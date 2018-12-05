东京地方检察厅逮捕日产汽车董事长卡洛斯・戈恩、大阪获得2025年世博会举办权、棒球运动员大谷翔平获得美国职业棒球大联盟新人奖……，请看2018年11月日本要闻回顾。

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防卫省重新启动了美军普天间基地（冲绳县宜野湾市）在名护市边野古沿海地区的填海造地相关工程。政府与冲绳县花了大约一个月时间进行协商，最终未能达成一致。27日，玉城丹尼知事表示将于明年2月24日就是否赞成美军基地搬迁一事举行县民投票。

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在处于内战状态的叙利亚失踪，经过大约3年4个月后获释的自由记者安田纯平（44岁）在东京举行了回国后的首次新闻发布会。

日立化成公司发布消息称，新发现了半导体材料等产品生产过程中存在检测违规问题。国内全部七家工厂均发生了未实施与顾客约定的检查、篡改检测数据等违规行为。公司于22日公布了特别调查委员会的调查报告。

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作家村上春树（69岁）表示，将把自己的原稿和书籍等收藏资料捐赠给母校早稻田大学（东京都新宿区）。村上的著作已在世界50多个国家翻译出版，早稻田大学计划于明年新设村上文学研究基地。

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斯巴鲁（SUBARU）宣布，针对去年秋季以后曝出的一系列违规检查问题，公司将再次召回（回收、无偿维修）约10万辆汽车，为严控品质，将在国内外减产两万余辆，并下调了2018年财年业绩预期。

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原子能规制委员会批准即将运营满40年的日本核能发电东海第二核电站（茨城县东海村）延长使用20年。这是该委员会首次批准与东京电力福岛第一核电站同类型的沸水反应堆（BWR）延长运营。

东京医科大学就入学考试违规问题召开记者会，宣布作为补救措施，补录101名在2017和2018年度医学系医学科普通入学考试中超过录取分数线却落榜的考生。

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东芝公布了2019年度开始的五年中期经营计划。计划主要通过在2023年度末以前削减相当于集团员工总数5%的7000名员工等手段来压缩成本，并通过积极投资IT等增长领域，加强盈利能力。

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京都大学研究团队一直在致力于推进采用人工多能干细胞（iPS细胞）培养神经细胞并移入病人脑内以治疗帕金森病的临床试验（临床治疗试验），该校宣布已对一名50多岁的男性患者实施了移植手术。将通过iPS细胞培养的神经细胞移植到帕金森病患者体内，在世界上尚属首次。

明仁天皇和皇后主办的秋季游园会在东京元赤坂的赤坂御苑举行。由于天皇即将退位，明年春季的游园会难以确保日程，已经确定将停办，所以这次是平成时代最后一次举办该活动。

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美国职业棒球大联盟2018赛季最佳新人奖开奖，洛杉矶天使队球员大谷翔平（24岁）凭借投打双修的“二刀流（兼任投手和击球手——译注）”精彩表现，获得美国联盟最佳新人奖。

骏河银行以纵容投资用房地产非法融资行为，对企业利益造成损害为由，向静冈地方法院提起诉讼，要求前董事长冈野光喜等九名前高管赔偿35亿日元。

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安倍晋三首相在首相官邸与美国副总统彭斯举行会谈，双方一致同意为解决朝鲜核、导弹、绑架人质问题继续展开合作，并商定明年1月启动日美贸易协定谈判，不断扩大贸易投资，让双方共同受益。

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安倍晋三首相在新加坡某酒店与俄罗斯总统普京举行会谈，双方一致同意以明确提出移交齿舞、色丹两岛的1956年日苏联合声明为基础，加快旨在签署和平条约的谈判进程。

陆上自卫队在饗庭野演习场（滋贺县高岛市）进行迫击炮训练时，将一枚炮弹误射到了场外。县警方和陆上自卫队发布消息称，炮弹炸起的沥青路面碎片击中了停在附近的一辆民用汽车，造成车窗碎裂，当时车上有一名男性，未受伤。

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东京地方检察厅特搜部认定日产汽车（总公司位于横滨市）董事长卡洛斯・戈恩（64岁）少报约50亿日元董事报酬，涉嫌违反金融商品交易法（有价证券报告书作假），逮捕了戈恩和公司代表董事格雷格・凯利（62岁）。在22日召开的日产汽车临时董事会上，全会一致决定解除戈恩的董事长职务。三菱汽车也在26日召开临时董事会，做出了解除戈恩董事长职务和剥夺其投票权的决议。

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针对飞行员在执飞前饮酒导致飞机起飞延误等事件频发的问题，国土交通省公布资料称，2013年以后，因飞行员酒精检测值超过其公司规定标准值而影响执飞的事例，日本国内25家航空公司中有7家公司共计发生了37起。

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在巴黎召开的国际展览局（BIE）全体大会，宣布大阪获得2025年世博会举办权。这是自1970年以来，大阪时隔55年再次举办世博会。

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宫崎县高千穗町警方发现一农户住宅内外共6名男女倒地不起，后确认均已死亡。县警方判断六人死于他杀，正在搜捕凶手。

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旨在扩大接收外国劳动者的出入境管理法修正案，在众院全体会议上经自民、公明两党和日本维新会等党派多数赞成获得通过，已提交参议院审议。在立宪民主党等主要在野党的反对中，执政党强行表决通过了该修正案。

标题图片：日产汽车总经理西川广人就公司董事长卡洛斯・戈恩被捕一事召开新闻发布会，（2018年11月19日晚于横滨市西区，时事社）