Los ciudadanos de Okinawa votaron contra el traslado de la base militar estadounidense en un referéndum de la prefectura, la sonda Hayabusa2 aterrizó en un asteroide y la nadadora Ikee Rikako anunció que padece leucemia. Estas fueron las noticias más destacadas del pasado mes de febrero en Japón.

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Entra en vigor el Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y la Unión Europea, creándose un bloque de libre comercio que corresponde al 40 % del comercio internacional.

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El primer ministro Abe Shinzō se reúne con la canciller alemana Angela Merkel en Tokio. Ambos líderes alcanzan un consenso general respecto al acuerdo de protección de la información y coinciden en promover el libre comercio en respuesta a la política proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump.

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En un documento enviado a la fiscalía, el Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio concluye que el ex entrenador de la Universidad Nihon Uchida Masato y el entrenador asistente Inoue Tsutomu no incitaron a uno de los jugadores de rugby del equipo universitario a atacar a un oponente con un placaje antirreglamentario durante el partido contra la Universidad Kwansei Gakuin celebrado en mayo de 2018.

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Se descubren varios casos de peste porcina en seis explotaciones ganaderas de Aichi, Gifu y otras tres prefecturas. El 13 de febrero se confirma un nuevo caso en Aichi. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca anuncia el 22 de febrero que dará vacunas mezcladas con pienso a jabalíes salvajes a partir de marzo para prevenir que la enfermedad se extienda.

Trabajadores de la prefectura de Osaka se preparan para sacrificar a unos cerdos infectados con la peste porcina en una explotación ganadera de la ciudad de Higashi Osaka el 8 de febrero de 2019. (Por cortesía del Gobierno de la Prefectura de Osaka y © Jiji)

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La inmobiliaria dedicada al alquiler de apartamentos Leopalace21 anuncia que ha hallado defectos en 1.300 edificios que gestiona en 33 prefecturas. En principio, la empresa planea solicitar a 7.782 inquilinos que abandonen 641 edificios para realizar reparaciones urgentes. La empresa asegura que cubrirá todos los gastos.

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El autor Sakaiya Taichi, conocido por acuñar la frase dankai no sedai (equivalente a “la generación del baby boom”), fallece en un hospital de Tokio a la edad de 83 años.

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El director Murai Hiro, nacido en Tokio, gana el Premio Grammy al Mejor Videoclip.

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El primer ministro Abe critica al presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Moon Hee-sang, por pedir que el Emperador Akihito se disculpe por las llamadas “mujeres de solaz” de la guerra. En una reunión parlamentaria, Abe asegura que Moon debe disculparse y retractarse.

La nadadora Ikee Rikako anuncia en su cuenta de Twitter que se le ha diagnosticado leucemia.

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El nuevo presidente de Renault, Jean-Dominique Senard, realiza su primera visita a Japón desde que fuera designado y habla con el director ejecutivo de Nissan Saikawa Hiroto, compañero de alianza.

Trece parejas del mismo sexo presentan denuncias por daños contra los gobiernos de Tokio, Sapporo, Nagoya y Osaka por negarles la posibilidad de contraer matrimonio, algo que consideran una violación de la Constitución que garantiza la libertad para casarse.

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El ministro del Exterior Kōno Tarō se reúne con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Múnich, Alemania, para discutir sobre el tratado de paz bilateral y el litigio sobre los Territorios del Norte. Acuerdan celebrar otra reunión próximamente en Japón.

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Una comisión del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba un plan de investigación clínica de un equipo de la Universidad Keiō para crear células nerviosas a partir de células iPS sanas y trasplantarlas a pacientes con daños en la médula espinal. Este experimento, que se realizará por primera vez en el mundo, está programado para el otoño de 2019.

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Honda anuncia que cerrará su planta de fabricación de automóviles en Swindon, Reino Unido, en 2021. La decisión llega tras el declive de las ventas en Europa, y la empresa señala que esta no tiene nada que ver con el plan del Reino Unido para salir de la Unión Europea.

El Tribunal del Distrito de Ōtsu sentencia a dos ex compañeros de clase de un alumno de secundaria que se quitó la vida en 2011 a pagar 37 millones de yenes en daños por haber provocado su muerte. Los padres del menor que perdió la vida denunciaron a tres excompañeros de su hijo y a sus padres.

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Un fuerte terremoto azota Hokkaidō. Se trata de un sismo de intensidad 6 baja registrado en la ciudad de Atsuma. No hay heridos de gravedad ni grandes daños.

Una casa afectada por un deslave provocado por el terremoto en Atsuma, Hokkaidō. Fotografía tomada el 22 de febrero de 2019. (© Jiji)

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La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) anuncia que la sonda espacial Hayabusa2 ha aterrizado con éxito en el asteroide Ryūgū. La agencia confirma que en el momento del aterrizaje la sonda disparó un proyectil para conseguir muestras del asteroide.

El líder del proyecto, Tsuda Yūichi, habla en el Instituto del Espacio y la Ciencia Austronáutica de JAXA en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa, sobre la imagen tomada inmediatamente después de que la sonda Hayabusa2 aterrizase en el asteroide Ryūgū el 22 de febrero de 2019. (© Jiji)

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Se celebra una ceremonia patrocinada por el Gobierno en el Teatro Nacional de Japón en Tokio conmemorando el 30.º aniversario de la ascensión al trono del Emperador Akihito.

El laureado experto en literatura japonesa Donald Keene fallece por una insuficiencia cardíaca en un hospital de Tokio a la edad de 96 años. En 2008 el Gobierno de Japón le otorgó la Orden de la Cultura en reconocimiento a su trabajo, entre los que se incluye el haber divulgado la literatura japonesa a un público internacional.

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En un referéndum celebrado en la prefectura de Okinawa, más del 70 % de los votantes manifiestan su oposición al traslado de la base militar estadounidense dentro de la prefectura desde Futenma en Ginowan, a Henoko en Nago. Ya que esto supone que más de un cuarto de todo el electorado se opone a este plan, bajo una ordenanza local el gobernador Tamaki Denny debe informar sobre el resultado al primer ministro Abe y al presidente estadounidense Donald Trump.

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La Comisión de Comercio Justo de Japón lanza una investigación en torno a Amazon Japan y otras tiendas en línea. Investigará si estas empresas han abusado de su posición ventajosa para imponer condiciones desfavorables a los vendedores y usuarios.

En un informe adicional, un panel especial de investigación no observa ninguna ocultación sistemática de las irregularidades en las encuestas mensuales publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

(Fotografía del encabezado: Ikee Rikako con su sexta medalla de oro en los Juegos de Asia celebrados en Yakarta, Indonesia, el 24 de agosto de 2018. © Jiji.)