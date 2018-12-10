Арест Токийской прокуратурой председателя совета директоров компании Nissan Карлоса Гона, решение о проведении выставки EXPO-2025 в Осаке, провозглашение Отани Сёхэя Новичком года Главной лиги бейсбола США и другие события ноября 2018 года.

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Министерство обороны Японии возобновило работы, связанные с созданием насыпной территории на побережье Хэноко в городе Наго для переноса американской авиабазы Футэмма (расположенной в городе Гинован префектуры Окинава). Переговоры центрального правительства и администрации префектуры, продолжавшиеся в течение отведённого месяца, завершились без сближения позиций. Двадцать седьмого ноября губернатор Тамаки Дэнни объявил о проведении 24 февраля в префектуре Окинава референдума о плане переноса авиабазы.

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Пропавший в ходе гражданской войны в Сирии и освобождённый спустя примерно 3 года и 4 месяца журналист Ясуда Дзюмпэй впервые после своего освобождения провёл пресс-конференцию в Токио.

Компания «Хитати касэй» объявила об обнаружении новых фактов ненадлежащей проверки полупроводниковых и других материалов. Нарушения и фальсификация данных об обещанных заказчикам проверках качества имели место на семи производственных предприятиях компании по всей стране. Компания опубликовала 22 ноября соответствующий отчёт специальной комиссии по расследованию.

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Писатель Мураками Харуки (69 лет) объявил о намерении преподнести в дар альма-матер – Университету Васэда – свой литературный архив, в том числе рукописи собственных произведений. В свою очередь университет объявил о намерении учредить уже в следующем учебном году центр литературных исследований Мураками, произведения которого переведены и изданы более чем в пятидесяти странах.

Писатель Мураками Харуки на пресс-конференции в Университете Васэда Слева ректор университета Камата Каору. 4 ноября 2018 г., столичный район Синдзюку, Токио (фотография предоставлена Jiji Press)

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В связи с выявленным начиная с осени прошлого года рядом нарушений контроля качества продукции компания SUBARU объявила о дополнительном отзыве приблизительно 100 тысяч автомобилей. В целях тщательного контроля качества производитель сократил на 20 тысяч единиц производство на своих японских и зарубежных предприятиях и пересмотрел в сторону понижения прогноз результатов своей деятельности за текущий финансовый год (завершается в марте 2019 г.)

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Комиссия по ядерному регулированию выдала разрешение на продление на 20 лет срока эксплуатации атомной электростанции «Токай-2» Японской атомной энергетической компании (расположена в деревне Токай префектуры Ибараки). С начала работы этой АЭС исполняется уже 40 лет. Впервые комиссия продлила срок эксплуатации ядерного реактора кипящего типа (BWR) - того же, что и на аварийной АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO.

Токийский медицинский университет провёл пресс-конференцию по проблеме нарушений при проведении вступительных экзаменов, на которой объявил о плане дополнительно зачислить 101 абитуриента с целью исправить сложившуюся ситуацию. В 2017 и 2018 годах эти абитуриенты были признаны не прошедшими экзамены несмотря на то, что их результаты превышали проходной балл.

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Компания Toshiba опубликовала среднесрочный бизнес-план на пять лет начиная с 2019 финансового года. Наряду со снижением издержек, главным образом, за счёт сокращения на предприятиях группы до 2023 финансового года 7 тысяч сотрудников (что соответствует 5% их общего числа), план предусматривает упрочнение прибыльности посредством активных капиталовложений в растущие отрасли деятельности.

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Киотский университет, где ведутся клинические испытания для пересадки в мозг пациентов с болезнью Паркинсона нервных клеток, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток) объявил о трансплантации, выполненной 50-летнему пациенту. Полученные из iPS-клеток нервные клетки пересажены пациенту с болезнью Паркинсона впервые в мире.

Император Акихито и его супруга Митико в последний раз провели осенний приём в императорском саду Акасака в Токио. Весной будущего года императору предстоит отречение от престола, в связи с чем от проведения весеннего приёма было решено отказаться.

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Американская Главная лига бейсбола провозгласила лучшим новичком сезона 2018 года «универсального» игрока Отани Сёхэя (24 года) из команды «Лос-Анджелес энджелс». Он стал четвёртым японским бейсболистом, удостоенным этого звания. Отани Сёхэй провёл пресс-конференцию в Токио 22 ноября.

Отани Сёхэй из «Лос-Анджелес энджелс» (второй справа на переднем плане) на пресс-конференции, 22 ноября 2018 г., Токио, столичный район Тиёда, Японский клуб журналистов (фотография предоставлена Jiji Press)

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