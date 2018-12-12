Arrestation du patron de Nissan Carlos Ghosn, mise en place de négociations d’un traité de paix historique entre le Japon et la Russie, Osaka sélectionnée pour accueillir l'Exposition universelle 2025 : retour sur les évènements marquants du mois de novembre 2018.

Jeudi 1er

Le ministère de la Défense a repris les travaux de remblayage au large des côtes de Henoko dans la ville de Nago, sur l’île d’Okinawa. Le site a été choisi pour le transfert de la base aérienne américaine de Futenma (ville de Ginowan dans la préfecture d'Okinawa). Le gouvernement et les autorités préfectorales ont débattu la question du déménagement de la base pendant un mois, sans toutefois parvenir pas à un accord. Le 27 novembre, le nouveau gouverneur d'Okinawa Tamaki Denny a annoncé qu'un référendum préfectoral sur le déménagement de la base serait tenu le 24 février 2019.

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Vendredi 2

Le journaliste Yasuda Junpei a tenu sa première conférence de presse à Tokyo suite à sa libération 3 ans et 4 mois après sa capture par un groupe extremiste en Syrie.

Hitachi Chemical a annoncé avoir découvert de nouveaux cas de fraude lors d'inspections de matériaux de semi-conducteurs. Dans sept de ses usines, des inspections exigées par des clients n'ont pas été conduites et des données ont été falsifiées.

Dimanche 4

L'écrivain Murakami Haruki a déclaré son intention de faire don d'une collection de ses manuscrits et ouvrages à l’Université Waseda, où il a étudié. L’université prévoit de créer en mars 2020 un nouveau centre d'études des œuvres de Murakami, qui sont traduites dans plus de 50 langues.

L'écrivain Murakami Haruki, au cours d'une conférence de presse à l'Université Waseda. À gauche, le président de l'université Kamata Kaoru. (Jiji Press)

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Lundi 5

Subaru a annoncé le rappel d'environ 100 000 véhicules, dans le cadre de falsifications de données d'inspection découvertes en automne dernier. Le constructeur automobile réduira sa production mondiale de plus de 20 000 véhicules afin de garantir une gestion de la qualité sans failles. Il prévoit aussi de revoir à la baisse ses résultats pour l'année fiscale se terminant en mars 2019.

Mercredi 7

La Commission de réglementation de l'énergie nucléaire a approuvé une extension de 20 ans de l'exploitation de la centrale nucléaire Tôkai Daini, en opération depuis 40 ans. Elle est exploité par la Compagnie japonaise de l'énergie atomique (JAPC) dans la préfecture d’Ibaraki. C'est la première fois qu'une prolongation de la vie d'un réacteur à eau bouillante (REB), identique à celui de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, est autorisée.

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Les responsables de l'Université de médecine de Tokyo ont tenu une conférence de presse afin d'annoncer que l'établissement autorisera l'admission de 101 étudiants, dont les résultats aux examens d'entrée de 2017 et 2018 ont été volontairement abaissés par les examinateurs pour qu'ils ne soient pas admis.

Jeudi 8

Toshiba a annoncé un plan d'affaires quinquennal commençant en 2019, qui prévoit la suppression de 7 000 postes, soit 5 % de l'effectif total du groupe, avant mars 2023. Outre ces mesures de réduction des coûts, l'entreprise veut accroître sa rentabilité grâce à des investissements importants dans des secteurs en croissance.

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Vendredi 9

L’Université de Kyoto a annoncé avoir tenu un essai clinique au cours duquel des cellules nerveuses créées à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPS) ont été transplantées dans le cerveau d’un patient d’une cinquantaine d’années atteint de la maladie de Parkinson. C’est la première transplantation de ce genre au monde.

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L’empereur Akihito et l’impératrice Michiko ont participé à leur dernière fête d’automne aux jardins impériaux d'Akasaka à Tokyo, avant l'abdication de l'empereur l'année prochaine. La fête du printemps de 2019 a été annulée en raison d'un calendrier chargé à l'approche de la succession impériale.

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Lundi 12

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei (24 ans) de l'équipe Angels de Los Angeles a été nommé recrue de l'année de la Ligue majeure de baseball des États-Unis. Aussi bon lanceur que batteur, il est le quatrième joueur japonais à recevoir cette distinction.

Ohtani Shôhei se présentant à une conférence de presse à Tokyo, le 22 novembre, au Japan National Press Club, dans l'arrondissement de Chiyoda à Tokyo. (Jiji Press)

La banque Suruga a annoncé avoir engagé une procédure judiciaire devant le tribunal du district de Shizuoka contre neuf membres de son ancienne équipe de direction, dont l'ancien président Okano Mitsuyoshi. La banque leur réclame 3,5 milliards de yens en dommages-intérêts, pour avoir négligé de prendre des mesures contre des pratiques de prêts frauduleux.