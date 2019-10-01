台風15号で千葉県などに甚大な被害、日米貿易協定の合意文書署名、ラグビー・ワールドカップ（W杯）日本大会が開幕など、2019年9月の日本の出来事を振り返る。

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横浜市神奈川区の京浜急行線神奈川新町－仲木戸間の踏切で、8両編成の電車がトラックと衝突し、脱線。トラック運転手は死亡し、乗客や運転士ら35人が負傷した。

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安倍晋三首相は、ロシア極東ウラジオストクでプーチン大統領と会談。焦点の北方領土問題を含む平和条約締結交渉について、具体的な進展はなかった。

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財務省は、2020年度一般会計予算の概算要求総額が104兆9998億円で過去最大になったと発表した。高齢化による社会保障費の膨張などが主因で、19年度当初予算と比べ3兆5427億円（3.5％）増えた。

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出入国在留管理庁と厚生労働省は、外国人技能実習生に対して認定された計画にない作業をさせ、技能実習適正化法に違反したとして、日立製作所に改善命令の行政処分を行った。

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上皇后さま（84）は、入院先の東大病院で左胸の乳がんの摘出手術を受けられた。手術は無事終了し、10日に退院された。

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強い台風15号が千葉市付近に上陸した。記録的な暴風が吹き、最大瞬間風速は千葉市中央区で57.5メートルを観測、記録を更新した。首都圏の在来線は始発から運転見合わせが相次ぎ、約277万7000人に影響が出た。千葉県や神奈川県を中心に、最大約93万戸が停電。千葉県内の停電は完全復旧までに2週間以上かかった。

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日産自動車は、西川広人社長兼最高経営責任者（CEO）が株価連動型報酬を不正にかさ上げしていた問題の責任を取って16日付で辞任すると発表した。

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第4次安倍再改造内閣が発足した。全19閣僚のうち、麻生太郎副総理兼財務相と菅義偉官房長官以外の17人が交代。小泉進次郎氏の環境相など13人が初入閣した。

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韓国産業通商資源省は、日本政府による半導体材料3品目の輸出管理強化について、世界貿易機関（WTO）に提訴したと明らかにした。日本は、「WTO協定と整合的」（菅原一秀経済産業相）との立場で、徹底抗戦する方針。

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ソフトバンクグループ傘下のヤフーは、衣料通販サイト「ゾゾタウン」を運営するZOZO（ゾゾ）を買収すると発表した。10月上旬にもTOB（株式公開買い付け）を開始。買収額は最大4000億円の見通し。

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農林水産省は、埼玉県秩父市の養豚場で家畜伝染病「豚コレラ」が発生したと発表した。関東地方に感染が拡大したことを受け、江藤拓農林水産相は20日、まん延を防ぐため、養豚場の豚にワクチンを接種する方針を正式に表明した。

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国営諫早湾干拓事業（長崎県）で、国が漁業者に潮受け堤防排水門の開門を強制しないよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は、国側勝訴とした二審福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

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バチカン（ローマ法王庁）は、フランシスコ・ローマ法王が11月23～26日、日本を訪問すると明らかにした。東京のほか、被爆地の広島市と長崎市を訪れ、原爆犠牲者を追悼する。

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総務省は「敬老の日」に合わせ、65歳以上の推計人口を発表した。同日時点で前年比32万人増の3588万人と過去最多となり、総人口に占める割合も28.4％で最高を更新した。この割合は世界201の国・地域で最も高い。

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65歳以上、最多3588万人＝全体の28％、世界最高－総務省

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東京都目黒区の船戸結愛ちゃん＝当時5歳＝が虐待死した事件で、必要な医療措置を受けさせなかったなどとして保護責任者遺棄致死罪に問われた被告の母親（27）の裁判員裁判判決が東京地裁であり、裁判長は懲役8年（求刑懲役11年）を言い渡した。

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東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元会長勝俣恒久被告（79）と、いずれも元副社長の武黒一郎（73）、武藤栄（69）両被告の判決が東京地裁であり、全員に無罪が言い渡された。

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厚生労働省がシベリア抑留者として持ち帰った遺骨を外国人のものと取り違えていた問題で、同省は新たに581人分が日本人の遺骨ではない可能性があると発表した。

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アジアで初開催となるラグビーの第9回ワールドカップ（W杯）日本大会が、東京都調布市の東京スタジアムで開幕した。

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安倍晋三首相は、イランのロウハニ大統領と米ニューヨークで会談、米国との緊張緩和に向けて協議した。首相はホルムズ海峡を航行する船舶の安全確保に向け、沿岸国として責任を果たすよう要請した。

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安倍晋三首相は、トランプ米大統領とニューヨーク市内で会談し、日米貿易協定交渉の最終合意を確認した共同声明に署名した。日本は農産品の市場開放を環太平洋連携協定（TPP）水準内に抑える一方、米国がTPPで約束した自動車の関税撤廃は見送られた。

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関西電力の岩根茂樹社長が記者会見し、八木誠会長や自身を含む経営幹部20人が、私的に計3億2000万円分の金品を受け取っていたことを明らかにした。提供者は福井県高浜町の元助役（死亡）とされる。岩根社長は「一時的に預かっていたが、一般的な儀礼の範囲内以外のものは全て返却した」と釈明した。

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ラグビーのワールドカップ（W杯）日本大会１次リーグで、日本は優勝候補の強豪アイルランドに19－12で勝利した。

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日本郵政グループは、かんぽ生命保険の不適切販売問題をめぐる中間報告を公表。法令違反、社内規定違反の契約が27日時点で6327件あった。かんぽ声明による保険販売の自粛は、年内は継続する。

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バナー写真：ラグビーのワールドカップ（W杯）1次リーグ・日本－アイルランド。アイルランドに勝利し、喜ぶ姫野和樹（右から3人目）ら日本代表の選手＝2019年9月28日、静岡・エコパスタジアム（時事）