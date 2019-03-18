L’île d’Okinawa a voté contre le déménagement d’une base militaire américaine, une sonde japonaise a récolté de la matière d'astéroïde, et mort d’un grand érudit spécialiste de littérature japonaise : retour sur les évènements marquants du mois de février 2019 au Japon.
Vendredi 1er
L’accord de libre-échange entre le Japon et l'Union européenne est entré en vigueur. Ce partenariat économique représente 40 % du montant total du commerce international.
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Samedi 2
Le film d’animation japonais Miraï, ma petite sœur (titre japonais : Mirai no mirai) de Hosoda Mamoru a remporté l’Annie Award du meilleur film d’animation indépendant lors de la 46e cérémonie qui s’est tenue à Los Angeles.
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Lundi 4
Le Premier ministre Abe Shinzô a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel à Tokyo. Ils se sont entendus sur la création d’un accord sur la protection des informations et s’engagent à promouvoir le libre-échange, en réponse aux mesures protectionnistes du président des États-Unis Donald Trump.
Mardi 5
La Police métropolitaine de Tokyo a conclu que l’ancien entraîneur de l’équipe de football américain de l’Université Nihon et son entraîneur adjoint n’ont pas incité l’un des joueurs à blesser un adversaire avec un violent tacle par l’arrière lors d'un match contre l'université Kwansei Gakuin en mai 2018.
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Mercredi 6
Plusieurs cas de peste porcine ont été découverts dans six fermes de cinq préfectures, dont celles d’Aichi et de Gifu. Le 13 février, un nouveau cas a été confirmé à Aichi. Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a annoncé le 22 février qu’il allait donner de la pâture mélangée avec des vaccins à des sangliers sauvages à partir du mois de mars afin de prévenir la propagation de la maladie.
Jeudi 7
La société de location d'appartements Leopalace 21 a annoncé avoir découvert des défauts dans 1 300 bâtiments situés dans 33 préfectures à travers le Japon. Elle prévoit en premier lieu de demander à 7 782 résidents de quitter 641 bâtiments nécessitant en urgence des travaux de restauration. La société a affirmé qu’elle couvrira la totalité des dépenses.
Vendredi 8
Sakaiya Taichi, célèbre auteur qui a inventé l’expression dankai no sedai (désignant la génération du baby-boom d’après-guerre), est décédé dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 83 ans.
Dimanche 10
Murai Hiro, réalisateur originaire de Tokyo, a remporté le Grammy Award du meilleur clip vidéo pour This Is America du rappeur Childish Gambino, lors de la cérémonie tenue à Los Angeles. Son père n’est autre que le fameux compositeur et producteur Murai Kunihiko.
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Mardi 12
Le Premier ministre Abe a critiqué le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Moon Hee-sang, qui a appelé l’empereur actuel du Japon à présenter des excuses au sujet des « femmes de réconfort » de la Seconde Guerre mondiale. Lors d’une réunion parlementaire, le Premier ministre Abe a déclaré que Moon Hee-sang devrait s'excuser et revenir sur ses propos.
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La nageuse Ikee Rikako, 18 ans, a annoncé sur son compte Twitter qu'elle a été diagnostiquée d’une leucémie. Elle avait raflé 6 médailles d’or aux Jeux asiatiques de Jakarta en 2018, et devenait alors la première femme de l’histoire du sport à remporter un si grand nombre de titres lors d’une seule édition de cet événement.
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Jeudi 14
Le nouveau président de Renault Jean-Dominique Senard a effectué sa première visite au Japon depuis sa nomination. Il s’est entretenu avec Saikawa Hiroto, le PDG de Nissan, partenaire de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Treize couples homosexuels ont intenté des procès pour dommages et intérêts contre l’État à Tokyo, Sapporo, Nagoya et Osaka, avançant que l’interdiction du mariage homosexuel est une violation de la Constitution japonaise, car cette dernière garantit la liberté de mariage.
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Samedi 16
Le ministre japonais des Affaires étrangères Kôno Tarô a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov à Munich en Allemagne afin de mener des pourparlers sur la signature d'un traité de paix bilatéral et la résolution du litige des Territoires du Nord. Ils se sont entendus pour tenir des nouvelles négociations au Japon prochainement.
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Lundi 18
Un comité du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le plan de recherche clinique d'une équipe de l’Université Keiô qui vise à créer des cellules nerveuses à partir de cellules iPS et à les transplanter chez des patients souffrant de lésions de la moelle épinière. Le lancement de cette expérience, la première au monde, est prévue pour l'automne 2019.