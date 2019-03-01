米軍普天間飛行場移設の是非を問う沖縄県民投票、探査機「はやぶさ2」の小惑星着陸成功、競泳・池江璃花子選手の白血病診公表など、2019年2月の日本の出来事を振り返る。

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日本と欧州連合（EU）の経済連携協定（EPA）が発効し、世界貿易の約4割を占める巨大な自由貿易圏が誕生した。

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安倍晋三首相が、訪日したドイツのメルケル首相と首相官邸で会談した。安全保障分野での協力を強めるため、情報保護協定の締結で大筋合意したほか、米トランプ政権の保護主義的な動きを踏まえ、自由貿易の推進で一致した。

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警視庁はアメリカンフットボールの悪質タックル問題で、日本大学の内田正人前監督（63）と井上奨元コーチ（30）の捜査結果をまとめた書類を東京地検立川支部に送った。同庁は、両氏が加害選手（20）に対し、相手にけがをさせる指示をしたとは認められないと判断した。

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愛知や岐阜など5府県の6養豚場で、家畜伝染病「豚コレラ」の発生が確認された。13日には愛知県で新たな感染を確認。農林水産省は22日、まん延を防ぐため、3月から野生のイノシシにワクチン入りの餌を投与すると発表した。

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賃貸アパート大手のレオパレス21が、33都府県の1300棟余りで施工不良が見つかったと発表した。うち危険性の高い641棟の入居者7782人には、改修中に退去を要請する。費用は同社が負担するという。

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作家で「団塊の世代」の名付け親として知られる堺屋太一氏が8日、東京都内の病院で死去したことを事務所が発表した。83歳。

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米音楽界最高の栄誉とされる第61回グラミー賞の授賞式がロサンゼルスで開かれ、最優秀ミュージック・ビデオ賞に、東京生まれのヒロ・ムライ監督の作品が選ばれた。

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安倍晋三首相は衆院予算委員会で、韓国国会の文喜相議長が慰安婦問題で天皇陛下の謝罪が望ましいとの見解を示したことについて、外交ルートで強く抗議し、謝罪と撤回を求めたことを明らかにした。

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競泳女子の池江璃花子選手（18）が、自身のツイッターで白血病と診断されたことを明らかにした。

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日産自動車と連合を組む仏自動車大手ルノーのジャンドミニク・スナール会長は、就任後初めて来日し、日産の西川広人社長と会談した。

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同性婚が認められないのは婚姻の自由を保障する憲法に違反するなどとして、同性カップル13組が国を相手取り、損害賠償を求める訴訟を東京、札幌、名古屋、大阪の各地裁に一斉提訴した。

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河野太郎外相は、ドイツ・ミュンヘンでロシアのラブロフ外相と会談し、北方領土問題を含む平和条約締結に向けた交渉を行った。両外相は次回の会談を日本で早期に行うことを確認。近く次官級の首脳特別代表間で日程を詰めることで一致した。

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健康な人の人工多能性幹細胞（iPS細胞）から神経の細胞を作り、脊髄損傷の患者に移植する慶応大学チームによる臨床研究計画を、厚生労働省の専門部会が了承した。世界初の試みで、チームは今秋にも患者への移植を始める。

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ホンダは、英スウィンドン工場の乗用車生産を2021年中に終了すると発表した。欧州販売の低迷を受け、閉鎖する方向で労使協議を進める。同社は、英国の欧州連合（EU）離脱とは関係がないと説明した。

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滋賀県大津市で2011年、中学2年の男子生徒＝当時（13）＝が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が元同級生3人と保護者に計約3800万円の損害賠償を求めた訴訟で、大津地裁は元同級生２人に計約3700万円の支払いを命じた。

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午後9時22分ごろ、北海道胆振地方中東部を震源とする強い地震があり、厚真町で震度6弱の揺れを観測した。

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宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、探査機「はやぶさ2」が小惑星「りゅうぐう」への着陸に成功したと発表した。着陸時に試料採取のための弾丸が発射されたことも確認した。

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政府主催の天皇陛下在位30年記念式典が、東京の国立劇場で開かれた。

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日本文学研究者として作品を広く世界に紹介し、文化勲章を受章したコロンビア大名誉教授のドナルド・キーンさんが、心不全のため東京都内の病院で死去した。96歳。

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米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設の是非を問う県民投票が行われ、即日開票された。反対票が投票総数の７割を突破し、全有権者の4分の1を大きく超えた。

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公正取引委員会は、アマゾンジャパン（東京）などインターネット通販会社に関する調査を始めた。通販会社が取引先や利用者に一方的に契約条件の変更を迫るなど、「優越的地位の乱用」に当たる行為が行われているかどうかが焦点。

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厚生労働省による毎月勤労統計の不正問題の再調査を進めていた特別監察委員会は、追加報告書をまとめた。組織的な隠蔽（いんぺい）については、改めて否定した。

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バナー写真：インドネシア・ジャカルタでのアジア大会で6個目の金メダルを獲得し、笑顔の池江璃花子＝2018年8月24日（時事）