie non officielle, il a battu l’un des meilleurs joueurs, Habu Yoshiharu, 9e dan.

e dan, a établi un nouveau record de 11 victoires consécutives depuis son entrée sur le circuit professionnel en battant Kobayashi Hiroshi, 7e dan, lors d’un tournoi de qualification à Osaka le 4 avril 2017. (© Jiji) Fujii Sôta, 4dan, a établi un nouveau record de 11 victoires consécutives depuis son entrée sur le circuit professionnel en battant Kobayashi Hiroshi, 7dan, lors d’un tournoi de qualification à Osaka le 4 avril 2017. (© Jiji)

Mercredi 5

Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie a dévoilé les résultats de son enquête de 2016 sur l’apprentissage de l’anglais au collège et au lycée. Près de 36 % seulement des élèves en dernière année de collège et de lycée ont atteint les niveaux de compétence requis, un chiffre bien loin de l’objectif du gouvernement, qui était de 50 % d’ici à la fin 2017.

Jeudi 6

La Chambre des représentants a commencé à débattre sur le projet de réforme de la Loi sur le crime organisé, visant à inclure la planification d’attentats terroristes dans les crimes d’association de malfaiteurs. Trois propositions similaires avaient été rejetées par le passé, sous l’effet des craintes d’enfreinte à la liberté de pensée.

Lundi 10

L’Institut national de recherches sur la démographie et la sécurité sociale a publié ses projections sur la baisse de la population jusqu’en 2065. Elle devrait diminuer de 127,1 millions en 2015 à 88,1 millions 50 ans plus tard, passant sous la barre des 100 millions en 2053. La proportion des citoyens âgés de plus de 65 ans devrait passer de 26,6 % en 2015 à 38,4 % en 2065.

Démographie : le Japon veut se maintenir à 100 millions d’habitants

La patineuse artistique Asada Mao, âgée de 26 ans, a annoncé sa retraite. Elle a été sacrée trois fois championne du monde et a remporté la médaille d’argent lors des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010. Lors d’une conférence de presse organisée le 12 avril, elle a affirmé n’avoir aucun regret.

Asada Mao, la triple championne du monde de patinage artistique, tire sa révérence

Mardi 11

Toshiba a annoncé une perte nette de 532,5 milliards de yens sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016-2017 (avril à décembre 2016), sans attendre l’autorisation de son cabinet d’audit.

Le pari perdu de Toshiba