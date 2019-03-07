Референдум в префектуре Окинава о переносе американской военной базы Футэмма, успешная посадка исследовательского зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, сообщение о лейкемии у чемпионки по плаванию Икээ Рикако и другие события февраля 2019 года в Японии.

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Вступило в силу соглашение об экономическом партнёрстве Японии и Европейского Союза. Тем самым была создана колоссальная зона свободной торговли, на которую приходится около 40% общемировой международной торговли.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл переговоры в своей официальной резиденции с прибывшей с визитом в Японию Ангелой Меркель, канцлером Германии. Стороны согласовали вопросы заключения соглашения о защите информации в целях укрепления сотрудничества в сфере безопасности, а также договорились поддерживать свободу торговли в связи с протекционистскими действиями президента США Дональда Трампа.

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Управление полиции направило в отделение Токийской окружной прокуратуры в Татикаве доклад о результатах расследования в отношении бывшего тренера команды Японского университета по американскому футболу Иноуэ Цутому и бывшего главного тренера команды Утиды Масато, проведённого в связи с намеренным нарушением правил в ходе одного из матчей. Управление не смогло подтвердить, что означенные лица отдавали 20-летнему спортсмену-нарушителю указания нападать на игрока команды-соперницы с применением недозволенного захвата.

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На шести свинофермах в пяти префектурах, в том числе Айти и Гифу, было подтверждено наличие вируса чумы свиней. Ещё один случай подтвердился 13 февраля в префектуре Айти. Министерство сельского, лестного и рыбного хозяйства объявило о намерении с марта провести подкормку с вакциной диких кабанов для того, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Работники префектуры Осака выполняют операции по забою животных на ферме, где было подтверждено заражение чумой свиней (фотография администрации префектуры Осака предоставлена Jiji Press)

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Компания по сдаче в аренду недвижимости Leo Palace 21 сообщила о том, что более чем в 1300 зданиях в 33-х префектурах были выявлены нарушения при проведении строительных работ. Из них в 641 здании с высоким уровнем опасности потребовались неотложные меры по расселению жильцов общим числом 7782 человека для проведения ремонта. Компания взяла на себя все связанные с этим расходы.

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Согласно сообщению офиса писателя, в одной из токийских больниц 8 февраля скончался Сакаия Тайти, известный как автор японского эквивалента выражения «поколение бэби-бума» - «данкай-но сэдай». Ему было 83 года.

В Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения премии «Грэмми», наиболее престижной музыкальной награды Соединённых Штатов. В категории «музыкальный видеоматериал» награды удостоена работа видеорежиссёра Мураи Хиро, уроженца Токио.

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Премьер-министр Абэ Синдзо на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей парламента сообщил, что Южной Корее был заявлен решительный протест с требованием привести извинения по поводу высказываний спикера Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сана о том, что для решения проблемы так называемых «женщин для утех» желательно получить извинения от императора Японии.

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Встреча министров иностранных дел Японии и Южной Кореи: отсутствие изменений по проблеме принуждения к труду в военное время, игнорирование протеста Японии в связи с замечанием об «извинениях со стороны императора» – путей к улучшению отношений не просматривается

Япония и Корея: путь к новым отношениям

Чемпионка по плаванию 18-летняя Икээ Рикако через свой аккаунт в соцсети «Твиттер» сообщила, что врачи обнаружили у неё лейкемию.

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Жан-Доминик Сенар, председатель совета директоров французской автомобилестроительной компнаии Renault, которая является партнёром японской фирмы Nissan, впервые после назначения на этот пост приехал в Японию, где состоялись его переговоры с Сайкавой Хирото, президентом Nissan.

Тринадцать однополых пар одновременно подали иски к государству с требованием возместить ущерб в окружные суды Токио, Саппоро, Нагои и Осаки, утверждая, что отказ от признания однополых браков является нарушением конституционной свободы бракосочетания.

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно провел в Мюнхене переговоры по вопросу о заключении мирного договора, включая проблему Северных территорий, с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили намерение провести следующую встречу в ближайшее время в Японии. Они договорились согласовать график диалога на уровне спецпредставителей лидеров двух государств через своих заместителей.

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Идёт подготовка к визиту Сергея Лаврова в Японию: Россия считает, что для решения территориального вопроса «нет ограничений по времени» – итоги переговоров глав внешнеполитических ведомств Японии и России

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Совет экспертов при Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения одобрил план группы исследователей из Киотского университета по проведению клинических испытаний метода лечения повреждений спинного мозга с использованием нервных клеток, созданных из iPS-клеток здорового человека. Это первая попытка такого рода; группа планирует начать пересаживать клетки пациентам уже осенью нынешнего года.

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C мечтой о регенеративной медицине: прогресс исследований iPS-клеток

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Японская автомобилестроительная компания Honda объявила о намерении закрыть в 2021 году своё предприятие по выпуску автомобилей в городе Суиндон в Великобритании. Компания ведёт переговоры о закрытии с профсоюзами в связи со слабыми продажами на европейском рынке. По словам представителей компании, решение не связано с выходом Великобритании из состава Европейского Союза.

Окружной суд Оцу распорядился о выплате двумя бывшими одноклассниками в общей сложности около 37 млн йен по иску, поданному против троих одноклассников и их родителей семьёй учащегося 2-го класса неполной средней школы, покончившего с собой из-за издевательств в 13-летнем возрасте в городе Оцу префектуры Сига в 2011 году.

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Около 9 часов 22 минут вечера на острове Хоккайдо в центральной и восточной части района Ибури произошло землетрясение; в городе Ацума их интенсивность составила шесть минус по японской шкале.

Дом, пострадавший от вызванного землетрясением схода оползня на Хоккайдо, 22 февраля 2019 г., префектура Хоккайдо, город Ацума (фотография предоставлена Jiji Press)

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Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило об успешной посадке на поверхность астероида Рюгу космического зонда «Хаябуса-2». Было подтверждено, что зонд произвел выстрел по поверхности небесного тела для взятия пробы грунта.

Руководитель проекта поясняет снимок, сделанный сразу после посадки зонда «Хаябуса-2» на поверхность астероида Рюгу, 22 февраля 2019 г., НИИ JAXA в Сагамихаре, преф. Канагава (фотография предоставлена Jiji Press)

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В Национальном театре в Токио состоялась церемония по случаю 30-летия пребывания на троне императора Акихито.

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В одной из токийских больниц от сердечной недостаточности скончался почётный профессор Колумбийского университета, обладатель Ордена культуры Дональд Кин, познакомивший мир со многими шедеврами японской литературы. Ему было 96 лет.

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Дональд Кин: легенда японистики

В префектуре Окинава состоялся референдум по вопросу о переносе американской авиабазы Футэмма (расположена в городе Гинован префектуры Окинава) на побережье Хэноко в городе Наго. Итоги голосования были объявлены на следующий день. Против высказались 70 процентов проголосовавших, что существенно превысило одну четверть общего числа жителей префектуры, обладающих правом голоса.

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Комиссия по честным и справедливым сделкам начала расследование практики ведения бизнеса компаниями сетевой торговли, включая Amazon Japan (базируется в Токио). Расследование сосредоточится на выяснении того, являются ли недозволенной практикой «использования преимущественного положения» такие действия компаний онлайн-торговли как односторонние изменения условий сделок с пользователями и компаниями-партнёрами.

Специальная комиссия по расследованию нарушений при проведении Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения ежемесячных статистических опросов о продолжительности и оплате труда подготовила дополнительный отчёт о результатах своей работы. Комиссия вновь отвергла предположения о систематическом характере сокрытия нарушений.

Фотография к заголовку: Улыбка Икээ Рикако, завоевавшей золото в шести состязаниях Чемпионата Азии по плаванию в Джакарте, 24 августа 2018 г. (предоставлена Jiji Press)