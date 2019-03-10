تصويت أكيناوا ضد نقل قاعدة عسكرية أمريكية في استفتاء عقد بالمحافظة، المسبار هايابوسا 2 يهبط على كويكب ريغو، ريكاكو إيكي تعلن إصابتها بالسرطان. ملخص عن الأخبار الرئيسية في اليابان خلال فبراير/ شباط 2019.

1

دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، مما يخلق تكتلاً للتجارة الحرة يمثل 40% من التجارة الدولية.

4

رئيس الوزراء شينزو آبي يلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في طوكيو. وقد توصلا إلى اتفاق واسع بشأن اتفاقية حماية المعلومات ووافقا على تشجيع التجارة الحرة، ردا على لتحركات الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

5

إدارة شرطة العاصمة اليابانية تستنتج في الوثائق المرسلة إلى المدعين العامين، أن مدرب جامعة نيهون السابق أوشيدا ماساتو ومساعده الفني إينو تسوتومو لم يحرض أحد لاعبي كرة القدم الأمريكية في فريق الكلية بالاعتداء على منافسه بمواجهة غير قانونية في مباراة مايو/ أيار 2018 ضد جامعة كوانسي غاكوين.

6

اكتشاف حالات من حمى الخنازير في ست مزارع في آيتشي وغيفو وثلاث ومحافظات أخرى. وفي 13 فبراير/ شباط، تم تأكيد حالة جديدة في محافظة آيتشي. وأعلنت وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك في 22 فبراير/ شباط أنها ستطعم اللقاحات المختلطة مع الأعلاف لخنازير برية من شهر مارس/ آذار لمنع انتشار المرض أكثر.

عمال بمحافظة أوساكا يستعدون للتخلص من الخنازير المصابة بحمى الخنازير في مزرعة في مدينة هيغاشي أوساكا في 8 فبراير/ شباط 2019. حكومة محافظة أوساكا، جيجي برس.

7

شركة تأجير الشقق Leopalace21 تعلن أنها عثرت على عيوب في 1300 من المباني التي تديرها في 33 محافظة. وتخطط أولاً لمطالبة 7،782 من السكان بمغادرة 641 مبنى في حاجة ماسة للإصلاح. وتقول الشركة إنها ستغطي جميع النفقات.

8

وفاة الكاتب الياباني القدير ساكايا تايتشي عن عمر يناهز 83 عاما، في مستشفى في طوكيو وهو مؤلف الكتب الأكثر مبيعا والاقتصادي الذي عمل في مناصب حكومية عدة.

10

المخرج المولود في طوكيو موراي هيرو يفوز بجائزة غرامي لأفضل فيديو موسيقي.

12

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ينتقد دعوة رئيس المجلس الوطني الكوري الجنوبي مون هي سانغ إلى الإمبراطور أكيهيتو لتقديم اعتذار بشأن ما يعرفن بنساء المتعة في زمن الحرب، وهي القضية التي ما تثير أزمة بين البلدين على فترات متباعدة. وفي اجتماع برلماني أصر مون على طلب الاعتذار من اليابان، ورفض التراجع عن تصريحاته.

السباحة اليابانية إيكي ريكاكو تعلن على حسابها على تويتر أنها قد تم تشخيصها بالإصابة بسرطان الدم أو اللوكيميا.

14

رئيس رينو الجديد جان دومينيك سينارد يقوم بزيارته الأولى إلى اليابان منذ تعيينه ويعقد محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة نيسلن الشريكة في التحالف سايكاوا هيروتو.

ثلاثة عشر من الأزواج من نفس الجنس يقوموا برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة في طوكيو، سابورو، ناغويا، وأوساكا، على أساس أن عدم السماح لهم بالزواج هو انتهاك للدستور الياباني الذي يضمن حرية الزواج.

16

وزير الخارجية كونو تارو يجتمع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في ميونيخ لإجراء محادثات تتعلق بمعاهدة سلام ثنائية والنزاع حول الأراضي الشمالية. وقد توافقا على العمل على ترتيب اجتماع آخر قريبا في اليابان.

18

لجنة من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أعطت بالفعل الضوء الأخضر لاستخدام الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات في علاج مصابين بأمراض نادرة بالعيون أو الدم. وسيبحث فريق جامعة كيو بقيادة الأستاذين هيديوكي أوكانو وماسايا ناكامورا عن أربعة مرضى أعمارهم 18 عاما أو أكثر فقدوا وظائف حركية وحسية بسبب إصابة في الحبل الشوكي تعرضوا لها قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ووفقا للخطة التي وافقت عليها وزارة الصحة، يعتزم الفريق البحثي المنتمي لجامعة كيو في طوكيو حقن نحو مليونين من الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات في المناطق المصابة لدى مريض واحد وبحث النتائج على مدى عام.

19

ﻫﻮﻧﺪﺍ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ تعلن عن ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺼﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﻨﺪﻭﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2021ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺗﺎﻛﺎﻫﻴﺮﻭ ﻫﺎﺗﺸﻴﻐﻮ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻬﻮﻧﺪﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺗﻨﺘﺞ 160 ﺃﻟﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ. ﻭﻳُﺸﺤﻦ ﻧﺤﻮ %35 ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﺼﺪّﺭ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.

أمرت محكمة محافظة أوتسو زميلين سابقين لصبي في مدرسة ثانوية قتل نفسه في عام 2011 بدفع 37 مليون ين كتعويض عن سبب الوفاة. وكان والدا الصبي قد رفعا دعوى ضد ثلاثة من زملاء ابنهم السابقين ووالديهما.

21

زلزال قوي يضرب هوكايدو، حيث سجل 6 درجات ضعيف على مقياس شدة الزلازل الياباني في بلدة أتسوما، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة.

منزل متضرر من انهيار أرضي بسبب زلزال في أتسوما، هوكايدو. الصورة بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2019. جيجي برس.

22

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا تعلن أن المسبار الفضائي هايابوسا قد نجح في الهبوط على الكويكب ريغو. وتؤكد أنه في وقت الهبوط أطلق المسبار قذيفة لجمع عينات من الكويكب.

مدير المشروع تسودا ياتشي في معهد الفضاء وعلوم الفضاء التابع لمعهد جاكسا في ساغاماميهارا، بمحافظة كاناغاوا يتحدث عن صورة تم التقاطها مباشرة بعد هبوط هايابوسا 2 على كويكب ريغو في 22 فبراير/ شباط، 2019. جيجي برس.

24

إقامة احتفال ترعاه الحكومة في المسرح الوطني الياباني في طوكيو للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتلاء الإمبراطور أكيهيتو العرش.

وفاة دونالد كين المتخصص الشهير في الأدب الياباني بسبب قصور القلب في مستشفى في طوكيو عن عمر يناهز 96 عاما. وقد حصل المرحوم على وسام الثقافة من قبل الحكومة اليابانية في عام 2008 تقدرا لأعماله وإسهاماته.

أكثر من 70% من المستفتيين في محافظة أوكيناوا يعلنون معارضتهم لنقل قاعدة عسكرية أمريكية داخل المحافظة من فوتينما في غينوان إلى هينوكو في ناغو. وبما أن المعارضين يمثلون أكثر من ربع إجمالي المستفتيين، فبموجب الحكم المحلي، سيبلغ المحافظ تاماكي ديني النتيجة إلى رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

27

لجنة التجارة العادلة اليابانية تطلق تحقيقاً عن أمازون اليابان وتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت. وستنظر فيما إذا كانت هذه الشركات تسيء استخدام أوضاعها لفرض شروط غير مواتية على البائعين والمستخدمين.

في تقرير إضافي، لجنة تحقيق خاصة تجد أنه لم يكن هناك إخفاء ممنهج للمخالفات في المسوح الشهرية التي تنشرها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان السباحة اليابانية ريكاكو إيكي وهي تتقلد ميداليتها السادسة في الألعاب الآسيوية في جاكارتا، 24 أغسطس 2018. جيجي برس)