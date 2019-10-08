Le violent typhon Faxai s’abat sur la région de Tokyo, Abe Shinzô et Donald Trump s’entendent sur un accord commercial et ouverture en beauté de la Coupe du monde de rugby : retour sur les événements marquants du mois de septembre 2019 au Japon.

Jeudi 5

Un train de la ligne Keikyû a percuté un camion sur un passage à niveau entre les gares de Kanagawa-Shinmachi et Nakakido, dans la préfecture de Kanagawa. Le chauffeur du camion est décédé et 35 passagers du train, dont le conducteur, ont été blessés.

Le train de la ligne Keikyû, qui a déraillé après une collision avec un camion, le 6 septembre 2019, dans l’arrondissement de Kanagawa, à Yokohama. (Jiji Press)

Le Premier ministre Abe Shinzô a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe. Il n'y a pas eu d'avancée concrète dans les négociations sur un traité de paix entre les deux pays et le contentieux relatif aux îles Kouriles (l'archipel de Chishima).

Le ministère des Finances a annoncé que les estimations pour le budget de l’État de l'exercice 2020 avaient atteint le niveau record de 104 999 milliards de yens. En hausse de 3,5 milliards de yens (3,5 %) par rapport au budget initial de l'exercice 2019, ce montant est principalement alimenté par un gonflement des dépenses de santé causé par le vieillissement de la population.

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Vendredi 6

L’agence des services d’immigration et le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales ont ordonné à Hitachi de prendre des actions correctrices pour enfreinte à la loi sur le traitement des stagiaires techniques. L'entreprise avait fait exécuter à des stagiaires étrangers des tâches non reconnues par le programme de formation technique.

Mardi 8

L’ancienne impératrice Michiko a été opérée d'un cancer du sein gauche (de stade 1) à l’hôpital universitaire de Tokyo. Elle est sortie de l'établissement deux jours plus tard.

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Mercredi 9

Le puissant typhon Faxai a frappé la région de Tokyo, accompagné de rafales de vents record qui ont dépassé les 200 km/h dans l'arrondissement Chûô de la ville de Chiba (préf. Chiba). Dès le matin, de nombreux services ferroviaires ont été suspendus, affectant près de 2,8 millions d'usagers. Plus de 900 000 foyers dans les préfectures de Chiba et de Kanagawa ont subi des coupures de courant. À Chiba, plus de deux semaines ont été nécessaires pour rétablir entièrement le réseau électrique.

Des habitants de Chiba rassemblant des débris après le passage dévastateur du typhon Faxai, le 16 septembre à Iwaifukuro dans la ville de Kyonan, préfecture de Chiba. (Jiji Press)

Des panneaux solaires endommagés par le typhon à Ichihara dans la préfecture de Chiba, le 9 septembre 2019. (Jiji Press)

Le PDG de Nissan Saikawa Hiroto a annoncé qu’il quitterait son poste le 16 septembre, après des révélations de primes indûment reçues par lui-même et d'autres dirigeants.

Vendredi 11

Le Premier ministre Abe a remanié son gouvernement, conservant seulement le vice-Premier ministre et ministre des Finances Asô Tarô et le secrétaire général du Cabinet Suga Yoshihide sur 19 ministres. Ce nouveau cabinet – le quatrième depuis le retour au pouvoir d'Abe en 2012 – compte treize nouveaux ministres, dont Koizumi Shinjirô à l'Environnement. Ce dernier est considéré comme un potentiel futur Premier ministre du Japon.

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La franco-japonaise Takigawa Christel va se marier avec le potentiel futur Premier ministre du Japon, Koizumi Shinjirô

Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie de la Corée du Sud a annoncé avoir déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet du renforcement des contrôles à l'exportation imposés par le Japon contre trois matériaux pour semi-conducteurs. Le Japon a déclaré qu'il défendrait sa décision, soutenant que ces contrôles étaient conformes aux règles de l’OMC.

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Samedi 12

Yahoo, filiale de Softbank, a annoncé son rachat de la société Zozo, qui exploite le site de vente de vêtements en ligne Zozotown. Yahoo déposera une offre publique d'acquisition début octobre, qui pourrait atteindre les 400 milliards de yens. Le milliardaire Maezawa Yûsaku, le fondateur de Zozo, se consacrera ainsi à ses autres projets, dont celui de voyager autour de la Lune.

Le patron de Softbank, Son Masayoshi, et le fondateur de Zozo, Maezawa Yûsaku, lors d’une conférence de presse sur l'acquisition de Zozo par Yahoo. (Jiji Press)

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Emmenez-moi sur la lune : le milliardaire Maezawa Yûsaku s’apprête à décoller

Dimanche 13

Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a révélé l'apparition d'une épidémie de peste porcine dans une ferme de Chichibu, dans la préfecture de Saitama. Le 20 septembre, le ministre Etô Taku a annoncé une révision des directives afin de permettre la vaccination des porcs dans le but de contenir la propagation de la maladie, qui s’est déjà étendue dans la région du Kantô.

Le Vatican a annoncé que le pape François visiterait le Japon du 23 au 26 novembre. Il se rendra à Tokyo, ainsi que Hiroshima et Nagasaki pour honorer les victimes des bombardements atomiques.

Mardi 15

À l’occasion de la Journée des personnes âgées (3e lundi de septembre), le ministère des Affaires intérieures et des Communications a dévoilé des statistiques sur la population âgée du Japon. Le nombre de seniors âgés de 65 ans ou plus s’élevait à 35,9 millions, soit une hausse de 320 000 personnes par rapport à l'année dernière. Ils représentent 28,4% de la population totale, une proportion record parmi les 201 pays et régions du monde.

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Jeudi 17

Une femme de 27 ans a été condamnée à 8 ans de prison pour négligence de soins ayant entraîné la mort de sa fille âgée de 5 ans, maltraitée par son beau-père.

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