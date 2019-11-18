Augmentation de la TVA, passage du terrible typhon Hagibis, cérémonie traditionnelle d’intronisation de l’empereur Naruhito et premier quart de finale historique en Coupe du monde de rugby : retour sur les évènements marquants du mois d'octobre 2019 au Japon.

Mardi 1er

La taxe à la consommation est passé de 8 % à 10 %. Certains produits conserveront toutefois un taux de 8 %, créant pour la première fois une taxation à deux niveaux. Un système de remboursement sous forme de point a aussi été créé pour les paiements sans espèces.

Articles liés

Mercredi 2

Le gouvernement a annoncé qu’un missile balistique lancé par la Corée du Nord est tombé dans la zone économique exclusive du Japon, au large de la préfecture de Shimane. Le secrétaire général du Cabinet Suga Yoshihide a initialement affirmé que deux missiles avaient été tirés, dont un qui est tombé dans la zone économique exclusive. Il a modifié ses propos lors d’une conférence de presse en expliquant qu’il s’agissait d’un seul missile qui se serait séparé en deux parties avant de s’échouer.

La Compagnie électrique du Kansai (Kepco) a publié un rapport indiquant que le directeur général et l’ancien vice-président exécutif avaient chacun reçu des dons d’une valeur totale de plus de 100 millions de yens (environ 832 000 euros) venant du maire adjoint de la ville de Takahama (aujourd’hui décédé), dans la préfecture de Fukui. Le 9 octobre, le président du groupe Kepco, Yagi Makoto, et le directeur général, Iwane Shigeki, ont annoncé leurs démissions.

Vendredi 4

Le Premier ministre Abe Shinzô a appelé à organiser des débats sur la Constitution durant son discours de politique générale lors de l’ouverture de la session extraordinaire de la Diète.

Articles liés

Dimanche 6

Décès du joueur de baseball Kaneda Masaichi à l’âge de 86 ans à Tokyo. Avec 400 victoires, il détient le record du lanceur ayant remporté le plus de matchs au cours de sa carrière professionnelle.

Lundi 7

Un bateau de pêche nord-coréen et un patrouilleur de l’Agence de la pêche du Japon sont entrés en collision dans la zone économique exclusive du Japon, au large de la péninsule de Noto (préf. Ishikawa). La garde côtière du Japon a déclaré avoir sauvé une soixantaine de membres d’équipage du bateau de pêche.

Mardi 8

Nissan a annoncé la nomination du dirigeant de sa filiale chinoise, Uchida Makoto, au poste de directeur général. Ashwani Gupta a été promu directeur général délégué (COO) du constructeur automobile. Il occupait jusqu’alors le même poste chez Mitsubishi.

Mercredi 9

Yoshino Akira, membre honoraire de l’entreprise Asahi Kasei, a reçu le prix Nobel de chimie 2019 avec les scientifiques John B. Goodenough et M. Stanley Whittingham pour leurs travaux sur le développement des batteries lithium-ion.

Article lié

Nobel de chimie 2019 : le Japonais Yoshino Akira récompensé pour la création de la batterie lithium-ion

Jeudi 10

Seven & I Holdings a annoncé la suppression de 3 000 emplois au Japon. D’ici février 2023, les effectifs de ses filiales Ito Yokado et Sogo & Seibu seront respectivement réduits de 1 700 et 1 300 personnes.

Samedi 12

Le typhon Hagibis a frappé la péninsule d’Izu, dans la préfecture de Shizuoka. Il s’est ensuite déplacé vers le nord-est, passant par la région de Tokyo et provoquant des records de précipitations qui ont causé des inondations et des glissements de terrain. Plus de 80 personnes ont été tuées pendant le passage de la violente tempête.

Des TGV Shinkansen de la ligne Hokuriku à Nagano immobilisés par l’inondation du fleuve Chikuma causée par le typhon Hagibis, le 13 octobre 2019. (Jiji Press)

Articles liés

Typhon Hagibis : Fukushima et Miyagi durement touchées par les inondations

Typhon Hagibis : des maisons détruites à Chiba après son terrible passage

Typhon Hagibis : inondation du TGV Shinkansen et risque de mise à la casse des wagons

Typhon Hagibis : le fleuve Tama déborde en plein Tokyo

Dimanche 13

Le Japon a battu l’Écosse 28 à 21 lors de son dernier match de poule A de la coupe du monde de rugby, progressant ainsi pour la première fois de son histoire en quarts de finale. Le 20 octobre, le Japon s’incline toutefois 3 à 26 face à l’Afrique du Sud.

Articles liés

Mardi 15

Le tribunal du district de Tokyo a condamné Funato Yûdai à 13 ans de prison, pour coups, blessures et négligence ayant entraîné la mort de sa belle-fille Yua en 2018, alors âgée de 5 ans.

Articles liés