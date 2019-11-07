إعصار (هاغيبس) يتسبب في فيضانات كبيرة، تنصيب الإمبراطور ناروهيتو رسمياً على عرش البلاد. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة في اليابان لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

1

ارتفاع معدل ضريبة الاستهلاك إلى 10%. إلا أنه ولأول مرة، سيكون هناك أسعار ثنائية المستوي مع بقاء ضريبة بعض المواد الاستهلاكية كما هي بمعدل 8%، وكذلك الحصول على نقاط المكافآت عند التعامل بالمدفوعات غير النقدية.

2

الحكومة تعلن أن صاروخا باليستيًا أطلقته كوريا الشمالية سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في البحر قبالة محافظة (شيماني). هذا وقد صرح كبير أمناء مجلس الوزراء (سوغا يوشيهيدي) في البداية بأن هناك صاروخين سقط أحدهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكنه قال في إحدى المؤتمرات الصحفية اللاحقة بأن من المحتمل أن يكون صاروخًا واحدًا قد انفصل إلى جزأين قبل السقوط.

شركة (كانساي) للطاقة الكهربائية تنشر تقريرًا يفيد بأن (سوزوكي ساتوشي) المدير التنفيذي الإداري، ونائب الرئيس التنفيذي السابق (تويوماتسو هيديكي)، قد تلقيا هدايا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مائة مليون ين من (مورياما إيجي)، النائب السابق لرئيس بلدية مدينة (تاكاهاما) بمحافظة (فوكوي). وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، استقال الرئيس (ياغي ماكوتو) ورئيس مجلس الإدارة (إيواني شيغيكي) بسبب الفضيحة.

4

رئيس الوزراء شينزو آبي يدعوا إلى مناقشة الدستور في خطابه السياسي الذي ألقاه خلال انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب.

6

وفاة (كانيدا ماسايشي)، الذي حقق أربعمائة فوز خلال مسيرته في عالم رياضة البيسبول (الكرة القاعدية)، محققًا بذلك رقماً قياسياً كأحد اليابانيين المحترفين في اللعبة، وقد وافته المنية في طوكيو عن عمر يناهز السادسة والثمانين عامًا.

7

اصطدم أحد قوارب الصيد الكورية الشمالية بسفينة دورية تابعة لهيئة مصائد الأسماك اليابانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة ساحل شبه جزيرة (نوتو) في محافظة إيشيكاوا. هذا وقد صرح خفر السواحل الياباني بأنه قام بإنقاذ حوالي ستينًا من أفراد طاقم قارب الصيد.

8

شركة نيسان تعلن أنها اختارت نائب الرئيس (أوشيدا ماكوتو) كرئيسٍ جديدٍ لها. وسيترك (أشواني غوبتا) منصبه كرئيسٍ تنفيذي لشركة ميتسوبيشي ليصبح المسؤول التنفيذي الجديد في نيسان.

9

(يوشينو أكيرا) الزميل الفخري في شركة (أساهي كاسي) للمواد الكيميائية، يتقاسم جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019 مع العالمين (جون بانيستر جوديناف) و (مايكل ستانلي وايتنغهام) لدورهما في ”تطوير بطاريات أيون الليثيوم“.

10

شركة (سيفن أند أي) القابضة تعلن عن تقليص عدد وظائفها بمقدار 3000 وظيفة من مجموع وظائف المجموعة في اليابان. فبحلول شهر فبراير/ شباط من عام 2023، ستقلل من عدد القوى العاملة في مجمعها التجاري الضخم (إيتو يوكادو) بمقدار 1700 وظيفة، وفي كلٍ من مركزي التسوق (سوغوو) و (سيبو) التابعين لها بمقدار 1300 وظيفة.

12

إعصار (هاغيبس) يضرب شبه جزيرة (إيزو) في محافظة شيزوؤكا. ويتجه إلى الشمال الشرقي من البلاد، مما أدي إلى هطول أمطار بمعدلات قياسية نجم عنها حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتسبب في أكثر من ثمانين حالة وفاة.

عربات قطارات الطلقة (الشينكانسن) في مدينة ناغويا بمحافظة ناغويا وقد تعرضت لأضراربالغة بسبب فيضان نهر (تشيكوما) الذي فاضت مياهه جراء هبوب إعصار (هاغيبس). الصورة ملتقطة في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (جيجي برس)

13

اليابان تفوز على اسكتلندا 28-21 في مباراتها الأخيرة التي جمعتهما في المجموعة الأولى خلال منافسات بطولة كأس العالم للرغبي لتتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها. وفي العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فازت جنوب أفريقيا على اليابان 26-3 في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي

15

محكمة طوكيو المحلية تقضي بالحكم على (فوناتو يوداي) بالسجن لمدة ثلاثة عشر عامًا بتهم من ضمنها التسبب في إصابات وإهمال أفضى إلى وفاة ابنة زوجته (يوأ) البالغة من العمر خمس سنوات في عام 2018.

16

اللجنة الأولمبية الدولية تعلن أنها تدرس نقل أحداث سباق الماراثون والمشي في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 من طوكيو إلى مدينة سابورو.

18

الحكومة تقرر منح 550,000 عفوًا بمناسبة تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في الثاني والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في اجتماع لمجلس الأمن القومي في (كانتي) (مقر ديوان رئيس الوزراء)، قررت الحكومة أن تنظر بشكل مستقل في إرسال سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط لتأمين سلامة الملاحة المائية هناك.

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الإمبراطور ناروهيتو يشارك في مراسم الحفل الذي أقيم في القصر الإمبراطوري بطوكيو، معلنًا رسميًا لليابان والعالم أجمع تنصيبه على عرش البلاد.

وفاة (أوغاتا ساداكو)، الذي شغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من عام 1991 إلى عام 2000، عن عمر يناهز 92 عامًا.

24

رئيس الوزراء آبي يلتقي برئيس وزراء كوريا الجنوبية (لي ناك يون)، الذي يزور اليابان لحضور حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو. ويقول آبي إن أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية ضد الشركات اليابانية بشأن العمل القسري أثناء حقبة الحرب العاليمة الثانية تنتهك القانون الدولي وتحث سيول على التصرف وفقًا لاتفاق التسوية لعام 1965 بين البلدين.

وفاة الممثلة المخضرمة (ياتشيغوسا كاؤرو) نتيجة إصابتها بسرطان البنكرياس عن عمر يناهز 88 عامًا.

25

الأمطار الغزيرة الناجمة عن اقتراب إعصار (بوألوي) تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات في محافظتي تشيبا وفوكوشيما، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة (سوغاوارا إيشوو) يستقيل من منصبه بعد تقارير تشير إلى أنه ربما قد يكون انتهك قانون انتخابات المكاتب العامة من خلال قيام سكرتيره بتقديم عروض نقدية على سبيل التعزية في إحدى الجنازات.

31

اندلاع حريق في القاعة الرئيسية لقلعة (شوري) في مدينة (ناها) بمحافظة أوكيناوا، الأمر الذي أسفر عن تدمير ستة مبانٍ وبوابة في الموقع التابع لمنظمة اليونسكو للتراث العالمي.

صورة لقلعة (شوري) بعد إخماد النيران في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تسببت في التدمير الكلي للقاعة الرئيسية التي تتوسط القلعة. (جيجي برس)

استقالة وزير العدل (كاتسويوكي كاواي) بعد أن أفادت صحيفة (شوكان بونشون) بأن زوجته (أنري) تجاوزت الحد المسموح به فيما يخص بدلات الأجور اليومية القانونية لموظفيها خلال حملتها الناجحة التي انتُخبت على إثرها لأول مرة في مجلس المستشارين في يوليو/ تموز الماضي.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: الإمبراطور ناروهيتو يغادر قاعة (ماتسو نو ما) بالقصر الإمبراطوري بطوكيو بعد مراسم تنصيبه على عرش البلاد في الثاني والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2019. جيجي برس).