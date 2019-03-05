冲绳县就美军普天间基地搬迁问题举行县民投票、“隼鸟2号”探测器在小行星表面成功着陆、游泳运动员池江璃花子公布被确认患上白血病……，请看2019年2月日本要闻回顾。

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日欧经济合作协定（EPA）生效，标志着贸易总量占全球约40%规模的庞大自由贸易区诞生。

安倍晋三首相在首相官邸与正在日本访问的德国总理默克尔举行了会谈。双方就签署信息保护协定达成了原则性共识，以求加强在安保领域的合作；同时，鉴于美国特朗普政府的保护主义行动，双方一致表示将推进自由贸易。

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针对前段时间发生的美式橄榄球恶意擒抱拦截事件，警视厅向东京地方检察厅立川分部发出了一份关于日本大学前领队内田正人（63岁）和原教练员井上奖（30岁）调查结果的文件。警视厅判断，不能认定两人曾指示恶意犯规的运动员（20岁）去伤害对方球员。

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爱知和岐阜等五个府县的六个养猪场确认爆发猪瘟。13日，爱知县又确认发生了新的疫情。为防止疫情蔓延，农林水产省22日宣布将从3月开始向野猪投喂混有疫苗的饵料。

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租赁公寓巨头Leopalace21宣布，在33个都府县的1300多栋公寓发现施工缺陷问题，将要求居住在其中641栋高危公寓的7782名租客在公寓改造期间搬离，费用将由公司承担。

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因提出“团块世代（指日本二战后在1947年到1949年第一次婴儿潮时期出生的人口——译注）”概念而闻名的作家堺屋太一，8日在东京都某医院离世，享年83岁。

被视为美国音乐界最高荣誉的格莱美奖第61届颁奖仪式在洛杉矶举行，东京出生的村井浩导演的作品获得了年度最佳音乐MV奖。

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安倍晋三首相在众议院预算委员会上表示，针对韩国国会文喜相议长希望天皇就慰安妇问题道歉的言论，已通过外交渠道提出强烈抗议，要求其道歉并撤回相关言论。

女子游泳运动员池江璃花子（18岁）在个人推特上宣布自己被确认患有白血病。

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日产汽车盟友法国汽车巨头雷诺公司董事长让-多米尼克·塞纳德上任后首次访日，与日产汽车的西川广人总经理举行了会谈。

以不承认同性婚姻违反了宪法保障婚姻自由的规定为由，13对同性恋人在东京、札幌、名古屋和大阪的地方法院同时状告政府，要求政府给予侵权赔偿。

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外务大臣河野太郎在德国慕尼黑与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈，围绕包含北方领土问题在内的签订和平条约相关事宜展开了谈判。两位外长确认将尽快在日本举行下一次会谈，并一致同意近期由副部长级首脑特别代表负责协调日程。

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庆应大学研究小组提出利用健康人体的人工多能干细胞（iPS细胞）培养神经细胞，移植到脊髓损伤患者体内的临床研究计划获得厚生劳动省专门委员会批准。这是全球首例尝试，该小组计划在今年秋天实施移植。

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本田宣布将于2021年内停止在英国温斯顿的乘用车生产活动。由于在欧洲市场的销售业绩低迷，公司将推进劳资协商，寻求关闭工厂。同时，公司称此举与英国脱欧无关。

2011年滋贺县大津市一名初二男生（当时13岁）因遭受欺凌而自杀，家属起诉三名同年级学生及其监护人，要求赔偿合计约3800万日元，大津地方法院判决两名同年级学生赔偿合计约3700万日元。

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晚上9点22分，北海道发生强震，震中位于胆振地区中东部，厚真町测得烈度达6弱（日本气象厅的地震烈度分级，最高为7级——译注）级别的晃动。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）宣布，“隼鸟2号”探测器已经成功登陆“龙宫”小行星，并确认着陆时已经发射了用于采集碎片标本的弹丸。

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政府在东京国立剧场举行了明仁天皇在位30年纪念典礼。

将日本文学作品推广到全世界，曾被授予文化勋章的日本文学研究者、哥伦比亚大学名誉教授唐纳德・金因心力衰竭在东京都某医院离世，享年96岁。

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围绕美军普天间基地（冲绳县宜野湾市）迁至名护市边野古问题，冲绳县举行了县民投票，并于当日开票。反对票占到总投票数的七成以上，大大超出了有资格投票人数的四分之一多数。

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公正交易委员会开始针对日本亚马逊（东京）等电商企业展开调查。焦点在于电商企业是否存在单方面迫使交易对象和用户变更合约条件等“滥用优势地位”的行为。

负责对厚生劳动省月度就业统计违规问题重新实施调查的特别监察委员会发布了一份追加报告，再次否定存在有组织的隐瞒行为。

标题图片：池江璃花子在印度尼西亚雅加达的亚运会上夺得第六枚金牌后绽放笑容，2018年8月24日（时事社）