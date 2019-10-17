إعصار (فاكساي) يهب برياح مدمرة على محافظة تشيبا. انطلاق كأس العالم للرغبي يلهب حماس الجماهير في كل أرجاء اليابان. نظرة على أهم الأحداث التي جرت على الساحة في اليابان خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

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قطار من ثماني عربات على خط (كييوو) يصطدم بشاحنة عند إحدى نقاط التقاطع مع خط السكة الحديدية في مدينة يوكوهاما ويخرج عن القضبان. ونجم عن الحادث مصرع سائق الشاحنة وإصابة 35 شخصًا كانوا يستقلون القطار.

الأوناش والمعدات في موقع الحادث لإزالة ما خلفه التصادم الذي وقع في مدينة يوكوهاما في السادس من سبتمبر/ أيلول 2019. (جيجي برس)

رئيس الوزراء شينزو آبي يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات في مدينة فلاديفوستوك. حيث يتفق الزعيمان على مواصلة المفاوضات بشأن الأقاليم الشمالية المتنازع عليها، إلا أنه لا يوجد تقدم ملموس حتى الآن.

أعلنت وزارة المالية أن الطلبات المتعلقة بميزانية الحساب العام للعام المالي 2020 قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 105,0 تريليون ين، بزيادة قدرها 3,5 تريليون ين (3,5%) عن الميزانية الأولية للعام المالي 2019. ويرجع السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى تضخم نفقات التأمينات الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع أعداد المعمرين بين السكان.

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هيئة خدمات الهجرة ووزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تفرض أمرًا لتحسين الأعمال على شركة هيتاشي بسبب انتهاكات القانون المُنَظِم لمعاملة المتدربين التقنيين بعد أن تبين أن الشركة جعلت المتدربين الداخليين يقومون بمهام غير مصرح بها.

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الإمبراطورة الأم ميتشيكو تخضع لعملية جراحية ناجحه في مستشفى جامعة طوكيو لإزالة ورم سرطاني في ثديها الأيسر. وقد خرجت من المستشفى في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2019.

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إعصار (فاكساي) يضرب بالقرب من مدينة تشيبا في محافظة تشيبا. وقد تم تسجيل رياح قياسية وصلت إلى 57,5 متر في الثانية كحد أقصى في المدينة. ومن الصباح الباكر، تم تعليق العديد من خدمات القطارات، مما أثر على حوالي 2,8 من المرتحلين يوميًا. وعاني أكثر من 900,000 منزل في محافظتي تشيبا وكاناغاوا من انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي استلزم معه أكثر من أسبوعين لعودة الطاقة بالكامل في محافظة تشيبا.

الأهالي يجمعون الأنقاض وبقايا مخلفات الإعصار الأخرى ليتم إزالتها في بلدة (كيونان) بمحافظة تشيبا في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول 2019. (جيجي برس)

الألواح الشمسية المتضررة من جراء الإعصار في مدينة إيتشيهارا، بمحافظة تشيبا في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2019. (جيجي برس)

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان (سايكاوا هيروتو) يتنحى من منصبة في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية الفضيحة المتعلقة بمديري الشركة التنفيذيين الذين تلقوا تعويضات مبالغ فيها ذات صلة بالأسهم.

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رئيس الوزراء آبي يعيد تشكيل حكومته، مع الإبقاء فقط على نائب رئيس الوزراء ووزير المالية (أسو تارو) وكبير أمناء مجلس الوزراء (سوغا يوشيهيدا) في نفس مناصبهم. وشمل التجديد ثلاثة عشر حقيبة وزارية، من بينهم (كويزومي شينجيروا) وزيرًا للبيئة.

وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية تعلن أنها ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتشديد الحكومة اليابانية لضوابط التصدير على ثلاثة من المواد المستخدمة في أشباه الموصلات. ومن ناحيته ذكر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني (سوغاوارا إيشوو) أن الإجراءات الحكومية متسقة مع لوائح منظمة التجارة العالمية.

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شركة (ياهو) التابعة لشركة (سوفت بنك) تعلن عن خططها للاستحواذ على شركة (زوزو –Zozo–) المالكة لموقع بيع الملابس بالتجزئة (زوزو تاون ––Zozotown). وسوف تطلق مناقصة عامة للشراء في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي قد يصل فيها السعر إلى 400 مليار ين.

رئيس مجلس إدارة مجموعة (سوفت بانك) ورئيس المكتب التنفيذي (سون ماسايوشي) (على اليسار) يظهر كضيف شرف إلى جانب مؤسس شركة (Zozo) (مايزاوا يوساكو) في إحدى المؤتمرات الصحفية التي عقدت في طوكيو في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول 2019. (جيجي برس)

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وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك تعلن عن تفشي حمى الخنازير في مزرعة في مدينة تشيتشيبو بمحافظة سايتاما. وقد ذكر الوزير (إيتوو تاكو) في العشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي عن تحولٍ في السياسة المتبعة لمنع انتشار المرض عن طريق تلقيح خنازير المزارع.

الهيئة الفرعية الثانية لمحكمة النقض تقضي بأنه على محكمة مدينة فوكوكا العليا أن تعيد النظر في قرارها الذي أيد قرار الحكومة في النزاع مع السكان المحليون بشأن إغلاق خليج (إيسهايا) في محافظة ناغازاكي الأمر الذي أضر بعمليات الصيد.

الفاتيكان يعلن أنه في خلال الزيارة المقررة من 23 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى اليابان، سينعي البابا فرانسيس ضحايا القصف الذري الذي وقع على هيروشيما وناغازاكي.

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في ذكرى الاحتفال بـ (عيد احترام المسنين)، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد كبار السن في اليابان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا قد ارتفع بنسبة 320,000 ليصل إلى 35,9 مليون شخص، وهم يمثلون 28,4% من إجمالي السكان مسجلين بذلك أعلى نسبة بين 201 دولة ومنطقة حول العالم.

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الحُكم على (فوناتو يوري) بالسجن لمدة ثماني سنوات بسبب الإهمال الذي أفضى إلى موت ابنتها (يوأ) البالغة من العمر خمس سنوات على يد زوج والدة الطفلة.

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محكمة دائرة طوكيو تقضي ببرأة ثلاثة من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية من تهمة الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة والإصابة المتعلقة بحادث 2011 في محطة فوكوشيما دايإتشي للطاقة النووية. والرجال الثلاثة هم الرئيس السابق (كاتسوماتا تسونيهيسا) والنائبين السابقين للرئيس التنفيذي (تاكيكورو إيتشيرو) و (موتو ساكاي).

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن أن رفات 581 شخصًا ممن تمت إعادتهم إلى أوطانهم ويعتقد أنهم كانوا سجناء يابانيين خلال الحرب العالمية الثانية ولقوا حتفهم في سيبيريا قد لا يكونون بالفعل يابانيين.

انطلاق أول بطولة لكأس العالم للرغبي على الأراضي الآسيوية بفوز لليابان على نظيره الروسي في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد طوكيو.

الالعاب النارية تضيء سماء ملعب طوكيو خلال مراسم افتتاح بطولة كأس العالم للرغبي في العشرين من سبتمبر/ أيلول 2019. (جيجي برس)

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رئيس الوزراء آبي يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك لمناقشة التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وقد طلب أبي من إيران تحمل مسؤولية ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

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رئيس الوزراء آبي يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك. حيث يصدر الزعيمان بيانًا مشتركًا يؤكدان من خلاله على الاتفاق النهائي لاتفاق التجارة الثنائية. وفي الوقت الذي ستخفض فيه اليابان التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية إلى مستويات شراكة عبر المحيط الهادئ، فإن الولايات المتحدة لن تزيل التعريفات الجمركية على السيارات، كما كانت ستفعل بموجب شراكة عبر المحيط الهادئ.

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رئيس شركة كانساي إليكتريك باور للطاقة الكهربائية (إيوانى شيغكي) يعلن في مؤتمر صحفي أن ما مجموعه عشرين من المديرين التنفيذيين للشركة، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة (ياغي ماكوتو) وهو شخصيًا، قد تلقوا بشكل شخصي أموالاً وسلعًا بقيمة 320 مليون ين من نائب رئيس بلدية مدينة (تاكاهاما) المتوفى حاليًا بمحافظة (فوكي). ويزعم (إيوانى) أنهم أعادوا أي شيء يتجاوز المستوى الطبيعي لنطاق المجاملة.

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في مباراتها بمجموعتها الأولى، استطاعت اليابان تحقيق الانتصار على نظيرها الأيرلندي 12-19، والذي يعتبر منافس قوي على لقب بطولة كأس العالم للرغبي.

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هيئة بريد اليابان تعلن تأكديها لحدوث 6232 مخالفة في بيع منتجات التأمين من قبل شركة التأمين (جابان بوست إنشورانس) التابعة لها اعتبارًا من السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2019. وسوف تمتنع عن بيع هذه المنتجات حتى نهاية عام 2019.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: لاعبو المنتخب الياباني يحتفلون بانتصارهم على نظيرهم الأيرلندي ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للرغبي والتي أقيمت في محافظة (شيزوؤكا) في الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2019. جيجي برس)