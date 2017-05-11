Отставка министра по делам восстановления Имамуры Масахиро из-за неуместного высказывания, совместные военные учения Японии и США в обстановке усиления напряжённости вокруг Северной Кореи, выход итогового доклада совета экспертов по вопросу отставки императора Японии и другие события апреля 2017 г.

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В последний день Чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки японец Ханю Юдзуру показал самый высокий результат в нынешнем сезоне, получив в общей сложности 321,59 балла. Тем самым ему удалось обратить вспять ситуацию после короткой программы, которую он закончил на 5-м месте и одержать вторую победу за три года. В произвольной программе спортсмен уверенно улучшил свой собственный рекордный результат, получив 223,20 балла.

Ханю Юдзуру вновь подтвердил титул чемпиона мира

Фигурист Ханю Юдзуру: серия рекордных результатов «Я отыскал свой собственный цвет»

Следующий после Плющенко: золотой медалист Ханю Юдзуру Отчёт с Олимпиады

В районе Минато города Нагоя открылся тематический парк развлечений «Рэгорандо дзяпан», посвящённый развивающим игрушкам «Лего». В этом парке, в дополнение к многочисленным аттракционам, из нескольких миллионов деталей «Лего» воссоздали типичную японскую улицу.

Посетители устремляются в открывшийся тематический парк развлечений под открытым небом «Рэгорандо Дзяпан», 1 апреля, район Минато, город Нагоя (фотография предоставлена Jiji Press)

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Согласно сообщению Метеорологического агенства Японии, 2 апреля в центральной части Токио отмечен полный расцвет сакуры сорта сомэй-ёсино. Это произошло на один день раньше по сравнению со средним многолетним показателем и на два дня позже, чем в прошлом году.

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Самый молодой профессиональный игрок в сёги, 14-летний Фудзии Сота, со времени дебютного матча в качестве профессионала, который состоялся в декабре прошлого года, одержал 11 побед подряд в официальных поединках, зарегистрировав тем самым новый рекорд. К концу месяца ему удалось довести победную серию до 14 поединков подряд. К тому же, в ходе неофициального матча, который транслировался 23 апреля телеканалом «Абэма TV», Фудзии нанёс поражение одному из сильнейших игроков в сёги, обладателю трёх чемпионских титулов, 46-летнему Хабу Ёсихаре.

Одержав победу над обладателем 7-го дана Кобаяси Хироси в отборочном матче чемпионата на титул «Осё», Фудзии Сота довёл дебютную серию побед до 11-ти. 4 апреля, город Осака, район Фукусима, Кансайский дворец сёги (фотография предоставлена Jiji Press)

Посол Японии в Южной Корее Нагаминэ Ясумаса, который был временно отозван в январе в знак протеста против установки перед зданием генконсульства Японии в городе Пусан статуи, символизирующей так называемых «женщин для утешения», вернулся в Сеул и приступил к исполнению обязанностей после перерыва продолжительностью около 3 месяцев.

Международные отношения и следующее правительство Южной Кореи: «Тяжёлое наследие» дипломатии Пак Кын Хе

Вырвать корень зла: предложения для японской дипломатии в связи с отзывом газетой «Асахи симбун» материалов о «женщинах для утешения»

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Министерство по делам просвещения, культуры, спорта, науки и техники опубликовало результаты своего обследования, посвященного состоянию преподавания английского языка в общественных неполных и полных средних школах за 2016 финансовый год. Как в неполных, так и в полных средних школах доля учащихся, достигших уровня владения английским языком, которого правительство поставило целью добиваться до 2017 финансового года, составило 36%, что свидетельствует о трудности выполнения поставленной правительством задачи по достижению 50-процентного показателя.

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Палата представителей (нижняя палата) парламента Японии приступила к обсуждению проекта Закона о мерах борьбы с организованной преступностью, предусматривающего новый вид преступления – «подготовку террористических и иных актов», состав которого подразумевает уголовное наказание на этапе «заговора» – планирования и подготовки к совершению преступления. Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за заговор, в прошлом трижды вносился и был отвергнут с критикой о том, что «вызывает опасения возможность ущерба внутренней свободе человека».

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Национальный институт социальной защиты и проблем населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения опубликовал расчётный прогноз численности населения Японии до 2065 года. Ожидается, что общая численность населения, составившая в 2015 году 127 млн 090 тыс. человек, станет ниже 100 млн в 2053 году. В 2065 году население сократится до 88 млн 080 тыс., а доля людей возрастом от 65 лет и старше в общем составе населения, которая в 2015 году составляла 26,6%, увеличится до 38,4%.

В Японии родилось меньше миллиона детей: демографическая статистика 2016 года

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, трёхкратная победительница Чемпионатов мира 26-летняя Асада Мао (Университет Тюкё) в своём блоге объявила об уходе из большого спорта. На состоявшейся 12 апреля пресс-конференции она сказала: «Я отдала без остатка все физические и душевные силы. Мне не о чем сожалеть».

Фигуристка Асада Мао сообщает на пресс-конференции о завершении спортивной карьеры, 12 апреля, в одной из токийских гостиниц (фотография предоставлена Jiji Press)

Серебряная медалистка Асада Мао отвечает на приветствия в ходе церемонии награждения на зимних Олимпийских играх в Ванкувере, 25 февраля 2010 г., Канада, Ванкувер (фотография предоставлена Jiji Press)

[Новости] Всемирно известная фигуристка Асада Мао завершает спортивную карьеру

Асада Мао: триумф над собой

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Корпорация Toshiba представила в Региональное бюро Канто Министерства финансов отчёт о прибылях и убытках за период с апреля по декабрь 2016 года, согласно которому чистый убыток компании составил 532,5 млрд йен, без свидетельства об одобрении либо неодобрении документа официальным юридическим лицом-аудитором. Публикация отчёта без утверждения аудитора является неординарным событием.

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В городе Томиока префектуры Фукусима практически полностью расцвела сакура в районе Ёномори. Это место славится своей аллеей сакуры длиной 2,2 км, однако участок длиной 1,9 км после аварии на АЭС «Фукусима-1» по-прежнему недоступен.

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Со снятием запрета на продажу урожая манго элитного сорта «солнечное яйцо», который выращивают в префектуре Мияги, в этой префектуре, а также в Токио, Осака и других городах состоялись первые аукционы по продаже этих плодов. На Центральном оптовом рынке города Миядзаки за коробку с двумя плодами размера 4L (весом около 500 г.), выращенными в городе Сайто, в ходе аукционных торгов была установлена самая высокая цена в истории: 400 тыс. йен.

Почему японские фрукты такие дорогие?

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В связи с первой годовщиной первого из мощных землетрясений в Кумамото повсеместно состоялись поминальные церемонии. Только в префектуре Кумамото число жертв, включая тех, чья смерть была признана связанной с землетрясениями, в частности людей, чьё здоровье ухудшилось из-за жизни в местах эвакуации, превышает 220 человек.

Три миллиарда йен на восстановление замка Кумамото