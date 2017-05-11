复兴相今村雅弘因失言引咎辞职；朝鲜半岛局势持续紧张，日美举行联合军演；天皇退位问题专家委员会提交最终报告......，请看2017年4月日本要闻回顾。

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在芬兰赫尔辛基举行的世界花样滑冰锦标赛中，男子花样滑冰选手羽生结弦(ANA)在短节目中暂居第五，但在自由滑比赛中创下总成绩321.59分的本赛季世界最高纪录，逆转获胜，时隔3届大赛第2次摘得冠军，而且以223.20更新了自己保持的自由滑世界最高得分纪录。

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以益智玩具乐高积木为主题的室外公园“LEGOLAND JAPAN”在名古屋市港区开业。园内用数百万塑料积木展现了日本的街景，还有多种多样的娱乐设施。

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日本驻韩国大使长岭安政时隔约三个月返回首尔履职。为对抗韩国釜山日本领事馆前新设“慰安妇”少女像一事，日本政府在今年1月召其临时回国。

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日本象棋“将棋”史上最年轻的职业棋手藤井聪太四段（14岁）自去年12月出道以来，在正式比赛中创下11战全胜的最高纪录，截至月底已将战绩扩大到14连胜。23日，他还在网络电视台AbemaTV的一场非正式比赛中，战胜了日本将棋第一高手羽生善治（46岁）。

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文部科学省公布了全国公立中学2016年度的英语教育情况调查结果。初三和高三学生都只有36%达到政府希望在2017年度内达到的英语能力水平，距离50%的达标要求还相去甚远。

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作为《有组织犯罪处罚法》修正案，众议院全体会议开始对修改“同谋罪”的构成要件、新设“恐怖活动等预谋罪”的法案进行审议。内含有“同谋罪”的法案，因“有侵犯思想自由之忧”而受到批判，以往三次制订的相关法案都未能通过，最终成为废案。

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厚生劳动省下属的国立社会保障与人口问题研究所公布了截止到2065年的日本未来人口预测。日本2015年的总人口为1.2709亿人，2053年将跌破1亿人，2065年将进一步减少至8808万人，而65岁以上老年人的比例则将从目前的26.6%上升至38.4%。

女子花样滑冰2010年温哥华冬奥会女单亚军、三届世锦赛冠军得主浅田真央（26岁，中京大学）在自己的博客上宣布正式退役。她在12日举行的记者会上表示，她已发挥出了自己的最大能力， 没有丝毫后悔。

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东芝在尚无审计方背书的情况下，向关东财务局提交了净亏损额达5325亿日元（约合335亿元人民币）的2016财年前三季度（指2016年4月至12月）财报。在审计方批准之前公布财报是没有前例的做法。

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熊本地区连环强震发生后迎来一周年纪念日，各地举行了追悼仪式。熊本县内的震灾遇难者超过220人，其中包括在避难生活中因病情恶化死亡者以及被认定为由于其他一些间接原因而死亡者。

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日本职业足球丙组联赛J3的FC东京U23队选手久保建英在比赛中首次得分，这个15岁10个月11天的小将的进球，刷新了日本职业联赛最年轻进球纪录。久保有望在5月举行的日本职业足球甲组联赛杯YBC Levain Cup上实现首秀。

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今年2月安倍晋三首相访美时与美国总统特朗普决定启动日美经济对话。首轮对话由美国副总统彭斯和日本副首相麻生太郎牵头举行，双方达成一致，共同合作主导制定贸易和投资规则及基础设施建设。在会议结束后的联合记者发布会上，彭斯表示，两国间的经济对话，“有可能发展成为自由贸易协定（FTA）的谈判”。

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根据2015年对72个国家和地区约54万名15岁（日本的高一）学生实施的“国际学生评估项目（PISA）”问卷调查结果，世界经济合作与发展组织（OECD，经合组织）发布了首份有关学生幸福度的报告。日本的生活满意度平均值为6.8，低于OECD的平均值7.3，在全球47个可比国家和地区中排列倒数第六。

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（当地时间19日）副总理兼财务相麻生在纽约举行的演讲中称，在5月20、21两天于越南河内召开的APEC贸易部长会议之际，举行跨太平洋伙伴关系协定(TPP)成员国部长级会议；会议“将会议及11国框架下推进TPP的问题”。这是现任阁僚在公开场合首次表明由除美国之外的11国促成TPP生效的立场。

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商讨天皇退位问题的政府专家委员会，向首相安倍提交了最终报告，其中包括了伴随天皇退位而产生的新制度设计问题，它提议天皇、皇后退位后的称号使用“上皇”和“上皇后”，敬称沿用现行的“陛下”。该报告还指出，皇族人数的减少已成为一个刻不容缓课题，要求政府及国民迅速展开相关讨论。

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日本海上自卫队与美国“卡尔·文森”号核动力航空母舰打击群在菲律宾海域举行联合演习。演习的一个目的是警告朝鲜不要继续进行弹道导弹发射及核试验。美国太平洋舰队司令哈里斯26日宣布，航母部队已在冲绳东部海域航行，进入了可以对朝鲜领土发动攻击的海域。29日上午“卡尔·文森”号经由对马海峡驶入日本海，并于中午时分结束了联合演习。

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首相安倍和美国总统特朗普举行电话会谈，一致要求朝鲜停止核试验及弹道导弹发射等接二连三的挑衅行为。在会谈结束后的记者会上安倍表示，“我国将继续与美国保持密切合作，保持高度的警戒监视态势，毅然决然地应对目前的局势”。

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主管灾后重建的复兴相今村雅弘，在谈到东日本大地震时称，“幸好灾难发生在日本东北地区。如果发生在首都圈附近必将造成重大灾难”。这一言论受到灾民的严厉斥责，他在舆论的压力下引咎辞职。就日本政府是否应向福岛第一核电站周围自主自愿撤离疏散的灾民提供保障一事，今村雅弘在4日也发话称“这是（灾民的）个人责任，想打官司想干什么都听凭自便”，后因引起公愤而收回发言。

按照美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）的搬迁计划，政府开始着手进行名护市边野古沿岸填海区域周围的护岸建设工程。这是1996年日美两国政府就归还普天间机场达成协议后的第21年迎来的关键一步。冲绳县政府方面称此举有违民意，表示了强烈的反对。

日本邮政集团公布，2016财年预计亏损400亿日元。这是由于2015年并购的澳大利亚物流巨头“拓领控股”业绩低迷，纯资产与实际收购金额的差额，即相当于品牌价值的“商誉”评估下调,年报中计入了4003亿日元的亏损。这是2007年10月日本邮政转为民营化以来首次出现亏损。

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日本央行货币政策会议公布了一份最新经济预测报告《经济和物价形势展望》。鉴于生产与出口的良好形势，国内经济形势现状评估从上次的“温和复苏基调”上调为“逐步转为温和扩张”。这是日本央行自2008年3月以来首次使用“扩张”一词。

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首相安倍与俄罗斯总统普京在莫斯科举行会谈。双方一致同意，为具体开展北方四岛(俄称南千岛群岛)的共同经济开发活动，最快或在5月派遣由日俄有关人员组成的联合官民调查团前往北方四岛。首相安倍与英国首相特雷莎•梅在伦敦举行会谈。两国首脑确认要推进自由贸易，并一致认为朝鲜核与导弹开发所带来的威胁已上升到新的阶段。