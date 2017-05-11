復興相今村雅弘因失言引咎辭職；朝鮮半島局勢持續緊張，日美舉行聯合軍演；天皇陛下退位問題專家委員會提交最終報告......，請看2017年4月日本要聞回顧。

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在芬蘭赫爾辛基舉行的世界花式滑冰錦標賽中，男子花式滑冰選手羽生結弦(ANA)在SP中暫居第5，但在FP比賽中創下總成績321.59分的本賽季世界最高紀錄，逆轉獲勝，時隔3屆大賽第2次摘得冠軍，而且以223.20更新了自己保持的FP世界最高得分紀錄。

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以益智玩具樂高積木為主題的室外公園「LEGOLAND JAPAN」在名古屋市港區開業。園內用數百萬塑膠積木展現了日本的街景，還有多種多樣的娛樂設施。

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日本駐韓國大使長嶺安政時隔約3個月返回首爾履職。為對抗韓國釜山日本領事館前新設「慰安婦」少女像一事，日本政府在今年1月召其臨時回國。

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日本象棋「將棋」史上最年輕的職業棋手藤井聰太四段（14歲）自去年12月出道以來，在正式比賽中創下11戰全勝的最高紀錄，截至月底已將戰績擴大到14連勝。23日，他還在網路電視臺AbemaTV的一場非正式比賽中，戰勝了日本將棋第一高手羽生善治（46歲）。

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文部科學省公布了全國公立中學2016年度的英語教育情況調查結果。國三和高三學生都只有36%達到政府希望在2017年度內達到的英語能力水準，距離50%的目標要求還相去甚遠。

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作為《有組織犯罪處罰法》修正案，眾議院全體會議開始對修改「共謀罪」的構成要件、新設「恐怖活動等預謀罪」的法案進行審議。內含有「共謀罪」的法案，因「有侵犯思想自由之憂」而受到批判，以往三次制訂的相關法案都未能通過，最終成為廢案。

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厚生勞動省下屬的國立社會保障與人口問題研究所公布了截止到2065年的日本未來人口預測。日本2015年的總人口為1.2709億人，2053年將跌破1億人，2065年將進一步減少至8,808萬人，而65歲以上老年人的比例則將從目前的26.6%上升至38.4%。

女子花式滑冰2010年溫哥華冬奧女單亞軍、3屆世錦賽冠軍得主淺田真央（26歲，中京大學）在自己的部落格上宣布正式退役。她在12日舉行的記者會上表示，她已發揮出了自己的最大能力，沒有絲毫後悔。

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東芝在尚無審計方背書的情況下，向關東財務局提交了淨虧損額達5,325億日圓的2016財年前三季度（指2016年4月至12月）財報。在審計方批准之前公布財報是沒有前例的做法。

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熊本地區連環強震發生後迎來1週年紀念日，各地舉行了追悼儀式。熊本縣內的震災遇難者超過220人，其中包括在避難生活中因病情惡化死亡者以及被認定為由於其他一些間接原因而死亡者。

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日本職業足球J3聯賽的FC東京U23隊選手久保建英在比賽中首次得分，這個15歲10個月11天的小將的進球，刷新了日本職業聯賽最年輕進球紀錄。久保有望在5月舉行的日本職業足球J1聯賽盃YBC Levain Cup上實現首秀。

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今年2月安倍晉三首相訪美時與美國總統川普決定啟動日美經濟對話。首輪對話由美國副總統彭斯和日本副首相麻生太郎合作舉行，雙方達成一致，共同合作主導制定貿易和投資規則及基礎設施建設。在會議結束後的聯合記者會上，彭斯表示，兩國間的經濟對話，「有可能發展成為自由貿易協定（FTA）的談判」。

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根據2015年對72個國家和地區約54萬名15歲（日本的高一）學生實施的「國際學生評估專案（PISA）」問卷調查結果，世界經濟合作暨發展組織（OECD）發布了首份有關學生幸福度的報告。日本的生活滿意度平均值為6.8，低於OECD的平均值7.3，在全球47個可比國家和地區中排列倒數第6。

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（當地時間19日）副總理兼財務相麻生在紐約舉行的演講中稱，在5月20、21兩天於越南河內召開的APEC貿易部長會議之際，舉行跨太平洋夥伴關係協議(TPP)成員國部長級會議；會議「將會議及11國框架下推進TPP的問題」。這是現任閣僚在公開場合首次表明由除美國之外的11國促成TPP生效的立場。

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商討天皇陛下退位問題的政府專家委員會，向首相安倍提交了最終報告，其中包括了伴隨天皇陛下退位而產生的新制度設計問題，它提議天皇陛下皇后陛下退位後的稱號使用「上皇」和「上皇后」，敬稱沿用現行的「陛下」。該報告還指出，皇族人數的減少已成為一個刻不容緩課題，要求政府及國民迅速展開相關討論。

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日本海上自衛隊與美國「卡爾文森」號核動力航空母艦打擊群在菲律賓海域舉行聯合演習。演習的一個目的是警告北韓不要繼續進行彈道飛彈發射及核子試驗。美國太平洋艦隊司令哈里斯（Harry Harris）26日宣布，航母部隊已在沖繩東部海域航行，進入了可以對北韓領土發動攻擊的海域。29日上午「卡爾文森」號經由對馬海峽駛入日本海，並於中午時分結束了聯合演習。

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首相安倍和美國總統川普舉行電話會談，一致要求北韓停止核子試驗及彈道飛彈發射等接二連三的挑釁行為。在會談結束後的記者會上安倍表示，「我國將繼續與美國保持密切合作，保持高度的警戒監視態勢，毅然決然地應對目前的局勢」。

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主管災後重建的復興相今村雅弘，在談到東日本大地震時稱，「幸好災難發生在日本東北地區。如果發生在首都圈附近必將造成重大災難」。這一言論受到災民的嚴厲斥責，他在輿論的壓力下引咎辭職。就日本政府是否應向福島第一核電廠周圍自主自願撤離疏散的災民提供保障一事，今村雅弘在4日也發話稱「這是（災民的）個人責任，想打官司想幹什麼都聽憑自便」，後因引起公憤而收回發言。

按照美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）的搬遷計畫，政府開始著手進行名護市邊野古沿岸填海區域周圍的護岸建設工程。這是1996年日美兩國政府就歸還普天間機場達成協議後的第21年迎來的關鍵一步。沖繩縣政府方面稱此舉有違民意，表示了強烈的反對。

日本郵政集團公布，2016財年預計虧損400億日圓。這是由於2015年並購的澳洲物流巨頭「Toll Holdings Limited」業績低迷，純資產與實際收購金額的差額，即相當於品牌價值的「商譽」評估下調,年報中計入了4,003億日圓的虧損。這是2007年10月日本郵政轉為民營化以來首次出現虧損。

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日本銀行貨幣政策會議公布了一份最新經濟預測報告《經濟和物價形勢展望》。鑒於生產與出口的良好形勢，國內經濟形勢現狀評估從上次的「溫和復甦基調」上調為「逐步轉為溫和擴張」。這是日本銀行自2008年3月以來首次使用「擴張」一詞。

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首相安倍與俄羅斯總統普丁在莫斯科舉行會談。雙方一致同意，為具體開展北方四島的共同經濟開發活動，最快或在5月派遣由日俄有關人員組成的聯合官民調查團前往北方四島。首相安倍與英國首相梅伊在倫敦舉行會談。兩國首腦確認要推進自由貿易，並一致認為北韓核與飛彈開發所帶來的威脅已上升到新的階段。