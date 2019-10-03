El tifón Faxai trae vientos devastadores a la prefectura de Chiba, y la fiebre por el rugby se extiende en Japón con el inicio de la Copa Mundial. Estas fueron algunas de las historias más destacadas del mes de septiembre de 2019 en Japón.

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Un tren de ocho coches de la línea Keikyū descarrila después de chocar contra un camión en un paso a nivel en Yokohama. El conductor del camión fallece y 35 personas que iban en el tren sufren heridas.

Varias personas trabajan con maquinaria en la recogida de los coches accidentados. En Yokohama el 6 de septiembre de 2019. (© Jiji)

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El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el presidente ruso Vladímir Putin en Vladivostok. Ambos líderes acuerdan continuar con las negociaciones en torno a los Territorios del Norte en litigio, aunque no se logran avances concretos.

El ministro de Finanzas anuncia que el monto total solicitado para el presupuesto del año fiscal 2020 ha alcanzado una cifra histórica de 105 billones de yenes, 3,5 billones (3,5 %) más respecto al presupuesto inicial del año fiscal 2019. La principal causa es el galopante gasto en la seguridad social debido al envejecimiento de la población.

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La Agencia de Servicios de Inmigración y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar imponen una orden de mejora de sus negocios a Hitachi por haber infringido la ley que estipula cómo deben ser tratados los aprendices de tareas técnicas, después de que se conociese que la empresa había obligado a estos trabajadores a realizar labores no autorizadas a personas con su estatus.

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La Emperatriz Emérita Michiko es sometida exitosamente a una cirugía para eliminar un tumor canceroso en su mama izquierda en el Hospital de la Universidad de Tokio. Es dada de alta el 10 de septiembre.

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El tifón Faxai llega a las inmediaciones de la ciudad de Chiba, en la prefectura homónima. En la ciudad se registran unos vientos que alcanzan un máximo de 57,5 metros por segundo. Desde temprano en la mañana muchos servicios de tren quedan suspendidos, lo que afecta a unas 2,8 millones de personas que quieren desplazarse a su trabajo. Más de 900.000 hogares en las prefecturas de Chiba y Kanagawa sufren cortes en el suministro eléctrico, y se necesitan más de dos semanas para restablecer la electricidad en Chiba.

Varias personas amontonan escombros y otra basura del desastre para su recogida en Kyonan, en la prefectura de Chiba, el 16 de septiembre de 2019. (© Jiji)

Paneles solares dañados por el tifón en Ichihara, en la prefectura de Chiba, el 9 de septiembre de 2019. (© Jiji)

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El presidente y director ejecutivo de Nissan Saikawa Hiroto anuncia que renunciará a su cargo el 16 de septiembre en relación a un escándalo en el que los altos cargos de la compañía recibieron compensaciones salariales excesivas en forma de acciones.

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El primer ministro Abe remodela su gabinete, manteniendo solo al viceprimer ministro y ministro de Finanzas Asō Tarō y al secretario general del Gabinete Suga Yoshihide en sus mismas carteras. Entran 13 nuevos ministros, incluyendo a Koizumi Shinjirō como ministro de Medioambiente.

El Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur anuncia que ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio en relación a la imposición, por parte del Gobierno de Japón, de mayores controles a la exportación de tres materiales necesarios para la fabricación de semiconductores. El ministro de Economía, Comercio e Industria Sugawara Isshū asegura que la decisión del Gobierno está en sintonía con el reglamento de la OMC.

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Yahoo, una empresa del grupo Softbank, anuncia que planea comprar Zozo, la empresa responsable de la web de venta de ropa Zozotown. Yahoo lanzará una oferta pública de compra a comienzos de octubre que podría alcanzar hasta los 400.000 millones de yenes.

El presidente y director ejecutivo del grupo Sofbank Son Masayoshi (a la izquierda) ofrece una rueda de prensa junto al fundador de Zozo Maezawa Yūsaku en Tokio el 12 de septiembre de 2019. (© Jiji)

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El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca anuncia que se ha producido un brote de peste porcina en una granja de Chichibu, en la prefectura de Saitama. El 20 de septiembre el ministro Etō Taku informa sobre un cambio en la política para prevenir la expansión de la enfermedad, que se ha extendido en la región de Kantō, mediante la vacunación de los cerdos de granja.

La segunda sala del Tribunal Supremo declara que el Tribunal Superior de Fukuoka debe volver a estudiar su sentencia a favor del Gobierno en una disputa en la que los habitantes del lugar alegaban que el cierre de la bahía de Isahaya en la prefectura de Nagasaki con un dique afectaba a la actividad pesquera.

El Vaticano anuncia que durante su visita del 23 al 26 de septiembre en Japón, además de visitar Tokio, el papa Francisco rezará por las víctimas de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki.

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Durante el Día de Respeto a los Mayores, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de personas de 65 años o más en Japón ha aumentado en 320.000 hasta los 35,9 millones, por lo que ahora representan el 28,4 % del total de la población. Es la mayor proporción entre los 201 países y regiones de todo el mundo.

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Funato Yuri es sentenciada a ocho años de cárcel por negligencia con resultado de muerte como corresponsable del abuso al que fue sometida su hija de cinco años Yua a manos de su padrastro.

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El Tribunal del Distrito de Tokio declara a los tres antiguos ejecutivos de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) no culpables de negligencia profesional con resultado de muerte y daños en relación al accidente de 2011 en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Los tres exdirectivos son Katsumata Tsunehisa, de 73 años, y los exvicepresidentes Takekuro Ichirō (73 años) y Mutō Sakae (69 años).

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que los restos repatriados de 581 personas, que se cree eran prisioneros japoneses de la Segunda Guerra Mundial que murieron en Siberia, podrían no ser japoneses en realidad.

La primera Copa Mundial de Rugby celebrada en Asia comienza con una victoria para Japón contra Rusia en el Estadio de Tokio.

Fuegos artificiales durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Rugby en el Estadio de Tokio el 20 de septiembre de 2019. (© Jiji)

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente de Irán Hassan Rouhani en Nueva York para discutir sobre las tensiones entre este país y los Estados Unidos. Abe pide a Irán que asuma la responsabilidad para garantizar la seguridad de los barcos que navegan cerca del estrecho de Ormuz.

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York. Ambos líderes publican una declaración conjunta en la que confirman que han alcanzado un acuerdo final respecto al tratado de comercio bilateral. Aunque Japón reducirá los aranceles en los productos agrícolas hasta los niveles del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), Estados Unidos no eliminará los aranceles de los automóviles, como sí habría hecho bajo el TPP.

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El presidente de la Compañía Eléctrica de Kansai Iwane Shigeki anuncia en una rueda de prensa que un total de 20 directivos de la empresa, incluyendo el director ejecutivo Yagi Makoto y a él mismo, han recibido personalmente dinero y regalos por un valor de 320 millones de yenes de parte del hoy fallecido vicealcalde de Takahama, en la prefectura de Fukui. Iwane asegura que cualquier cosa que hubiese rebasado los niveles normales de cortesía ha sido devuelta.

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En un partido del grupo A, Japón gana por 19 a 12 a Irlanda, considerada una de las selecciones aspirantes al trofeo en la Copa Mundial de Rugby.

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Japan Post anuncia que ha confirmado 6.327 irregularidades en la venta de seguros por parte de Japan Post Insurance a fecha de 27 de septiembre, y que se abstendrá de vender estos productos durante el resto de 2019.

(Fotografía del encabezado: los jugadores de la selección japonesa de rugby celebran su victoria contra Irlanda en la Copa Mundial de Rugby el 28 de septiembre de 2019 en Shizuoka. © Jiji.)