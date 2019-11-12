El tifón Hagibis provocó grandes inundaciones y tuvo lugar la ceremonia de entronización del Emperador Naruhito. Estas fueron las principales noticias comentadas en Japón en octubre de 2019.

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El impuesto al consumo aumenta al 10 %. No obstante, por primera vez hay dos tasas diferentes, lo que hace que algunos artículos permanezcan con el 8 %. También se introducen recompensas de puntos para los pagos sin efectivo.

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El Gobierno anuncia que un misil balístico disparado por Corea del Norte ha caído dentro de una zona económica exclusiva de Japón frente a la costa de la prefectura de Shimane. El secretario general del Gabinete Suga Yoshihide asegura en un primer momento que se trata de dos misiles, de los que uno de ellos cae en la ZEE, pero en una rueda de prensa posterior aclara que un mismo misil podría haberse separado en dos partes antes de caer.

La Compañía de la Energía Eléctrica de Kansai (KEPCO) publica un informe en el que asegura que el director ejecutivo Suzuki Satoshi y el ex vicepresidente ejecutivo Toyomatsu Hideki recibieron regalos por un valor superior a 100 millones de yenes por parte de Moriyama Eiji, el hoy difunto anterior vicealcalde de Takahama, en la prefectura de Fukui. El 9 de octubre el presidente de junta directiva Yagi Makoto y el presidente Iwane Shigeki dimiten a causa de este escándalo.

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El primer ministro Abe Shinzō pide que se debata la Constitución en su discurso de apertura de la sesión extraordinaria de la Dieta.

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El jugador de béisbol Kaneda Masaichi, con marca histórica como pítcher de 400 victorias durante su carrera, fallece en Tokio a la edad de 86 años.

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Un barco pesquero norcoreano y un barco de la patrulla de la Agencia Japonesa de Pesca chocan en una zona económica exclusiva de Japón frente a la costa de la península de Noto en la prefectura de Ishikawa. La Guardia Costera de Japón informa que ha rescatado a 60 miembros de la tripulación del pesquero norcoreano.

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Nissan anuncia que ha elegido al vicepresidente senior Uchida Makoto como su nuevo presidente. Ashwani Gupta dejará su puesto como director de operaciones en Mitsubishi y se convertirá en la persona que ostente este mismo cargo en Nissan.

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Yoshino Akira, investigador honorario en Asahi Kasei, comparte el Premio Nobel de Química 2019 con los científicos John B. Goodenough y M. Stanley Whittingham “por el desarrollo de las baterías de iones de litio”.

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Seven & I Holdings anuncia que despedirá a 3.000 empleados del grupo en Japón. Para febrero de 2023 reducirá su fuerza de trabajo en Itō-Yōkadō en unas 1.700 personas y en Sogō & Seibu en unas 1.300.

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El tifón Hagibis llega a la península de Izu en la prefectura de Shizuoka, atravesando posteriormente el noreste del país y trayendo consigo unas precipitaciones históricas que provocan inundaciones y corrimientos de tierra, dejando a su paso más de 80 víctimas mortales.

Coches del Shinkansen de Hokuriku en Nagano, en la prefectura homónima, afectados por la inundación provocada por el desbordamiento del río Chikuma debido al tifón Hagibis. Fotografía del 13 de octubre de 2019. (© Jiji)

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Japón derrota a Escocia por 28 a 21 en el último partido del grupo A en la Copa Mundial de Rugby y se clasifica para la fase de cuartos de final por primera vez. El 20 de octubre Sudáfrica vence a Japón por 26 a 3 en el partido de cuartos.

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El Tribunal del Distrito de Tokio condena a Funato Yūdai a 13 años de cárcel bajo varios cargos entre los que se incluyen daños y negligencia que provocaron la muerte de su hijastra de 5 años Yua en 2018.

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El Comité Olímpico Internacional anuncia que está pensando en trasladar la maratón y la marcha atlética de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio a Sapporo.

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El Gobierno decide indultar a 550.000 personas para conmemorar la entronización del Emperador Naruhito el 22 de octubre.

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En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la oficina del primer ministro, el Gobierno decide estudiar el despliegue independiente de barcos y aeronaves de las Fuerzas de Autodefensa en Oriente Próximo para garantizar la seguridad de la navegación.

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El Emperador Naruhito participa en el Palacio Imperial en la ceremonia en la que anuncia formalmente a Japón y el mundo que ha ascendido al trono.

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Ogata Sadako, alta comisionada de las Naciones Unidas para los refugiados entre 1991 y el año 2000, fallece a la edad de 92 años.

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El primer ministro Abe se reúne con el primer ministro surcoreano Lee Nak-yeon, que se encuentra visitando Japón para asistir a la ceremonia de entronización del Emperador Naruhito. Abe asegura que las sentencias del Tribunal Supremo de Corea del Sur contra las empresas japonesas en torno a la cuestión de los trabajos forzados durante la guerra violan la legislación internacional y pide a Seúl que actúe conforme al acuerdo de 1965 entre los dos países.

La veterana actriz Yachigusa Kaoru fallece a causa de un cáncer de páncreas a los 88 años.

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Las intensas precipitaciones que llegan a medida que se acerca el tifón Bualoi provocan corrimientos de tierra e inundaciones en las prefecturas de Chiba y Fukushima, dejando 10 víctimas mortales.

El ministro de Economía, Comercio e Industria Sugawara Isshū dimite después de la publicación de unos artículos que sugieren que podría haber infringido la Ley de Elecciones de Cargos Públicos por haber enviado a un secretario a realizar una ofrenda económica en un funeral.

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Se desencadena un incendio en el pabellón principal del castillo de Shuri en Naha, en la prefectura de Okinawa. El fuego destruye seis edificios y el pórtico de entrada en este Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El castillo de Shuri después del fuego el 31 de octubre de 2019. El pabellón principal (en el centro) quedó totalmente destruido. (© Jiji)

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El ministro de Justicia Kawai Katsuyuki dimite después de que la revista Shūkan Bunshunpublicase un artículo en el que asegura que su esposa Anri superó el pago diario legal para su personal en su exitosa campaña para ser elegida por primera vez en la Cámara Alta en julio.

(Fotografía del encabezado: el Emperador Naruhito abandona el salón Matsu-no-ma en el Palacio Imperial de Tokio después de la ceremonia de entronización el 22 de octubre de 2019. © Jiji.)