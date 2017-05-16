استقالة إمامورا ماساهيرو من منصبه كوزير لإعادة الإعمار، اللجنة الاستشارية الخاصة بموضوع تنازل الإمبراطور أن العرش تعلن عن تقريرها النهائي، واعتزال أسادا ماو لاعبة التزلج الفني على الجليد. هذه هي الأخبار الرئيسية التي شغلت الرأي العام الياباني خلال شهر أبريل/ نيسان ۲۰۱٧.

١

يوزورو هانيو يفوز في منافسات الرجال في بطولة العالم للتزحلق على الجليد في هلسنكي بفنلندا. ويعود من المركز الخامس في البرنامج القصير، بكسر رقمه الخاص في التزلج الحر بنتيجة ٢٢٣.٢٠ نقطة ليضمن فوزه الثاني في هذه المنافسات بعد غيابه عن التتويج لثلاث سنوات. ويسجل عدد نقاط يبلغ ٣٢١.٥٩ نقطة وهو الأعلى في العالم خلال هذا الموسم.

٤

السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية ناغاميني ياسوماسا يعود إلى منصبه في سيؤول بعد حوالى ثلاثة أشهر. وقد تم سحبه في يناير/ كانون الثاني احتجاجا على وضع تمثال يمثل نساء المتعة خارج القنصلية اليابانية في بوسان.

فوجيئي سوتا يحقق رقما قياسيا جديدا من خلال الفوز بـ ١١ مباراة شوغي رسمية متتالية منذ أن أصبح لاعبا محترفا في سن ١٤ عاما، ليصبح أصغر لاعب شوغي محترف في اليابان على الإطلاق يصنف في المرتبة الرابعة. وفي مباريات أخرى في ١٣، ١٧، و٢٦ أبريل/ نيسان، أصبح عدد المباريات التي فاز بها ١٤ مباراة، بالإضافة إلى فوزه على اللاعب المصنف في المرتبة التاسعة وهي المرتبة الأعلى هابو يوشيهارو في مباراة غير رسمية في ٢٣ أبريل/ نيسان ٢٠١٧.

سجل فوجيئي سوتا رقما قياسيا جديدا بـ ١١ انتصارا متتاليا منذ بدايته كلاعب محترف بفوزه على كوباياشي هيروشي، المصنف في المرتبة السابعة، في تصفيات بطولة أوشو سين في أوساكا يوم ٤ أبريل/ نيسان ٢٠١٧. جيجي برس.

٥

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا تعلن عن نتائج دراستها للعام المالي ٢٠١٦ عن تعليم اللغة الإنكليزية في المدارس الإعدادية والثانوية. وحصل حوالي ٣٦٪ من طلاب السنة النهائية في كل من المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية على مستوى الكفاءة المستهدف، وهو ما يقل كثيرا عن هدف الحكومة البالغ ٥٠٪ بحلول العام المالي ٢٠١٧.

٦

مجلس النواب الياباني يبدأ المناقشة بشأن مشروع قانون يقترح إصلاح تشريعات الجريمة المنظمة لتوسيع فئة ”المؤامرات“ من الجرائم لتشمل التخطيط للأعمال الإرهابية. وقد تم رفض ثلاثة مقترحات سابقة بسبب المخاوف من أنها قد تنتهك حرية الفكر.

١٠

المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي يعلن توقعاته المتعلقة بانخفاض عدد السكان حتى عام ٢٠٦٥. ويتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان اليابان من ١٢٧.١ مليون نسمة في عام ٢٠١٥ إلى ٨٨.١ مليون نسمة في عام ٢٠٦٥، أي أقل من ١٠٠ مليون نسمة في عام ٢٠٥٣. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٥ عاما أو أكثر لتصبح ٢٦.٦٪ في عام ٢٠١٥ إلى ٣٨.٤ ٪ في عام ٢٠٦٥.

لاعبة التزلج الفني على الجليد أسادا ماو تعلن عن اعتزالها اللعب في سن ٢٦ بعد رحلتها في عالم التزلج فازت خلالها بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية ٢٠١٠ في فانكوفر وتوجت كبطلة للعالم ثلاث مرات. وفي مؤتمر صحفي عقد في ١٢ أبريل / نيسان، قالت إنها لا تشعر بالندم.

١١

توشيبا تسجل خسارة صافية قدرها ٥٣٢.٥ مليار ين ياباني للفترة من أبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦، حيث اتخذت قرار غير عادي يتمثل في القيام بذلك قبل الحصول على موافقة مراجع الحسابات.

١٤

إقامة مراسم بمناسبة مرور عام على وقوع زلزال مدمر في محافظة كوماموتو اليابانية. وقد توفي أكثر من ٢٢٠ شخصا نتيجة للكارثة، سواء بشكل مباشر أو نتيجة أسباب غير مباشرة، بما في ذلك تدهور الأحوال الطبية أثناء إقامتهم في المساكن المؤقتة.

١٥

لاعب فريق إف سي طوكيو يو ٢٣ كوبو تاكيفوسا الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة يصبح أصغر هداف في الدوري الياباني لكرة القدم، حيث يبلغ من العمر ١٥ عاما و١٠ أشهر. ومن المتوقع أن يقدم اللاعب لأول مرة في كأس الدوري الياباني في مايو/ أيار.

كوبو تاكيفوسا يضرب الكرة ليحرز هدفه الأول لفريق إف سي طوكيو يو ٢٣ في الدقيقة ٣٨ من المباراة في مباراة بدوري الدرجة الثالثة ضد فريق سيريسّو أوساكا يو ٢٣ في أوساكا في ١٥ أبريل/ نيسان ٢٠١٧. هوتشي شيمبون/ أفلو.

١٨

عقد أول محادثات اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في طوكيو والتي تم الاتفاق عليها في فبراير/ شباط الماضي بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد وافق نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني أسو تارو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس على وضع قواعد حول التجارة والاستثمار المشترك ومناقشة بناء البنية التحتية. وعقب الاجتماع قال بينس أن الدولتين قد تبدأن في المستقبل ”مفاوضات رسمية لاتفاقية للتجارة الحرة“.

۱٩

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن نتائج أول دراسة استقصائية عن تقييم الطلبة الدوليين بشأن السعادة الطلابية. وتبلغ درجة اليابان ٦.٨، وهو ما يقل عن متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ ٧.٣، مما يضع البلاد في المرتبة السادسة قبل المركز الأخير بين ٤٧ بلدا ومنطقة قابلة للمقارنة. وقد أجري المسح ٥٤٠ ألف طالب في الخامسة عشرة من العمر في ٧٢ دولة ومنطقة.

وزير المالية أسو تارو يتحدث في نيويورك عن المناقشات التي ستجرى في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا الباسفيك في مايو/ أيار القادم في هانوي حول إقامة الشراكة عبر المحيط الهادئ دون مشاركة الولايات المتحدة. وهو أول عضو في الحكومة اليابانية يتحدث علنا ​​عن إمكانية دفع المحادثات إلى الأمام بدون مشاركة الولايات المتحدة.

٢١

الفريق الاستشاري الذي تم تكوينه لتقديم المشورة بشأن تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش يقدم تقريره النهائي إلى رئيس الوزراء الياباني آبي. وتقترح ألقاب لكل من الإمبراطور والإمبراطورة بعد التنازل. كما تصف أيضا تضاؤل عدد الأسرة الإمبراطورية كقضية هامة تتطلب مناقشة فورية.

٢٣

مجموعة من حاملات الطائرات التابعة للقوات البحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات الضخمة كارل فينسون تبدأ تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في بحر الفلبين. ويتمثل أحد أهداف هذه المناورات في تحذير كوريا الشمالية من إجراء المزيد من التجارب على الصواريخ الباليستية أو القيام بتجارب نووية جديدة. في ٢٦ أبريل / نيسان، أعلن قائد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي هاري بي هاريس أن المدمرات بقيادة كارل فينسون قد أبحرت شرق محافظة أوكيناوا للوصول إلى موقع يمكنها من شن هجمات على الأراضي الكورية الشمالية عند الحاجة. وفي صباح ٢٩ أبريل/ نيسان، تبحر المجموعة عبر مضيق تسوشيما للدخول إلى بحر اليابان، وتكمل المناورات المشتركة بعد ظهر اليوم نفسه.

المدمرة أشيغارا (أعلى اليسار) والمدمرة ساميداري ترافقان حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون في المقدمة، حيث كانت تبحر عبر بحر الفلبين في ٢٦ أبريل ٢٠١٧. الصور من البحرية الأمريكية.

٢٤

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقدان محادثات هاتفية والحث على ضبط النفس من كوريا الشمالية بعد تجاربها النووية المتكررة وإطلاق الصواريخ الباليستية. وقال آبي في وقت لاحق في مؤتمر صحفي ”سنواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على حالة تأهب عالية ومراقبة الأوضاع، ومواجهة الوضع بالقرار المناسب“.

٢٥

وزير الإعمار الياباني إمامورا ماساهيرو يقول عن زلزال شرق اليابان الكبير، ”كان جيدا أن الكارثة وقعت في توهوكو. كان من الممكن أن تسبب الكارثة أضرارا جسيمة إذا وقعت بالقرب من منطقة العاصمة طوكيو“. وبعد انتقادات شديدة، استقال الوزير من منصبه في ٢٦ أبريل / نيسان. وقال إمامورا في ٤ أبريل/ نيسان إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم باختيارهم بعد حادثة فوكوشيما دايئتشي ينبغي أن يتحملوا المسؤولية على قرارهم. وبعد ذلك سحب التعليق.

بدء أعمال البناء في المنطقة المراد شغلها قبالة شاطئ هينوكو، أوكيناوا، كمرفق بديل لقوات مشاة البحرية الأمريكيين المتواجدين بقاعدة فوتينما الجوية. وتمثل هذا خطوة رئيسية نحو الاتفاق الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة قبل ٢١ عاما في عام ١٩٩٦، لإعادة أرض قاعدة فوتينما، في مدينة غينووان إلى محافظة أوكيناوا. وفي الوقت نفسه، تعلن حكومة محافظة أوكيناوا أن ردم منطقة بحر هينوكو يتناقض مع إرادة شعب أوكيناوا.

شركة البريد اليابانية تعلن أنها ستبلغ عن خسائر بقيمة ٤٠ مليار ين في السنة المالية ٢٠١٧، وهي أول خسارة سنوية منذ الخصخصة في عام ٢٠٠٧. وهي نتيجة لقرار الشركة بشطب ٤٠٠.٣ مليار ين في بادرة طيبة على شركتها اللوجستية الأسترالية تول هولدينغز، والتي تقوم بأداء ضعيف منذ الاستحواذ عليها في ٢٠١٥.

۲٧

بنك اليابان عقب اجتماع السياسة النقدية يصدر توقعاته الفصلية للنشاط الاقتصادي والأسعار. وبسبب الإنتاج الصناعي والصادرات القوية، يتخلى البنك عن وصفه السابق للاقتصاد الياباني بأنه يواصل ”اتجاه انتعاش معتدل“ ليشير إلى أنه ”يتحول نحو توسع معتدل“. وهذه هي المرة الأولى منذ ٩ سنوات لرؤية مصطلح ”التوسع“ في هذا التقرير، وكان آخر استخدام له في مارس/ آذار ٢٠٠٨.

۲٨

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. ويوافق الزعيمان على إيفاد بعثة مسح مشتركة مع أعضاء من القطاعين العام والخاص إلى الأقاليم الشمالية المتنازع عليها لوضع خطط محددة للأنشطة الاقتصادية الثنائية هناك.رئيس الوزراء آبي يلتقي برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، للتوصل إلى اتفاق حول الحاجة إلى تعزيز التجارة الحرة. كما اتفق الزعيمان على أن تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية يشكل تهديدا ”لمستوى جديد“.