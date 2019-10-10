Огромный ущерб от тайфуна №15, подписание совместного заявления по поводу соглашения о торговле между Японией и США, начало Чемпионата мира по регби и другие события сентября 2019 года в Японии.

5

В районе Канагава города Йокогама на железнодорожном переезде на участке между станциями Канагава-Синмати и Накакидо пассажирский состав из 8 вагонов врезался в грузовик и сошёл с рельсов. Водитель грузовика скончался, ранения получили 35 человек - пассажиры и машинисты.

Работы по удалению вагонов для восстановления движения по линии Кэйхин Кюко, 6 сентября 2019 г., город Йокогама, район Канагава

Во Владивостоке состоялась встреча премьер-министра Абэ Синдзо с президентом России Владимиром Путиным. Конкретного прогресса по переговорам о заключении мирного договора, главной темой которых является проблема Северных территорий, достигнуто не было.

Статьи по теме

Министерство финансов Японии сообщило, что совокупная расчётная сумма основного бюджета на 2020 финансовый год составляет 104 трлн 999 млрд 800 млн йен, что является историческим рекордом. Основной причиной увеличения служит разбухание расходов на социальное обеспечение из-за старения населения. В сравнении с первичным бюджетом 2019 финансового года рост составил 3 трлн 542 млрд 700 млн йен (3.5%).

Статьи по теме

6

Агентство иммиграционного контроля и Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения направили компании Hitachi предписание улучшить практику работы в связи с нарушением Закона об упорядочении прохождения технических стажировок за то, что компания заставляла технических стажеров выполнять работы, не предусмотренные утверждённым планом прохождения стажировки.

Статьи по теме

Стажёра из Вьетнама использовали на работах по обеззараживанию после аварии на АЭС

Рекордное количество компаний, нанимающих иностранных стажёров, нарушало трудовое законодательство

История Киви: недобросовестные увольнения и недостатки в системе найма иностранных домашних работников в Японии

8

Почётной императрице Митико (84 года) в больнице Токийского университета выполнили операцию по удалению злокачественной опухоли молочной железы левой груди. Операция прошла успешно, и 10 сентября почётную императрицу выписали из больницы.

Статьи по теме

9

Мощный тайфун №15 достиг суши в окрестностях города Тиба. Тайфун принёс ветры рекордной силы, максимальная скорость которых в районе Тюо города Тиба составила рекордные 57.5 м/с. С самого утра тайфун стал причиной остановок движения железнодорожного транспорта в районе Большого Токио, оказав влияние примерно на 2 млн 777 тыс. человк. Главным образом в префектурах Тиба и Канагава прекратилась подача электроэнергии, охватившая до 930 тыс домохозяйств. В префектуре Тиба на восстановление энергоснабжения потребовалось более двух недель.

Работы по удалению вагонов для восстановления движения по линии Кэйхин Кюко, 6 сентября 2019 г., город Йокогама, район Канагава

Повреждённый тайфуном №15 массив плавучих солнечных батарей, 9 сентября 2019 г., преф. Тиба, город Тиба (фотография предоставлена Jiji Press)

Статьи по теме

[Видео] Мощный тайфун в Токио

Стихийные бедствия

Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре

Тайфун Факсай нарушил работу транспорта в Токио

[Видео] Станция Синдзюку: тайфун в Японии привёл к остановке железнодорожного сообщения на многих токийских линиях

Президент и главный директор автомобилестроительной компании Nissan Хирото Сайкава заявил об уходе в отставку 16 сентября. Тем самым он взял на себя ответственность за скандал о ненадлежащем получением вознаграждения, связанного со стоимостью акций.

11

Сформирован четвёртый состав кабинета министров под руководством Абэ Синдзо. Из 19 членов кабинета посты сохранили вице-премьер и министр финансов Асо Таро, а также генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ. Остальные 17 были заменены. Тринадцать человек, в том числе Коидзуми Синдзиро, назначенный министром по делам окружающей среды, получили посты в правительстве впервые.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи сообщило о намерении обратиться в ВТО в связи с ужесточением японским правительством экспортного контроля за тремя видами материалов для производства полупроводников. Япония считает, что данная мера «соответствует соглашению ВТО» (по словам министра экономики, торговли и промышленности Сугавары Иссю) и намерена решительно сопротивляться.

Статьи по теме

12

Аффилированная с корпорацией Softbank компания Yahoo объявила о намерении приобрести компанию Zozo, которой принадлежит вебсайт по продаже одежды Zozotown. Открытый выкуп акций начнется уже в первой декаде октября. Ожидается, что цена приобретения составит до 400 млрд йен.

Председатель правления и президент Softbank Group Сон Масаёси (слева), приглашенный на пресс-конференцию Yahoo о приобретении Zozo. Справа - основатель Zozo Маэдзава Юсаку, 12 сентября 2019 г. Токио, столичный район Мэгуро (фотография предоставлена Jiji Press)

13

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщило о вспышке холеры свиней на свиноферме в городе Титибу префектуры Сайтама. В связи с распространением заболевания в регионе Канто 20 сентября министр сельского хозяйства Это Таку официально объявил о проведении вакцинации поголовья на свинофермах для предотвращения эпизоотии.

Статьи по теме

Впервые в префектуре Миэ обнаружена чума свиней

В Японии впервые обнаружен активный вирус африканской чумы свиней

В связи с государственным проектом рекламации в заливе Исахая (преф. Нагасаки) Верховный суд постановил вернуть на пересмотр в Апелляционный суд Фукуоки вердикт в пользу правительства, вынесенный по иску рыбаков, требовавших запретить открывать шлюзы из-за ущерба рыболовству.

Ватикан сообщил о том, что в ходе предстоящего с 23 по 26 ноября визита в Японию Папа Римский Франциск, помимо Токио, посетит пострадавшие от атомных бомбардировок города Хиросима и Нагасаки, чтобы почтить память жертв.

Статья по теме

15

По случаю национального праздника – Дня почитания пожилых Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало результаты расчёта количества людей в возрасте 65 лет и старше. Число пожилых людей по состоянию на этот день увеличилось на 320 тыс. в сравнении с годом ранее, достигнув 35 млн 880 тыс. человек и составив 28.4%, тем самым обновив рекорд. Эта доля является самой высокой среди 201 страны мира.

Статья по теме

17

Токийский окружной суд на процессе с участием судебных заседателей по делу о небрежении, повлекшем гибель 5-летней Фунато Юа, приговорил к 8 годам тюремного заключения 27-летнюю мать ребёнка, не оказавшему ей необходимую медицинскую помощь, за небрежение опекунскими обязанностями, повлёкшее смерть.

Статьи по теме

19

Токийский окружной суд признал всех троих подсудимых - бывшего председателя правления Кацумату Цунэхису (79 лет), а также двух вице-президентов - Такэкуро Итиро (73 года) и Муто Сакаэ (69 лет) - невиновными по обвинениям в служебной халатности, повлекшей гибель людей в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» электроэнергетической компании TEPCO.

Статья по теме

20

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило о вероятности того, что доставленные в страну как прах интернированных японцев из Сибири останки ещё 581 человека на самом деле являются останками иностранцев, вывезенными по ошибке.

Статьи по теме

Останки 581 человека, собранные в Сибири, вероятно, не принадлежат японцам

Останки 581 человека, собранные в Сибири, вероятно, не принадлежат японцам Японско-российские отношения: ещё раз о проблеме интернированных японцев

Казахстан передал Японии данные о 20 000 японцах, интернированных СССР

Кадзуки Ясуо – художник, выживший в сибирском плену

Останки, собранные в Сибири, не идентифицированы как останки японцев

На Токийском стадионе в Тёфу состоялось открытие 9-го Чемпионата мира по регби, впервые проводимого в Азии.

Фейерверк на церемонии открытия Чемпионата мира по регби, 20 сентября 2019 г., Токийский стадион (фотография предоставлена Jiji Press)

Статья по теме

24

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провел в Нью-Йорке переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, обсудив ослабление напряженности в отношениях Ирана и Соединенных Штатов. Премьер-министр призвал Иран как прибрежное государство нести ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Статьи по теме

25

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провел в Нью-Йорке переговоры с президентом США Дональдом Трампом, на которых была подписана совместная декларация о достижении окончательной договоренности на переговорах о заключении японо-американского соглашения о торговле. Япония ограничит открытие своего рынка сельскохозяйственной продукции уровнем, предусмотренным Соглашением о Транс-тихоокеанском партнерстве (ТТП), в то время как Соединенные Штаты отложили ликвидацию таможенных пошлин на автомобили – меру, которая предусматривалась соглашением ТТП.

Статьи по теме

Президент США Дональд Трамп намерен заключить новое торговое соглашение с Японией в августе

От меркантилизма Дональда Трампа веет риском новой вспышки торговых трений

27

Президент электроэнергетической компании «Кансай дэнрёку» Иванэ Сигэки провёл пресс-конференцию, на которой стало известно о том, что 20 членов руководства, в том числе он сам и председатель правления Яги Макото в частном порядке получили деньги и ценные подарки на общую сумму 320 млн йен. По словам президента, эти средства им передавал ныне покойный бывший вице-мэр города Такахама префектуры Фукуи. Президент Иванэ отметил, что средства «находились на временном, хранении, однако всё, что выходит за общепринятые рамки благодарности, полностью возвращено».

28

В матче группы А на Чемпионате мира по регби в Японии японская сборная одержала победу над претендентом на чемпионский титул – сборной Ирландии со счётом 19:12.

30

Корпорация «Почта Японии» опубликовала предварительный доклад, посвящённый проблеме ненадлежащей реализации страховых услуг компании по страхованию жизни «Кампо сэймэй». По состоянию на 27 сентября было выявлено 6.327 случаев заключения контрактов с нарушением законодательства и внутрикорпоративных правил. Решение компании «Кампо сэймэй» о приостановке продажи страховых услуг будет действовать в течение года.

Фотография к заголовку: Матч в группе А Япония-Ирландия на Чемпионате мира по регби в Японии. Участники японской сборной, в том числе Химэно Кадзуки (третий справа) радуются победе, 28 сентября 2019 г., преф. Сидзуока, стадион ЭКОПА (фотография предоставлена Jiji Press)