El presidente de Nissan Carlos Ghosn fue arrestado, Osaka fue elegida para organizar la Exposición Universal de 2025, y Ōtani Shōhei fue nombrado el Rookie del Año en la Liga de béisbol Estadounidense. Estas fueron las principales noticias que ocuparon la actualidad en Japón en noviembre de 2018.

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El Ministerio de Defensa retoma las labores de terraplenado en la costa de Henoko en Nago, Okinawa, el lugar donde está planeado que sea trasladada la base aérea estadounidense de Futenma. El Gobierno nacional y el de la prefectura celebran reuniones durante un mes, pero no logran alcanzar un acuerdo. El 27 de noviembre el gobernador de Okinawa Tamaki Denny anuncia que la prefectura celebrará un referéndum sobre el traslado de la base el 24 de febrero.

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El periodista Yasuda Junpei ofrece su primera rueda de prensa en Tokio tras su liberación después de tres años y cuatro meses de cautiverio tras desaparecer en Siria.

Hitachi Chemical anuncia que ha descubierto nuevos casos de fraude en los controles de productos entre los que se incluyen materiales para semiconductores. La omisión de unas inspecciones adecuadas y la falsificación de datos estuvieron entre las prácticas fraudulentas que tuvieron lugar en siete de sus fábricas japonesas. El 22 de noviembre Hitachi publica un informe de un comité especial de investigación.

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El escritor Murakami Haruki anuncia que donará sus manuscritos, libros y otros materiales a su alma mater, la Universidad de Waseda de Tokio. Para marzo de 2020 la universidad planea establecer un nuevo centro para estudiar la obra de Murakami, que ha sido traducida a más de 50 idiomas.

Murakami Haruki responde a preguntas en una rueda de prensa en la Universidad de Waseda, Tokio, el 4 de noviembre de 2018. A su derecha se encuentra el entonces rector de la universidad Kamata Kaoru. (© Jiji)

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Subaru anuncia que llamará a revisión a 100.000 vehículos más relacionados con el descubrimiento de inspecciones inadecuadas en la empresa desde el pasado otoño. La empresa reducirá su producción en más de 20.000 vehículos en todo el mundo para asegurar que se ejecuta un control de calidad integral y revisa a la baja sus expectativas de rendimiento para el presente año fiscal.

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La Autoridad Reguladora Nuclear aprueba una extensión de 20 años para la vida útil de la envejecida central nuclear de Tōkai Daini operada por Japan Atomic Power en la prefectura de Ibaraki, que ha estado en funcionamiento durante unos 40 años. Es la primera vez que se aprueba un permiso de esta índole para un reactor de agua en ebullición, un modelo similar a los de la central nuclear de Fukushima Daiichi.

La Universidad de Medicina de Tokio ofrece una rueda de prensa para anunciar que admitirá a 101 estudiantes aprobados cuya puntuación en el examen de ingreso fue reducida de manera injusta por los examinadores.

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Toshiba publica su plan quinquenal desde el año fiscal 2019 bajo el que eliminará 7.000 puestos de trabajo o el 5 % de su fuerza laboral para finales de marzo de 2023. Junto a las medidas para reducir los costes, la empresa trata de aumentar sus beneficios a través de la inversión activa en sectores en crecimiento.

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La Universidad de Kioto anuncia que ha llevado a cabo un ensayo clínico en el que se trasplantarán células neuronales creadas a partir de células iPS en el cerebro de un paciente en su cincuentena afectado por el Parkinson. Es la primera vez que se realiza un trasplante de este tipo en el mundo.

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko celebran su última recepción otoñal al aire libre en los Jardines Imperiales de Akasaka en Tokio antes de la abdicación, que tendrá lugar el próximo año. La recepción de la primavera de 2019 no tendrá lugar por cuestiones de agenda relacionadas con la sucesión imperial.

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Ōtani Shōhei, jugador de Los Angeles Angels, es elegido como Rookie del Año en la Liga Estadounidense de béisbol. Es el cuarto japonés en recibir este galardón.

Ōtani Shōhei se acerca a los micrófonos durante una rueda de prensa celebrada el 22 de noviembre de 2018 en Tokio. (© Jiji)

El Banco Suruga anuncia que ha presentado una demanda en el Tribunal del Distrito de Shizuoka en la que pide 3.500 millones de yenes en daños a nueve miembros de su anterior junta directiva, incluyendo a Okano Mitsuyoshi, su antiguo presidente. El Banco Suruga les acusa de provocar pérdidas al ignorar deliberadamente la práctica de préstamos irregulares.

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El primer ministro Abe Shinzō charla en su oficina en Tokio con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Durante esta conversación acuerdan cooperar en cuestiones relacionadas con el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte y la abducción de ciudadanos japoneses. Asimismo concuerdan en los planes para expandir el comercio bilateral y las inversiones en pro del beneficio mutuo a través de nuevas reuniones de negocios que comenzarán en enero.

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente ruso Vladímir Putin en un hotel de Singapur. Ambos líderes acuerdan trabajar juntos para alcanzar un tratado de paz basado en la declaración conjunta nipo-soviética de 1956, que afirma que las islas Habomai y Shikotan serán devueltas a Japón.

Un proyectil de mortero cae accidentalmente fuera de la base de la Fuerza Terreste de Autodefensa en Takashima, en la prefectura de Shiga, durante unas maniobras. La policía de la prefectura y las Fuerzas de Autodefensa aseguran que el proyectil cayó en la carretera y que fragmentos de asfalto rompieron la ventana de un automóvil estacionado en los alrededores, pero que el ocupante no sufrió heridas.

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Investigadores de la Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio arrestan al presidente de la junta directiva de Nissan Carlos Ghosn como sospechoso de haber infringido la Ley de Instrumentos Financieros y Cambiarios al dejar de declarar al menos 5.000 millones de yenes de su remuneración como ejecutivo. Arrestan asimismo al director de Nissan Greg Kelly. El 22 de noviembre la junta directiva de Nissan vota de forma unánime para expulsar a Ghosn como presidente de la misma en una reunión extraordinaria. El 26 de noviembre la junta directiva de Mitsubishi expulsa igualmente a Ghosn como presidente de su junta y le despoja de su derecho a representar a la empresa.

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El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transportes y Turismo anuncia que se han detectado 37 casos desde 2013 en los que varios pilotos de aerolíneas japonesas han superado el límite de alcohol permitido en pruebas realizadas por las compañías, lo que afectó a 7 de las 25 empresas de aviación del país. Este informe se hizo público en respuesta a una serie de incidentes, incluyendo un caso muy sonado en el que un copiloto de Japan Airlines (JAL) fue detenido por la policía en el Reino Unido.

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Osaka es elegida como la ciudad organizadora de la Exposición Universal de 2025 en una reunión general de la Oficina Internacional de Exposiciones en París. La ciudad ya celebró una exposición de este tipo en 1970.

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La policía descubre seis cadáveres en una casa agrícola de Takachiho, en la prefectura de Miyazaki, y pone en marcha una investigación criminal.

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La Cámara Baja aprueba un proyecto de ley para revisar la Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de los Refugiados de tal manera que se puedan aceptar más trabajadores extranjeros. El apoyo de la coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō, así como otras formaciones, supera a la oposición del Partido de la Democracia Constitucional de Japón y otros grupos.

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Nissan, Renault y Mitsubishi celebran las primeras conversaciones entre sus juntas directivas desde la detención de Carlos Ghosn. Acuerdan impulsar un nuevo sistema de gestión en la que el grupo sea liderado por los tres directores ejecutivos.

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Sale a la luz que Fumihito, el Príncipe Akishino, segundo hijo del Emperador Akihito, expresó su oposición al plan del Gobierno de utilizar fondos públicos para la ceremonia sintoísta Daijōsai que será realizada por el nuevo monarca en mayo de 2019. Fumihito realizó este comentario ante la prensa antes de su 53.º cumpleaños el 30 de noviembre.

(Fotografía del encabezado: el presidente de Nissan Saikawa Hiroto se dirige a la prensa en Yokohama el 19 de noviembre de 2018 tras la detención de Carlos Ghosn. © Jiji.)