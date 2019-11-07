第19号台风“海贝思”造成大规模水灾、德仁天皇举行“即位礼正殿之仪”、吉野彰获得诺贝尔化学奖……，请看2019年10月日本要闻回顾。

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消费税率从8%上调至10%。本次调税首次引入了“轻减税率”制度和非现金支付的“积分返点”等旨在减轻民众负担的措施。

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日本政府称，朝鲜发射的弹道导弹疑似已坠入岛根县附近海域的日本经济专属经济（EEZ）。官房长官菅义伟最初公布的数据为两枚导弹，但在后来的新闻发布会上解释称“可能是一枚导弹在坠落时分裂成了两段”。

关西电力公司公布调查报告称，关于社长岩根茂树等高管收受福井县高滨町原副町长（已故）总额约3.2亿日元财物一事，常务执行董事和原副社长分别收取了超过1亿日元的财物。9日，董事长八木诚和社长岩根茂树宣布辞职。

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第200届临时国会召开，安倍首相发表了施政演说。

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作为职业棒球投手创下了400场胜利这一历史最高纪录的金田正一，在东京的一家医院离世，享年86岁。

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朝鲜渔船和水产厅“OOKUNI”号渔业执法船在石川县能登半岛海域的日本专属经济区内相撞。海上保安厅称，渔船上的船员等共约60人当场获救。

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日产汽车宣布了由专务执行董事内田诚（53岁）升任社长兼首席执行官(CEO)的人事安排。三菱汽车首席运营官（COO）阿什瓦尼·古普塔（49岁）将出任公司的COO。

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旭化成公司名誉特别研究员吉野彰（71岁）获得2019年诺贝尔化学奖。因在开发用于智能手机和电动汽车的锂离子电池方面取得的卓著成果，他与两名美国科学家共同获得了本年度的化学奖。

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Seven&I控股公司宣布将裁减大约3000名国内集团员工。到2023年2月末以前，旗下伊藤洋华堂裁减1700人，SOGO西武裁减1300人。

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第19号台风“海贝思”在静冈县伊豆半岛登陆。至13日，横扫整个东日本地区，历史罕见的暴雨造成河川泛滥和多地塌方，80余人不幸遇难。

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在日本橄榄球世界杯比赛中，日本队以28比21战胜苏格兰队，首次挺进八强。20日的四分之一决赛中，3比26不敌南非队。

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针对2018年东京都目黑区一名叫船户结爱的女童（当时5岁）遭虐待致死案件，被诉犯有伤害和监护人遗弃致死罪的女童父亲（34岁），在东京地方法院的公判中，被判处13年徒刑（检方要求判处18年徒刑）。

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国际奥林匹克委员会（IOC）宣布，考虑到2020年东京奥运会马拉松和竞走项目会受到酷暑天气的影响，将商讨有关把赛事改在札幌举行的可行性。

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政府召开内阁会议，决定配合22日的“即位礼正殿之仪”，对大约55万人实施恩赦。

政府在首相官邸召开国家安全保障会议（NSC），决定研究是否采取独立行动，向中东地区派遣自卫队舰艇和侦察机，以确保日本船只在当地海域的航行安全。

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德仁天皇即位大典中的最重要仪式“即位礼正殿之仪”在皇居宫殿“松之间”举行。

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安倍晋三首相在首相官邸与前来出席即位礼的韩国总理李洛渊举行会谈。安倍首相指出，韩国最高法院针对原强征用劳工的判决“有违国际法”，要求韩方遵照1965年日韩索赔权协定谋求解决。

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受第21号台风“博罗依”影响，关东及东北地区普降暴雨，造成千叶和福岛两县多条河川泛滥。洪水和土石崩塌造成10人不幸遇难。

因被曝出秘书在出席地方选区选民葬礼时赠送了慰问金，涉嫌违反公职选举法，经济产业大臣菅原一秀宣布辞职。

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据悉，著名演员八千草薰因患胰腺癌，已于24日离世，享年88岁。

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据悉，1991年至2000年期间担任联合国难民署高级专员的绪方贞子已于22日离世，享年92岁。本日，近亲家属为其举行了葬礼。

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凌晨，那霸市首里城的木结构三层建筑正殿突然起火，正殿、北殿和南殿等六座建筑和奉神门烧毁。

法务大臣河井克行辞职。此前有周刊杂志爆料称，在7月参议院选举中首次当选的其妻河井案里的团队向选举活动人员支付了超过法定额度的津贴。

标题图片：“即位礼正殿之仪”结束后，德仁天皇退出宫殿，2019年10月22日于皇居宫殿“松之间”（时事社）