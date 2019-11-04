Огромный ущерб от наводнений, вызванных тайфуном №19, главная церемония восшествия на трон императора Нарухито, присуждение Ёсино Акире Нобелевской премии по химии, пожар в замке Сюридзё на Окинаве и другие события октября 2019 года в Японии.

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Ставка налога на потребление в Японии увеличилась с 8% до 10%. Повышение ставки потребительского налога впервые сопровождалось такими мерами как сохранение прежнего уровня этого налога на ряд товаров и услуг, а также облегчением налогового бремени в форме введения системы премиальных баллов при безналичных расчётах.

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Правительство сообщило, что запущенные Северной Кореей баллистические ракеты, вероятно, упали в водах исключительной экономической зоны Японии возле префектуры Симанэ. Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ, первоначально сообщивший о запуске двух ракет, на последовавшей пресс-конфереции отметил: «Вероятно, имело место падение двух разделившихся частей одной ракеты».

Электроэнергетическая компания «Кансай дэнрёку» опубликовала доклад об итогах расследования, проведённого в связи со скандалом по поводу получения членами руководства компании, в том числе президентом Иванэ Сигэки, ценных подарков от бывшего вице-мэра города Такахама префектуры Фукуи на общую сумму 320 млн йен. В числе прочего в документе говорится о том, что бывший вице-президент и главный директор получили ценные подарки на сумму более 100 млн йен каждый. Девятого октября председатель правления компании Яги Макото и президент Иванэ Сигэки объявили о выходе в отставку.

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Премьер-министр Абэ Синдзо выступил с политической речью перед депутатами по случаю созыва 200-й внеочередной сессии Парламента Японии.

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В одной из токийских больниц скончался бейсболист Канэда Масаити, обладатель исторического рекорда – свыше 400 выигранных матчей на протяжении спортивной карьеры. Ему было 86 лет.

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В пределах исключительной экономической зоны Японии около полуострова Ното префектуры Исикава произошло столкновение северокорейского рыболовного судна с катером рыбнадзора Агентства по делам рыболовства. По данным Управления береговой охраны Японии, на месте происшествия были спасены около 60 членов экипажа затонувшего северокорейского судна.

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Автомобилестроительная компания Nissan приняла решение о назначении главного директора 53-летнего Утиды Макото исполняющим обязанности президента. На пост главного директора назначен 49-летний Ашвани Гупта, главный директор Mitsubishi Motors.

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Нобелевская премия 2019 года в области химии была присуждена почётному научному сотруднику компании «Асахи касэй» Ёсино Акире. Вместе с двумя американскими учёными он удостоен этой награды за достижения в разработке литий-ионных батарей, используемых в смартфонах, автомобилях и других устройствах.

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Корпорация Seven&i Holdings объявила о сокращении по всей стране около 3 тыс. работников предприятий группы. До конца февраля 2023 года будут уволены сотрудники аффилированных предприятий: 1700 человек из «Ито-Ёкадо» и 1300 человек из «Сого-Сэйбу».

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Девятнадцатый тайфун сезона достиг суши на полуострове Идзу в префектуре Сидзуока. В течение суток 13 октября тайфун №19 прошёлся над восточной частью Японии. Из-за рекордных ливней, приведших к разливу рек и сходу оползней, погибли более 80 человек.

Затопленные поезда синкансэн линии Хокурику после тайфуна Хагибис (Jiji)
Затопленные поезда синкансэн линии Хокурику после тайфуна Хагибис (Jiji)

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На Чемпионате мира по регби в Японии национальная сборная одержала победу над командой Шотландии со счётом 28:21 и впервые вышла в плей-офф в числе восьми лучших команд. В четвертьфинальном матче 20 октября японская команда проиграла сборной Южно-Африканской Республики со счётом 3:26.

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Токийский окружной суд вынес приговор по делу 34-летнего отца погибшей от издевательств в 5-летнем возрасте Фунато Юи. Отцу были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и небрежении родительскими обязанностями, повлёкшем смерть. Суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения (обвинение запрашивало 18-летний тюремный срок).

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Международный олимпийский комитет объявил, что из опасений о проведении марафонских соревнований и состязаний по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года в Токио в условиях сильной жары рассматривается вопрос о проведении этих состязаний в городе Саппоро.

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На заседании кабинета министров правительство Японии приняло решение об амнистии для приблизительно 550 тыc. человек в связи церемонией восшествия на трон нового императора Японии 22 октября.

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 Правительство провело в официальной резиденции премьер-министра заседание Совета национальной безопасности, на котором было принято решение в качестве самостоятельной меры обеспечения безопасной навигации на Ближнем Востоке рассмотреть возможность отправки в регион кораблей Сил самообороны и патрульной авиации.

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В Императорском дворце в Токио состоялась главная церемония восшествия на престол нового императора Японии Нарухито.

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Премьер-министр Абэ Синдзо в своей официальной резиденции провёл переговоры с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном, прибывшим в Японию по случаю церемонии восшествия на престол императора Нарухито. Абэ отметил, что решения Верховного суда Южной Кореи по поводу принудительного труда в военное время «нарушают международное право» и вновь призвал южнокорейское правительство соблюдать японско-корейское соглашение 1956 года в вопросе прав предъявления претензий.

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В результате сильных ливней из-за приближения тайфуна № 21 и других факторов, в префектурах Тиба и Фукусима вышли из берегов несколько рек. Из-за наводнений, схода оползней и ряда прочих причин погибли 10 человек.

Министр экономики, торговли и промышленности Сугавара Иссю подал в отставку из-за сообщения о подозрениях в нарушении Закона о выборах на общественные должности. Сугавару обвинили в том, что его секретарь побывал с соболезнованиями на похоронах в избирательном округе в нарушение данного закона.

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Стало известно о смерти в возрасте 88 лет от рака поджелудочной железы актрисы Ятигусы Каору.

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Стало известно, что в возрасте 92 лет скончалась Огата Садако, в прошлом Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

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 В замке Сюридзё на Окинаве вспыхнул пожар, полностью уничтоживший шесть построек, среди которых главный трёхярусный павильон Сэйдэн, а также Северный и жный дворцы. В 2000 году ЮНЕСКО внесло в список Всемирного наследия «Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю», в число которых входит и Сюридзё.

Замок Сюридзё после пожара, 31 октября 2019 г. Наха, преф. Окинава (Jiji)
Замок Сюридзё после пожара, 31 октября 2019 г. Наха, преф. Окинава (Jiji)

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Министр юстиции Каваи Кацуюки подал в отставку в связи с подозрением его жены Анри, депутата Палаты советников, в нарушении избирательного законодательства. Подозревают, что работникам избирательной кампании платили больше, чем позволено по закону.

Фотография к заголовку: Церемония официального объявления о восшествии на престол императора Нарухито Сокуирэй сэйдэн-но ги, 22 октября 2019 г., императорский дворец в Токио (Jiji)