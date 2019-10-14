今年第15号台风“法茜”造成严重灾害、日美签署贸易协定、橄榄球世界杯在日本开幕……，请看2019年9月日本要闻回顾。

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京滨急行线的一列八节车厢编组电车，在位于横滨市神奈川区的神奈川新町-仲木户区间段平交道口与一辆卡车相撞后脱轨翻车。卡车司机不治身亡，电车司机及乘客共计35人受伤。

安倍晋三首相在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克与普京总统举行会谈。关于包含北方领土这一焦点问题在内的和平条约谈判，没有取得具体进展。

财务省公布2020年度一般预算的概算数据，申请总额达到104.9998万亿日元，创下历史最高记录。其主要原因在于老龄化造成社会保障费用膨胀，此次概算相较2019年度当初的预算，增长了35427亿日元（3.5%）。

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日本出入境在留管理厅与厚生劳动省宣布称，日立制作所让外国人技能实习生从事认定计划之外的工作，违反了技能实习合规法，为此而对该公司做出了行政处分，要求其改正不当行为。

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上皇后（84岁）在东京大学附属医院接受了左胸乳腺癌摘除手术。手术顺利完成，上皇后已于10日出院。

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第15号强台风“法茜”在千叶市附近登陆。历史罕见的狂风肆虐，千叶市中央区测得的最大瞬时风速达到57.5米每秒，刷新了历史最高记录。首都圈的铁路交通线推迟了始发列车的运行时间，大约277.7万人的出行受到了影响。以千叶县和神奈川县为中心的广大地区，最多时有大约93万户家庭停电。千叶县花费了超过两周时间才完全恢复县内供电。

日产汽车宣布，针对违规违规行使股票增值权获取不当报酬问题，该公司社长兼首席执行官（CEO）西川广人将于16日引咎辞职。

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第四次安倍改组内阁成立。全部19位阁僚中，副首相兼财务大臣麻生太郎和官房长官菅义伟以外的17人均进行了更换。环境大臣小泉进次郎等13人为首次入阁。

韩国产业通商资源部宣布，针对日本政府加强三种半导体材料的出口管制一事，已向世界贸易组织（WTO）提起诉讼。日本政府表态称“（出口管制措施）符合WTO规则”，计划与韩国一争到底。

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软银集团旗下的雅虎公司宣布，将收购运营时装邮购网站“ZOZOTOWN”的ZOZO公司。雅虎或将在10月上旬开始实施要约收购（TOB），预计收购额最高可达4000亿日元。

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农林水产省宣布，埼玉县秩父市一家养猪场发生猪瘟疫情。由于疫情扩散到了关东地区，农林水产大臣江藤拓于20日正式表示，为防止疫情蔓延，将给养猪场的猪接种疫苗。

针对政府推进的谏早湾填海工程（长崎县），当地渔民提起诉讼要求政府不可强制开启防浪堤坝闸门，在上诉审判中，最高法院第二小法庭驳回了二审福冈高院做出的政府胜诉判决，将该案发回福冈高院重审。

梵蒂冈（罗马教廷）宣布，罗马教皇方济各将于11月23-26日访问日本。除了东京外，教皇还将访问曾遭原子弹轰炸的广岛市和长崎市，追悼原子弹爆炸死难者。

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在“敬老日”的这一天，总务省公布了65岁以上老年人的推算人口数。截至此日，65岁以上人口为3588万人，同比增长32万人，创下历史新高，在总人口中的占比也达到了历史最高的28.4%。这一比例在全球201个国家和地区中位列第一。

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针对东京都目黑区一名叫做船户结爱的儿童（当时5岁）遭虐待致死的案件，东京地方法院通过审判员审判判决，认定其母（27岁）未让女儿接受必要的治疗，犯有监护人失职导致儿童死亡罪，审判长宣布判处被告8年徒刑（检方要求判处11年徒刑）。

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因东京电力福岛第一核电站事故，该公司前董事长胜俣恒久（79岁）、前副社长武黑一郎（73岁）和前副社长武藤荣（69岁），以业务过失致死致伤罪被检方强制起诉。东京地方法院做出最终判决，宣布3人无罪。

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针对厚生劳动省误将外国人遗骨当作遭扣留在西伯利亚强制劳动的日本人的遗骨带回日本这一问题，该省宣布新发现的581人的遗骨可能不是日本人。

首次在亚洲举办的第九届日本橄榄球世界杯在东京都调布市的东京体育场拉开帷幕。

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安倍晋三首相在美国纽约与伊朗总统鲁哈尼举行会谈，就缓和美伊紧张关系进行了磋商。安倍首相要求伊朗履行作为沿岸国家的责任，切实保障通过霍尔木兹海峡的船只安全。

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安倍晋三首相在纽约与美国总统特朗普举行会谈，双方就缔结贸易协定达成最终协议并签署了联合声明。日本将农产品市场开放程度控制在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）水平以内，而美国在TPP中承诺的废除汽车关税问题，则暂不执行。

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关西电力公司社长岩根茂树召开新闻发布会，承认包括董事长八木诚和自己在内的共计20名高管私自收受了总额达3.2亿日元的财物。据称财务是由福井县高滨町的前副町长（已死亡）提供的。岩根社长解释称“（这些财物）是代为保管的，除了一般礼节范围的财物外，都已经全部退还”。

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在日本橄榄球世界杯A组比赛中，日本队以19比12战胜实力强劲的夺冠热门爱尔兰队。

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日本邮政集团公布了关于简保生命保险违规销售问题的中期报告。截至27日，共发现6327份违反法令或违反社内规定的合同。年内将按照公司声明内容，继续主动停售保险。

标题图片：橄榄球世界杯小组赛A组日本队对战爱尔兰队。战胜爱尔兰队后，姬野和树（右起第三人）等日本队选手狂喜不已，2019年9月28日，静冈ecopa体育场（时事社）